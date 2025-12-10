Galerii: ilmus ÕS 2025

"Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2025" esitab peamiselt neutraalse keele, ametliku suhtluse ehk ametikeele infot ja sõnavara. Uus ÕS on kirjakeele normi alus alates 1. jaanuarist 2026.

ÕS 2025-st leiab uusi eesti keele sõnu ning siin on uusim info sõnade käänamise, pööramise ja õigekirja kohta. See sisaldab ligikaudu 60 000 märksõna ning näidetena veel 30 000 liitsõna ja tuletist.

Eesti Keele Instituudi sõnul on üldjoontes uue ÕS-i koostamisel lähtutud eelmisest ÕS-ist, aga mõned muutused on, näiteks ollakse uuendatud sõnavalikut. ÕS-ist on välja jäänud näiteks hulk harvu, vanamoelisi ja murdesõnu ning väljendeid, samuti vulgaarsed sõnad ja väljendid.

Muutunud on ka ÕS-i ja erialakeele suhe – uues ÕS-is on esitatud üldjuhul need oskussõnad, mis käibel ka üldkeeles. Rohkem kui varem on ÕS-is kohanimeinfot: kokku ligi 7000 kohanime, sealhulgas kõik Eesti 4500 ametlikku asulanime.

ÕS-i saab osta EKSA kirjastuse e-poest ja raamatupoodidest üle Eesti.