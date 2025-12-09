Ettevõtja Siiri Visnapuu valiti Viimsi vallavanemaks

"Vallavanema ametiketi raskust tunnen nii õlgadel kui ka südames. Juhina soovin pöörata suuremat tähelepanu juhtimise efektiivsusele ning kogukondade osalusele valla arengute edendamisel. Usun, et meie suurim proovikivi saab olema üldplaneeringu arutelude eestvedamine, sest sel viisil saavad siinsed elanikud otseselt osaleda valla tuleviku planeerimisel," sõnas Visnapuu, kes on külavanemana kogukonna eestkõneleja rolli pikalt vedanud.

Regionaal- ja põllumajandusministeeriumi andmed näitavad, et Viimsi on omavalitsuste pingereas tulemusliku juhtimise näitajate põhjal valdade nimistus kõrgel esimesel kohal.

"Arvan, et Viimsis on juba väga hea elukeskkond. Mitte ainult sellepärast, et statistilised näitajad seda kinnitavad, vaid ka viimsilasena olen näinud valla looduslähedast, inimkeskset ning liikumist soosivaid arenguid. Tänane koalitsioon nende hoiakute eest selgelt ka seisab," lisab vallavanem.

Volikogu kinnitas vallavalitsuse kuueliikmelise koosseisu, kuhu kuuluvad neli abivallavanemat ning rahandusosakonna juhataja Evelin Vahenõmm.

Keskerakond nimetas kaks abivallavanemat, kelledeks on sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna esindaja Annika Vaikla ning kultuuri- ja spordivaldkonna esindaja Ilja Ban.

Valimisliit Kogukondade Viimsi esindajana asub haridusvaldkonna abivallavanema kohale Ivo Rull.

Viimsis valimised võitnud Reformierakonna esindaja Alar Mik jätkab tööd keskkonna-, planeerimise-, kommunaal- ja ehitusvaldkonna abivallavanema kohal. Reformierakonnale kuulub lisaks vallavanema ning abivallavanema kohale ka volikogu esimehe koht, kelleks möödunud nädalal nimetati ettevõtja Taavi Kotka.