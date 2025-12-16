Galerii: Eesti suurimatesse broilerihallidesse toodi sisse esimesed tibud

5 miljonit eurot maksma läinud kaks Eesti suurimat broilerihalli on 120 meetrit pikad ja 30 meetrit laiad. Ühes hallis elab korraga 60 000 lindu. Aastas kasvatatakse Uudekülas suureks 1,1 miljonit lihakana.

Rossi tõugu broileri haudemunad saadakse Taanist, kuid koorusid nad Soome haudejaamas. Sealt toodi nad päevavanustena Eestisse. 37 päeva vanustena viiakse kanad Uudekülast Tabasalu Talleggi tehasesse, kus neist valmivad kanatooted.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: