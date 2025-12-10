RMK kutsub külastuskeskuste jõulutulesid nautima

Aasta ringi toimiv loodusrada saab alguse Alutaguse rahvuspargi külastuskeskuse juurest. Jõulumeeleolu loomiseks kaunistatakse loodusrada igal aastal. Seekord midagi üle mõistuse leiutama ei hakatud. Metsa alt vaatavad vastu rahvuspargi tavapärased asukad.

"Jänes, kitsed, ilvesed aeg-ajalt liiguvad, võib-olla küll mitte päris siinsamas metsas, aga igal juhul selle järgi sai installatsioone lisatud ja väikesed tulesilmakesed hiilgamas metsa all. Ega mingit konkreetset meeletut plaani ei olnud, mis peab olema. Aga need loomad, mis meie metsades liiguvad, said siia üles pandud," ütles RMK Ida-Virumaa külastusala juht Heinar Juuse

Hilissügist metsa saab uurida omal käel. Matkajale on abiks ruutkoodidega infotahvlid. Valgusinstallatsioonid lisavad matkale salapärasust ja muinasjutuhõngu, ainult lumi on veel puudu.

"Kahjuks lund ei ole, aga küllap ta ikka tuleb. Aga sellises õhtuhämaruses sellised kaunid loomafiguurid pakuvad mõnusat kerget jõulumeeleolu metsas jalutades, me väga loodame seda," sõnas Juuse.

Talvevalgustust saab RMK külastuskeskuste juures vaadata kuni 18. jaanuarini.