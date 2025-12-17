Ford kärbib elektrisõidukite tootmist ja võtab vastu suure kahjumi

USA autotootja Ford teatas, et muudab oma strateegiat ja kärbib kehva nõudluse tõttu elektrisõidukite tootmist. Fordi teatel läks ebaõnnestunud strateegia firmale maksma ligi 19,5 miljardit dollarit.

Ford teatas, et peab võtma vastu 19,5 miljardi dollari suuruse löögi, mis on seotud peamiselt firma elektrisõidukite äriga.

Ford teatas, et laiendab oma sisepõlemismootoriga autode valikut, samuti lubas firma suunata oma fookuse hübriididele. Ford soovib sel moel vähendada oma kahjumis olevaid tegevussuundi ning suunab elektrisõidukitele mõeldud kapitali ümber suurema kasumlikkusega mudelitesse.

"Selle asemel, et investeerida miljardeid tulevikku, teades, et need suured elektrisõidukid ei teeni kunagi raha, pöörame me end ümber," ütles Fordi tegevjuht Jim Farley.

Regulatiivsete muudatuste ja nõrga nõudluse tõttu hülgavad USA autotootjad oma varasemad plaanid, mis nägid ette kiiret üleminekut elektrisõidukitele. Ka Ford panustas tugevalt elektrilisele tulevikule, kuid on nüüd järsult kurssi muutnud, vahendas The Wall Street Journal.

Firma teatas siiski, et püüab 2027. aastal tuua turule 30 000-dollarise hinnasildiga elektriline pikap.

Tulude suurendamiseks muudab Ford ka oma Kentucky akude tehase energiasalvestusäriks, mis hakkab teenindama tuule- ja päikeseenergia arendajaid ning tehisintellekti treenivaid andmekeskusi.