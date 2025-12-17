X!

Riigikogu võttis vastu õpetajate karjäärimudeli seaduse

Eesti
Koolitahvel.
Koolitahvel. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Riigikogus võeti 49 poolt häälega vastu põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse.

Kolmapäeval võttis riigikogu vastu põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kutseõppeasutuse seaduse muutmise seaduse (direktorite atesteerimine, õpetajate karjäärimudel ning isikuandmete töötlemine tehisintellekti rakenduse kasutamisel) eelnõu.

Eelnõu poolt hääletas 49 saadikut, vastu oli 23 ja erapooletuks jäi üks riigikogulane. Hääletusel ei osalenud kümme saadikut. Istungil oli kohal 83 inimest ja puudus 18.

EKRE fraktsiooni liikme Helle-Moonika Helme sõnul ei vasta eelnõu ootustele ning rõhutas, et vajalikke vahendeid uue süsteemi rahastamiseks ei ole.

"Karjäärimudel iseenesest kui selline võib tõepoolest anda noorele õpetajale perspektiivi. See mõte, et õpetaja saab areneda ja suurendada oma pädevust ja koos sellega ka oma sissetulekut, on ju iseenesest õige. Aga siin, nagu alati, tekib ju esimene väga põhimõtteline küsimus, kus on raha. Jutt on umbes 19 miljonist eurost, mida selle mudeli rakendamine eeldab, aga tegelikult ju kindlust, kas need vahendid ka päriselt olemas on, ei ole," lausus Helme.

Eesti 200 liige Kadri Tali tõi välja, et eelnõu toetab ja väärtustab kvaliteetset juhtimiskultuuri Eestis ning peab õpetajate karjäärimudelit vägagi vajalikuks.

"Selle eelnõu eesmärk on luua koolijuhile ning õpetajatele parem ja õiglasem raamistik. See on eelnõu, mis ei luba mugavustsooni, vaid seab sihi professionaalse ja toetatud hariduse juhtimise poole. Koolijuhile väärikas tagasiside ja arengut toetav hindamine. Me teame, et kooli nägu kujundab direktor, tema otsused, tema hoiak, tema oskus märgata. Paraku on Eestis koolijuhtidele seatud ootused suured, kuid süsteemne toetus ebaühtlane. On koole, kus juht saab igal aastal tuge ja arenguvestlusi ning koole, kus juht peab üksi hakkama saama. Sellist ebavõrdsust ei saa jätkata. Eelnõu toob siia tasakaalu. Iga-aastane arenguvestlus, mis aitab juhil kasvada ja koolil areneda, regulaarne atesteerimine, mis annab professionaalse tagasiside ning tõstab koolijuhi rolli ning mainet. See ei ole kontroll, mis piirab, see on raamistik, mis toetab ja väärtustab ja just seda tüüpi juhtimiskultuuri me Eestis vajame," ütles Tali. 

Reformierakondlase ja seaduse menetlust juhtinud kultuurikomisjoni esimehe Liina Kersna hinnangul toetab eelnõu nii õpetajate palkade kui ka nende kvalifikatsiooniga seotud küsimusi.

"Minu meelest on selle eelnõu oluline mõju lisaks sellele, et ta toetab tõesti alustavat õpetajat ja väärtustab rohkem ka professionaalset õpetajat palgakoefitsientidega, mida saab valitsus tõsta, kui rahalisi vahendeid on rohkem, toonud fookusesse õpetaja kvalifikatsiooni küsimuse. Me tõesti oleme nüüd selles diskussioonis saanud lugeda artikleid ja kuulanud ära ka osade koolijuhtide hinnangud, mis ütlevad, et õpetajal võikski olla bakalaureusekraad. Täitsa toredad õpetajad on ka sellised õpetajad, kellel on bakalaureusekraad. Täna on meil siiski kehtiv norm, et õpetajal peab olema magistrikraad ja kutse. Ju me peame selle arutelu maha pidama. Mina olen veendunud, et aina mitmekesisemas klassiruumis on väga oluline, et õpetajatel oleks võimalikult kõrge kvalifikatsioon, sest see ongi väga nõudlik töö – saada hakkama nii mitmekesises klassiruumis," lausus Kersna.

Hääletamisel erapooletuks jäänud Isamaa liige Tõnis Lukas tõi välja, et eelnõus on palju head kui ka halba.

"2020. aastal valmis kultuurikomisjonis raport, mis käsitles õpetajate järelkasvu küsimust ja üks punkt, mis selles raportis oli, oli selle karjäärimudeli taastamine. Nii et see on hariduspoliitiliselt läbi arutatud, selle vastu ma ei võitleks. See, et nüüd süsteemi dubleerimine planeeritakse lõpetada alles 2030. aastaks, mind kindlasti ei rahulda. Segadust see toob, kuigi minister ka kaitses siin infotunnis seda süsteemi, et koolid ise vastavalt direktori juhtimisele vaatavad, kutsestandardit arvestavad, aga portfoolios õpetaja tõestab, et ta on vanem õpetaja tasemel. Miks see dubleeritud süsteem? Miks on hea, et koolid ise seda teevad? Minister ütles, et see ongi koolipõhine, sellepärast et mõnel on vaja rohkem õuesõpet, mõnel vähem õuesõpet. Aga ma küsin, kuidas see saab olla koolipõhine, kui seadus näeb ette ja määrus, et see omistatud vanemõpetaja kantakse Eesti hariduse infosüsteemi ja ta saab järgmisesse kooli minna sellesama tasemega. See ei ole tegelikult koolipõhine, see on kutsestandardipõhine, ärme aja inimestele kärbseid pähe," ütles Lukas.

Sotsiaaldemokraat Madis Kallase hinnangul tuleks täiendavalt veel suhelda erinevate osapooltega.

"Ma kutsun üles nii valitsust kui ka haridus- ja teadusministeeriumi, et järgmistes etappides peaks arutama ja kaasama veel rohkem osapooli sellest vaatest, mis puudutab valitsuse karjääriastmete määruse jõustamist. Tuleks kuulata veel kord ära osapooled ja anda nendele võimalused kaasa rääkida, et see määrus, mille valitsus saab kehtestada, oleks võimalikult pingeid leevendav ja kõiki osapooli nii palju kui võimalik arvestav," ütles Kallas.

Keskerakondlane Vadim Belobrovtsev tõi välja, et kuna peale teist lugemist ei tehtud olulisi muudatusi eelnõusse, siis Keskerakond eelnõud ei toeta.

"Karjäärimudeli või kui soovite, siis palgaredeli idee iseenesest on põhjendatud ja teretulnud, aga paraku on sellest välja jäänud suur rühm õpetajaid, kellel puudub nõutav kvalifikatsioon. Me peame endiselt tõdema, et eelnõu on ebaküps, seda menetletakse kiirustades ning see jätab olulise osa õpetajaid, eelkõige noored ja alustavad õpetajad, ilma õpetaja töötasu alammäära garantiist, mis neil täna olemas on," sõnas Belobrovtsev.

Karjäärimudel hakkab tulevast aastast mõjutama iga ametis olevat õpetajat. Asjaosalistele on eelnõus endiselt küsimärke ja mitmeti tõlgendamist, kuigi muudatusi on tehtud omajagu.

Viimase karjäärimudeli versiooni järgi kehtib õpetaja töötasu alammäär 1820 eurot lisaks kvalifitseeritud õpetajatele ka neile, kes on läbimas õpetajakoolitust ning kel on või kes omandavad magistrikraadi. Selle muudatusega laiendati alustava õpetaja astet, aga 2100 õpetajat üle Eesti ei sobi sellele tasemele endiselt. Eelnõu järgi on direktoril võimalus määrata töötasu ka kvalifikatsioonita õpetajale vastavalt omavahelisele kokkuleppele.

Igal juhil on võimalus maksta töötasu ka kvalifikatsioonita õpetajale vastavalt juhi ja õpetaja vahelisele kokkuleppele.

Planeeritav karjäärimudel toetub küll juba 12 aastat toimivale kutsestandardite süsteemile, millele tuginedes määratakse õpetajatele karjääriastmed, kuid kahe süsteemi vahel on olulisi erinevusi. Kutsesüsteemis omistatakse üleriigiliste nõuetega tase kaheastmelise komisjoni poolt ning õpetaja peab esitama hindamisnõuetele vastava portfoolio. Tulevases karjäärimudelis teeb aga otsuse esimese kahe astme kohta kooli direktor, ning vanemõpetaja aste omistatakse kas vanemõpetaja kutse alusel või koolis moodustatud komisjoni otsusel. Mil viisil karjäärimudelis kompetentsi tõendatakse, pole teada.

Alustava õpetaja ja õpetaja karjääriastme omistab direktor vastavalt õpetaja kutsekompetentsidele. Vanemõpetaja astme saab õpetajale omistada kahel viisil: vanemõpetaja tase 7 kutse põhjal ning pidaja/kooli tasandil moodustatud komisjoni otsuse põhjal. Meisterõpetaja aste omistatakse kutsestandardi meisterõpetaja tase 8 põhjal.

Õpetaja kutseoskuste arendamiseks ja ametialase karjääri kujundamiseks omistatakse kvalifikatsiooninõuetele vastavale õpetajale kutsekompetentsidele vastav karjääriaste: alustav õpetaja, õpetaja, vanemõpetaja, meisterõpetaja. Samasuguse ülesehitusega karjäärimudel luuakse nii üldhariduse- kui kutseõpetajatele.

Muudatusega seatakse kõigi õpetajate töötasu alammäära kehtestamine ühtsetele alustele ehk nähakse ette töötasu alammäär ka kutseõppeasutustes töötavatele õpetajatele. 2026-2028 on õpetaja karjäärimudeli astmete palga alammäära koefitsiendid: alustav õpetaja 1,0; õpetaja 1,0; vanemõpetaja 1,1; meisterõpetaja 1,3.

Õpetajaametisse asumist tehakse paindlikumaks – tööle saab võtta inimesi, kellel on enne 2013. aastat omandatud pedagoogiline haridus, kuid ei ole töökogemust või doktorikraad. Õpetajakoolitusel õppijatega saab senise ühe aasta asemel sõlmida tähtajalise lepingu kuni kolmeks aastaks. Eelnõuga kehtestatakse ka koolijuhtide atesteerimise kohustus, mille järgi peab kooli pidaja korraldama iga direktoriga kord aastas arenguvestluse ning viienda tööaasta jooksul ka atesteerimise.

Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatus on kavandatud jõustuma 1. jaanuaril 2026 ja kutseõppeasutuse seaduse muudatus 1. juunil 2026.

Toimetaja: Johanna Alvin

Samal teemal

Raadio pidupäev

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

16:23

Suurbritanniat kattis kolmapäeval haruldane roosa udu

16:23

Belitšev: Eestis pole venekeelsete koduvägivallatsejatega tegelevaid spetsialiste

16:16

Nii Lisell kui Robin Jäätma said rahvusvahelisel siseturniiril esikoha

16:03

Piret Raua uuest lasteraamat "Tähtis kuju": see räägib totalitarismist

15:59

Veebruaris jõuab kinodesse Ergo Kulla ekraniseering "Säärasest mulgist"

15:53

Kirjandusfestival Prima Vista 2026 uurib tehisliku ja päris maailma piire

15:51

Valdur Mikita: mulle meeldib väga mõelda, aga üldse ei meeldi kirjutada

15:50

Venemaa liugpommirünnakus Zaporižžjale sai viga 26 inimest Uuendatud

15:46

Eesti teatenelik sai IBU karikasarjas võitjalt ringiga sisse

15:46

Sotside sõnul jooksis Reformierakond Tallinnas Kõlvarti rüppe

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

16.12

Kohus käskis Kallasel Vooglaiu tõttu oma väited ümber lükata

16.12

Automaks jäi tähtajaks tasumata 60 000 isikul

16.12

Terras tegi valitsusele ettepaneku vabastada ametist kantsler Marko Gorban

16.12

Vene naftahinnad kukkusid viimaste aastate madalaimale tasemele

08:04

Ida-Virumaa kutsehariduskeskus peatab kutseõppe ja hakkab noortele eesti keelt õpetama

07:05

Trumpi uus reisikeeld sulgeb USA uksed veel mitmele riigile

16.12

Läti ja Ukraina võimud tabasid telefonipetturite võrgustiku

16.12

Riik annaks sõjaajal 56 000 erasektori inimesele kriisiülesanded

16.12

Karis: minule ja nõunikele oli suursaadiku nõuanne ootamatu

15:50

Venemaa liugpommirünnakus Zaporižžjale sai viga 26 inimest Uuendatud

ilmateade

loe: sport

16:16

Nii Lisell kui Robin Jäätma said rahvusvahelisel siseturniiril esikoha

15:46

Eesti teatenelik sai IBU karikasarjas võitjalt ringiga sisse

15:07

EOK premeeris värskeid Euroopa meistreid Jefimovat ja Tribuntsovi

14:49

U-17 ja U-19 jalgpallikoondised said teada valikturniiride vastased

loe: kultuur

16:03

Piret Raua uuest lasteraamat "Tähtis kuju": see räägib totalitarismist

15:59

Veebruaris jõuab kinodesse Ergo Kulla ekraniseering "Säärasest mulgist"

15:53

Kirjandusfestival Prima Vista 2026 uurib tehisliku ja päris maailma piire

15:51

Valdur Mikita: mulle meeldib väga mõelda, aga üldse ei meeldi kirjutada

loe: eeter

14:18

ETV ja ETV2 pühadekava pakub uusi kohtumisi igasse õhtusse

12:55

Aasta muusik 2025 on Hans Christian Aavik

11:02

Video: "Ringvaate" stuudios prooviti kõige paremaid jõulusööke

10:41

Ajaloolane: keskaegseid jõule iseloomustas küllus ja valgus

Raadiouudised

15:20

Raadiouudised (17.12.2025 15:00:00)

14:55

Kohalike jaoks jääb RMK märgalade taastamise mõttekus tihti arusaamatuks

12:25

Raadiouudised (17.12.2025 12:00:00)

10:35

Turbatootjad kardavad konkurentsivõime kadu

10:00

Notarid abieluvara puudutavaid seadusi muutma ei kiirustaks

09:55

Briti valitsus uurib Vene ja Hiina raha mõju riigi sisepoliitikale

09:50

Ida-Virumaa kutsehariduskeskus peatab kutseõppe ja hakkab noortele eesti keelt õpetama

09:25

Raadiouudised (17.12.2025 09:00:00)

16.12

Tsahkna: Berliini ühisavalduses on nii häid kui halbu punkte

16.12

Päevakaja (16.12.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo