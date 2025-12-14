X!

Uuest ÕS-ist ei leia enam mordat, hiidanakondat ja ajuhälvikut

Foto: Priit Mürk/ERR
Sellel nädalal ilmus "Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2025". Uus ÕS on kirjakeele normi alus alates 1. jaanuarist 2026. Sellest visati välja hulk vanamoelisi ja vulgaarseid sõnu, nagu morda ja ajuhälvik.

ÕS-i kaante vahel on ligikaudu 60 000 märksõna ning näidetena veel 30 000 liitsõna ja tuletist. Uue ÕS-i koostamisel uuendati ka sõnavalikut.

Uued sõnad ÕS-is on näiteks kerksuskeskus, väevõime, tünnipomm, sõjaudu, sinimajandus, käejälg, kuumasaar, ringdisain, kõnnikoosolek, kaugvastuvõtt
ja kiirtestima.

Lisandus palju militaarmaailma termineid ja ka sõnu, mis seotud kliimaküsimustega.

Kerskuskeskus tähistab kogunemiskohta, kus kriisiajal saab vett ja elektrit. Sinimajandus tähistab merekeskkonda säästvat majandusviisi ning käejälg on nüüd kliimamuutusele positiivse mõjuga tegu, vastandudes nii negatiivse tähendusega jalajäljele.

Raamatu piiratud mahu tõttu mahub ÕS-i kaante vahele umbes iga kolmas sõna koguvalikust. Seega on välja jäänud näiteks hulk harvu, vanamoelisi ja murdesõnu ning vulgaarseid sõnu.

ÕS- ist väljalangenud sõnad on näiteks rükkima, turnips, antree, aukas, ajuhälvik, madalalaubaline, morda, hiidanakonda, inertskoormus ja magnetlint.

Rükkima tähistas rasket asja vedama või lükkama ning loomasöödaks kasutatud naerist ehk turnipsi. ÕS-i koostajad on halvamaigulistena välja heitnud sõnad morda ja ajuhälvik.

Ja uues kirjakeele normis, on värske ÕS-i kohaselt ka mõned muutused. Näiteks elulist keelekasutust arvestades on muutunud mõne sõna kirjapilt. Nagu näiteks võib piduliku sündmust nimetada nii galaks kui ka gaalaks ja sõjaväe harjutusväljak võib olla ametlikus Eesti kirjakeeles nii polügon kui ka polügoon.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

