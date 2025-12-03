X!

Maag Food avas Tapa vallas kanala

Majandus
Foto: Rene Kundla/ERR
Majandus

Toiduainetööstus Maag Food avas Lääne-Virumaal Tapa vallas Uudekülas Eesti suurimad kanalad, mis on 120 meetrit pikad, 30 meetrit laiad ning läksid maksma viis miljonit eurot.

Mõlemad kanahallid mahutavad 60 000 lindu. Aastas käib kanalatest läbi üle miljoni lihakana. Maagile kuuluvad Eestis muu hulgas Rakvere ja Talleggi kaubamärgid.

Hallid on sisustatud erinevalt, et saadud kogemust ära kasutada üle-järgmisel aastal avatavas Kiltsi kanalas.

Hallides on kasutusel erinevad innovaatilised lahendused. Alates kasvõi näiteks juhitavast valgusest looma elutsükli mõjutamisel, aga ka näiteks erinevad soojuslahendused. Siin seina peal on ka näha radiaatorsüsteemi, mida teises hallis ei ole. Eks me siis järgmisel aasta saame näha, mis asjad kuidas töötavad.

"Omavalitsusjuhi seisukohalt kõige suurem hirm oli see, et kohalik elanikkond ei ole rahul. Ja seda hirmu tegelikult ei ole, sest kohalik elanikkond oli ka pigem toetav selle projekti suhtes. Võib-olla kõige mõjusam argument on see, et siin asusid ajalooliselt Põdrangu sovhoosi hanelad. Ja inimesed on tegelikult harjunud, et maapiirkonnas ikkagi käib tootmine, millega kaasnevad ka mingid lõhnad ja mingid hääled," lausus Tapa vallavanem Riho Tell.

Esimesed tibud tuuakse Uudeküla farmi kümne päeva pärast.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Aktuaalne Kaamera

jõuluootus

eesti laul 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

23:28

Eesti sulgpallurid alustasid kodust EM-valikturniiri raske võiduga Uuendatud

23:12

Tallinna parimaks palluriks valitud Tass: kõik mäletavad esimest

22:32

Rae Spordikooli ajalooline teekond eurosarjas sai Prahas lõpu

22:19

Raudsepp: minu pluss on see, et tulen päris elust

22:14

NATO liitlased lubasid osta Ukrainale suurel hulgal USA relvastust Uuendatud

22:06

ETV spordisaade, 3. detsember

22:00

Karl Sander Kase jätkab Tallinna linnavalitsuses linnapea kantselei ülemana

21:44

Zaitsev pälvis EM-il viienda koha, teatenelik nihutas Eesti rekordit Uuendatud

21:35

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:35

Kirovi nimelisest näidiskalurikolhoosist valmis raamat

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

22:14

NATO liitlased lubasid osta Ukrainale suurel hulgal USA relvastust Uuendatud

14:41

"Pealtnägija": Mehis Viru tegi oma kuulsaimast õpilasest ohvri kaks korda

15:11

President jättis välja kuulutamata töölepingu seaduse muutmise seaduse

02.12

Sõja 1378. päev: USA delegatsioon kohtub Moskvas Putiniga Uuendatud

21:16

Euroopa Komisjon tegi Belgia nõusse saamiseks Vene külmutatud varade kasutamisel uue ettepaneku Uuendatud

13:10

Keskkriminaalpolitsei esitas Mart Maastikule kuriteokahtlustuse

18:10

Puhaste paberitega Kulbin saavutas karjääri parima koha, Norrale kaksikvõit Uuendatud

12:38

Tallinna lennujaam alustab reisijate lisandumise ootuses suurt laienemist

16:08

Tallinn vabastab ametist Kesklinna vene gümnaasiumi direktori

02.12

Võimud pidasid EL-i välisteenistuse läbiotsimise käigus kinni Federica Mogherini

ilmateade

loe: sport

23:28

Eesti sulgpallurid alustasid kodust EM-valikturniiri raske võiduga Uuendatud

23:12

Tallinna parimaks palluriks valitud Tass: kõik mäletavad esimest

22:32

Rae Spordikooli ajalooline teekond eurosarjas sai Prahas lõpu

22:06

ETV spordisaade, 3. detsember

loe: kultuur

19:16

Veiko Tubin lavastusest "Käte ja jalgadega inimene": soovisime panna vaataja ette peegli

17:51

Miina Pärn: kindlasti arendan edasi Klassikaraadio kultuuriajakirjanduse osa

14:34

Aasta viimases "Presidendi raamatuklubis" on külas romaanivõistluse võitnud Kaur Riismaa

14:00

Esimese Hans Christian Aaviku Artisti Arendusfondi stipendiumi pälvis klaveriõpilane Madis Sikk

loe: eeter

20:55

70 aastat ETV-s töötanud Jüri Pääro: olen oma elu televisioonile pühendanud

17:51

Miina Pärn: kindlasti arendan edasi Klassikaraadio kultuuriajakirjanduse osa

14:43

Ülle Kaljuste: Kaljo Kiisk oli tohutult positiivne ja naljakas mees

14:42

Prokurör: Mehis Viru soovis, et sportlane oleks täielikult tema kontrolli all

Raadiouudised

18:45

Eesti-Läti neljanda elektriühenduse trassivalikud on Saaremaal ja Muhus muutunud

18:45

Päevakaja (03.12.2025 18:00:00)

18:40

Lääne-Virumaal Tapa vallas avati Eesti suurim linnufarm

18:30

Tallinna lennujaam alustab suurt reisiterminali laiendamist

17:30

Eesti ja Soome alustasid uuendatud rahvastikuandmete vahetust

15:40

Raadiouudised (03.12.2025 15:00:00)

12:50

Itaalias kütab taas kirgi kullareservide omandiõigus

12:40

Riik suunab koole õpilaste käitumist hindama hinnangutevabamalt

12:35

Eesti ei soovi ELi ettepanekul sotsiaalmeediat noortele keelata

12:30

Eesti ostab lähiaastatel 460 miljoni euro eest droonide tuvastus- ja tõrjesüsteeme

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo