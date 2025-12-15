Tõnis Arjus: ruumiareng rajasõltuvuses

Linnade areng ja uute elukeskkondade kujunemine on loomulik, sest ühiskond muutub ja ruum muutub koos sellega. Küsimus on, kas see muutus toimub teadlikult või juhuslikult, toetab tulevikukindlust või õõnestab seda, kirjutab Tõnis Arjus.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi juhtimisel on koostamisel Eesti üleriigiline planeering 2050 (ÜRP). See toetab andmepõhiselt pilti sellest, kuhu Eesti ruumiliselt liigub. Alusuuringud analüüsivad, kuidas praegune ruumiline olukord on kujunenud, millises suunas praegused trendid meid kannaksid ja milline võiks olla parem võimalik tulevik.

Eesti kultuuriruumis on sellise "suure pildi" mõtestamine sageli keeruline. Samal ajal näeme üha sagedamini maakonflikte, mis muudavad ruumiotsused pingeliseks ja venivaks. Üks selgemaid näiteid on tuuleparkide kavandamine, ka see on lõpuks vaidlus piiratud maa ja erinevate huvide üle.

Üks peamisi ÜRP järeldusi on see, et Eesti ruumiline areng kulgeb kahes suunas. Kasv suuremates linnaregioonides ja kahanemine kõikjal mujal. Kasv toimub eriti selgelt linnade kõrvalvaldades, samal ajal kui elanike koguarv ei suurene ning paljud piirkonnad jäävad tühjaks. Aastatel 2000–2017 laienes asustuse pindala ligikaudu 140 km² võrra, see on Tallinna või kümne Viljandi linna pindala jagu.

Pole ime, et taristu ülalpidamine muutub järjest keerulisemaks, kuna taristu ja asulate ruutmeetrid, mida peame üleval pidama, lihtsalt paisuvad. Selle valgumise tõttu muutuvad ka toimepiirkonnad, Tallinna mõjuväli ulatub juba pea poolde Eestisse ning liikumisvahemaad kodu ja töö vahel pikenevad. Kokkuvõttes kasvab oluliselt mistahes ressursivajadus, et hajuvat ruumi toimivana hoida.

ÜRP-i üks ülesanne on hinnata, millise arengustsenaariumiga Eesti võiks edasi liikuda.

Stsenaarium A – ehk praeguse trendi jätkumine – kirjeldab olukorda, kus pealinna piirkond kasvab nagu seni ning ülejäänud Eesti kahaneb. Selle mõju oleks märkimisväärne: aastaks 2050 võib näiteks Viljandi ja Rakvere elanikkond väheneda kuni 30 protsenti. Ja võib vaid ette kujutada, mida see tähendaks neist väiksematele kohtadele.

Seetõttu seisame valiku ees, kuidas seda suunda teadlikult mõjutada ja samal ajal olla realistlik. ÜRP-i kavandiga on trendistsenaariumi asemel välja pakutud kahe järgmise stsenaariumi (linnastuv Eesti ja väikekeskuste Eesti) kombineeritud lähenemist. Eesmärk on tagada üle Eesti elementaarsete teenuste kättesaadavus ning tugevdada piirkondi, mis suudavad enda ümber hoida maalisi ja väikelinlikke asulaid. See ei tähenda, et kõik kasvaks ühtlaselt, kuid see tähendab, et ükski piirkond ei jääks põhiteenustest ilma.

Kõigi stsenaariumide puhul kerkib esile üks korduv tõdemus: kompaktsus on mõjuvõimsaim tegur nii majanduslikus kui ka sotsiaalses mõttes. Ükskõik, kas piirkond kasvab või kahaneb, kompaktset ruumi on odavam üleval pidada, see on paremini teenindatav ja elanikule kvaliteetsem. Veel enam, kompaktne ruum toetab sidusat ühiskonda ja paremat koostöist kultuuri.

Paraku on kompaktne areng viimastel kümnenditel olnud ohus. Tallinna näitel on uute asulate teke olnud väga juhuslik, sõltudes pigem üksikutest initsiatiividest kui teadlikust linnapoliitikast. Pole ka ime, et elukeskkonna kvaliteet kõigub suurelt, ühes uues asumis on head ühendused, lasteaiad ja pargid, teises pole neist midagi.

Linnade areng ja uute elukeskkondade kujunemine on muidugi loomulik, sest ühiskond muutub ja ruum muutub koos sellega. Küsimus on, kas see muutus toimub teadlikult või juhuslikult, toetab tulevikukindlust või õõnestab seda.

Tagantjärele mõeldes oleks saanud neid valikuid teha palju targemini ja meie ruumiline süsteem oleks saanud seda ka toetada. Hea kontrast on Kopenhaagen, kus linn on kasvanud teadliku põhimõtte järgi. Nende "viie sõrme plaan" näitab, kuidas suunata areng koridoridesse, kus on tagatud kiire ühistransport, vajalikud teenused ja kompaktne asustus, pakkudes samal ajal erinevaid elamisviise.

Tulemuseks on keskkond, kus säästev liikuvus toimib sundimatult ja isegi kesklinnas kuuled teise inimese ja looduse häält. See ei ole juhuse tulemus, vaid strateegiline otsus, kuidas linna kasvatada nii, et võidaks nii inimene, kogukond kui ka riik.

Kompaktsuse vajadus ei puuduta sugugi ainult suuri linnu. Paradoksaalsel kombel toimub valgumine ka väikestes kohtades. Miks see nii on? Kui inimene näeb, et ühe koha keskusala hääbub, siis ta mõistab, et ainuüksi tema tehtav investeering – olgu see renoveeritud maja või uus äri – ei suuda terve kogukonna arengut mõjutada. Selle peale tundub lihtsam kolida keskusalast välja ja luua endale vähemalt isiklikult kontrollitav majapidamine.

Probleem on selles, et kui kõik nii teevad, ei taastu see keskus kunagi. Hajumine põhjustab jätkuvat hääbumist ning tekib nõiaring, millest on üha raskem välja murda.

Kestliku ruumi alustalad

Kestliku ruumiarengu neli võtmeteemat on kompaktsus, paindlikkus, kohaloome ja andmepõhine otsustamine. Need ei ole abstraktsed loosungid, vaid väga praktilised põhimõtted, mis määravad, kas Eesti ruum areneb juhuse või teadlikkuse järgi.

Kompaktsus toimib suure skaala ringmajandusena: eelistame arendada kohti, kus taristu ja teenused juba olemas. See on majanduslikult kõige mõistlikum, ometi kaldume sageli vastassuunas. Valgumine killustab ressursse ja nõrgestab kogukondi, kompaktsus hoiab need koos.

"Koroonakriis tõestas, kui haavatavad on monofunktsionaalsed ärilinnakud, investorid liikusid neist eemale, sest risk osutus liiga suureks."

Paindlikkus tähendab funktsioonide mitmekesisust ja võimet kohaneda muutuvate oludega. Koroonakriis tõestas, kui haavatavad on monofunktsionaalsed ärilinnakud, investorid liikusid neist eemale, sest risk osutus liiga suureks. Paindlik, erinevaid kasutusviise võimaldav ruum on tulevikukindlam, vastupidavam ja jätkusuutlikum.

Kohaloome – ruumikvaliteet ja kogukonna kaasamine – on see, mis mõjutab inimeste usku kohta. See ei tähenda ainult ilusat väliruumi, vaid ruumi, mis loob sidusust, turvatunnet ja kuuluvust.

Näiteid on palju. Taanis kasutasid SLA arhitektid hoonetevahelise haljasala kavandamisel antropolooge, et mõista kohalike inimeste igapäevaelu ja suurendada kogukonna omavahelist suhtlust. Eestis näeme sama Kallaste näitel. Enne väljaku ehitamist ei uskunud elanikud, et nende kodupaika tasub panustada, ent pärast esimese etapi valmimist tuli usk tagasi.

Andmepõhine otsustamine aitab vältida juhuslikku arengut. Selleks, et otsustada, kuhu uusi elamualasid, ettevõtteid või taristut luua, on vaja teada, kus juba on võrgustikud, ühendused ja potentsiaalsed sümbioosi kohad. Nii väldime seda, et ehitame taristut valesse kohta või koormame süsteeme ebamõistlikult.

Hea näide on transpordiameti ja Tartu Ülikooli loodav Liikuvusmudel, mis aitab hinnata, kuidas uued alad muudavad liikumisviise ja taristunõudlust ning kas need toetavad riiklikke eesmärke.

Miks muutused ei sünni?

Kõik eelnev tundub ju loogiline. Ometi ei liigu me soovitud suunas, sest süsteem on täis kõikvõimalikke lukustusi ehk nähtamatuid pidurdusi, mis võivad asuda nii inimeste mõttemaailmas, reeglites kui ka igapäevastes praktikates.

Esiteks psühholoogiline lukustus. Meile meeldib rääkida, et "eestlane pole sotsiaalne inimene". Tegelikult on inimene liigina ülisotsiaalne. Aga kui ruum ei paku turvatunnet ega arengut, tõmbutakse sealt eemale.

Probleem pole rahvuses, vaid ruumikvaliteedis. Nagu Mihkel Nestor MaRu visioonikonverentsil sõnas: mida kõrgem on meie elatustase, seda nõudlikumaks muutume. Kui avalik ruum pole 20 aastat muutunud, ei lepi me sellega enam.

Teiseks rajasõltuvus. Soovime kiirendada planeerimismenetlusi, kuid süsteem ise hoiab meid kinni. Näiteks parkimisnormid – head kavatsused, mis on toonud kaasa selle, et hoonele ei saa teha pealeehitust, kuna kinnistu ei mahuta nõutud arvu autosid. Või müraregulatsioonid – tahtsime kaitsta elukeskkonda, aga jõudsime selleni, et linnas on peaaegu võimatu kortermaju kavandada. Selliseid rajasõltuvusi on süsteemis palju, need tuleb sammhaaval üles leida ja targalt lahti murda.

Kolmandaks riskikaalutlus ja otsustusjulgus. Arendaja võib valida kahe asukoha vahel: linnaserval maalapi, kus naabriks lehmakari, või tüki kesklinnas, kus huvid põrkuvad ja kaebused on kiired tulema. Kui oleme võtnud eesmärgiks kompaktsuse, peab otsustusjulgus kasvama ja just konfliktsemates kohtades. Ilma selleta lükkame arengut tahtmatult jälle põllule.

Kõigest sellest tuleneb oluline järeldus, et heast visioonist üksi ei piisa. Muutustes tuleb arvestada terve ökosüsteemiga ja sealjuures tehnoloogia, ärimudelite, regulatsioonide, sümboltähenduste ja inimeste igapäevaste harjumustega.

Ja muutus ei sünni üleöö. Küll aga on hetki, mil muutust on lihtsam esile kutsuda. Üks tugevamaid hetki, mil inimene on psüühiliselt mõjutatav, on mõni murranguline hetk tema elus, näiteks uude elukohta kolimine, uued harjumused kujunevad siis kõige kiiremini. Seetõttu on eriti oluline, et just uued elukeskkonnad oleksid kavandatud vastavalt kestliku asustuse põhimõtetele, mitmekesiste, terviklike ja kompaktsena.

Nii on meil võimalus kujundada mitte ainult ruumi, vaid ka inimeste igapäevast käitumist ja liikumiseelistusi ning sellega Eesti ruumilist tulevikku tervikuna.

Kommentaar põhineb erialaliitude ja kliimaministeeriumi korraldatud Ehituskonverents 2025+ raames tehtud ettekandel.