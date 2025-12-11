Pärnus Reiu jõge ületav Sindi-Lodja uus sild sai nurgakivi

Uus sild ehitatakse üle 90-aastase vana silla kõrvale, mis ei vasta enam tänapäevastele nõuetele. Algne plaan oli vana sild lammutada ja ehitada selle asemele uus, kuid muinsuskaitseamet soovis haruldase, 1930-ndatel ehitatud vana kaarsilla säilitamist. Seetõttu ehitatakse vana kõrvale uus sild, mida mööda hakkab käima autoliiklus.

Ka vana sild tehakse korda ja see jääb kergliiklejatele. Uue silla ehitab ja vana silla renoveerib transpordiameti tellimusel ettevõte INF Infra.

Uus sild saab valmis ja vana sild rekonstrueeritud kahe aasta pärast. Tööde maksumus ilma käibemaksuta on 12 miljonit eurot.

"Oleme maa-aluste konstruktsioonidega jõudnud maa peale ja nüüd hakkab ka kohalik kogukond nägema silla ehitust. Järgnevatest töödest on meil plaanis paigaldada metallkonstruktsioonid, metallkonstruktsiooni peale ehitada tekiplaadi. Suve teises pooles tahame saada silla valmis, et vanalt sillalt liiklus tõsta uuele sillale ja seejärel alustada vana raudbetoonkaarsilla remondiga," ütles INF Infra juhatuse esimees Robert Sinikas.

"Sindi-Lodja uus sild tuleb modernne, see ei ole tavapärane maanteesild, vaid see tuleb nagu maamärk – sillale tulevad ilusad veekujulised vahesambad ja sild ise on teraskomposiitsild," lisas ta.