Tartu Annelinna kerkib uus ärilinnak

Arhitektuuribüroo Korrus nägemus uuest ärilinnakust
Arhitektuuribüroo Korrus nägemus uuest ärilinnakust
OÜ Emajõe Ärilinnak plaanib Tartusse Annelinna kahe hektari suurusele alale uut kolme hoonega ärilinnakut sooviga mitmesuguseid teenuseid annelinlastele lähemale tuua. Linn suunab detailplaneeringu peagi avalikule väljapanekule.

Tartu linnavalitsus suunab lähinädalatel avalikule väljapanekule Anne 46 ja Anne 48 ärilinnaku detailplaneeringu. Arendaja OÜ Emajõe Ärilinnak juhatuse liige Ingvar Allekand rääkis, et eelkõige plaanitakse keskenduda teenustele.

"Mis teenused täpselt, eks see on veidi niisugune tuleviku muusika rohkem, aga rõhk ei ole mitte kaubandusel, vaid pigem teenindusel," rääkis Allekand.

Allekandi sõnul on jutuks olnud näiteks spaa või meditsiiniteenuste pakkumine, ka majutusteenus pole välistatud.

Linn korraldas sobiva lahenduse leidmiseks planeeringukonkursi, sest kõnealune piirkond on linnaarhitekti Jiri Tintera sõnul huvitav – seal on palju suuri kortermaju, kuid ka üksikelamuid.

"Võistluse kaudu proovisime leida sellist mahulist lahendust, mis sobiks nende suurte hoonete ja väikeste hoonete vahele ja see töö, mis võitis, jagas selle linnaku kolmeks eraldiseisvaks hooneks, mille vahele tekib ka avalik ruum, tänav ja väljak ja selle kaudu teeb sellise päris hea ruumilise ülemineku nendelt suurtelt hoonetelt väiksematele," selgitas Tintera.

Arhitektuuribüroo Korrus nägemus uuest ärilinnakust

Nii Jiri Tintera kui ka Annelinna seltsi juht Riina Kallas avaldasid lootust, et kui arendus valmis saab, on see Annelinnale hea. Riina Kallas ütles, et murekohaks on peetud parkimist.

"Kui on sellised teenused, mis tulevad rahvale lähemale, siis on alati teretulnud. Võib-olla ainukene asi, mis oleme isekeskis arutanud, on see hästi magus teema – parkimine. See nüüd peaks ikka olema väga hoolikad läbi mõeldud, sest usun, et annelinlastele peaks jääma praegu need parkimisvõimalused, mis neil momendil on, et ei jääks jälle vähemaks neid parkimiskohti," rääkis Kallas.

Planeeringualal praegu kehtiva detailplaneeringu kohaselt on maaomaniku ja Tartu linnavalitsuse vahel sõlmitud ka servituudileping, millega on 60 parkimiskohta antud avalikuks kasutamiseks.

Uue planeeringulahendusega kaob 21 kohta. Maapealne parkla ühes 39 parkimiskohaga on kavas anda ristkasutusse, et seda saaks kasutada nii kohalikud elanikud kui ka ärikeskuse külastajad ja töötajad. Alale on plaanis luua ka maa-alune parkla.

Anne ärilinnaku detailplaneering läheb avalikule väljapanekule 22. detsembril, arvamust saavad linlased avaldada 12. jaanuarini.

Annelinn Autor/allikas: Airika Harrik/ERR

Toimetaja: Mirjam Mäekivi

