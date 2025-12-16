Galerii: Eesti suurimatesse broilerihallidesse toodi sisse esimesed tibud
Lääne-Virumaal Tapa vallas Uudekülas asuvatesse Eesti suurimatesse broilerihallidesse toodi esimesed asukad.
Rossi tõugu broileri haudemunad saadakse Taanist, kuid koorusid nad Soome haudejaamas. Sealt toodi nad päevavanustena Eestisse. 37 päeva vanustena viiakse kanad Uudekülast Tabasalu Talleggi tehasesse, kus neist valmivad kanatooted.
5 miljonit eurot maksma läinud kaks Eesti suurimat broilerihalli on 120 meetrit pikad ja 30 meetrit laiad. Ühes hallis elab korraga 60 000 lindu. Aastas kasvatatakse Uudekülas suureks 1,1 miljonit lihakana.
Uudeküla boilerihallid kuuluvad Eesti suurimale toiduainetööstusele Maag Food, kuid opereerib neid tütarettevõte Maag Agro.
Toimetaja: Rene Kundla