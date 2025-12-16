Tervisekassa e-teenuste töö oli häiritud

Häiritu oli teenuste töö kindlustuse kontrollimisel ja hüvitiste maksmisel. Ühtlasi esines tõrkeid töövõimetuslehtede ja digiretseptide koostamisel ning väljastamisel.

Tervisekassa pressiesindaja Dan Lõhmus ütles kella 18 ajal saadetud pressiteates, et probleemi lahendamisega tegeletakse. "Süsteemid taastuvad esimesel võimalusel," märkis ta.

Kell 19 saadetud pressiteates teatas Lõhmus, et intsident on lahendatud ja e-teenuste töö taastunud.