"Esimeses stuudios" arutati rahva usalduse taastamist kaitsevaldkonna vastu

Reformierakonna peasekretär Kristo Enn Vaga sõnas, et maailmas on tormiline aeg, mistõttu on olnud vaja teha kaitsevaldkonnas suuri otsuseid.

"Kahjuks suurte arengutega kaasnevad ka kohad, kus tehakse midagi mitte nii hästi. Sellistel hetkedel peabki protsessi kiirendama ja usalduse taastama. Selleks oleme teinud ettepaneku asuda kaitseministri rolli endisele kaitseväe juhatajale Martin Heremile. Ta taastab usaldusväärsuse valdkonna eksperdina Eesti riigile, kogu Euroopale ja Eesti iseseisvusele väga tähtsas valdkonnas ning ma arvan, et ta saab sellega väga hästi hakkama," lausus Vaga.

Sotsiaaldemokraatide esimehe Lauri Läänemetsa hinnangul peaks ka peaminister Kristen Michal – lisaks kaitseminister Hanno Pevkurile – võtma vastutuse India relvatehingu nurjumise eest.

"Kui me mõtleme, kust see jama pihta hakkas, siis mitte ainult, aga peamiselt sellest päevast, kui Kristen Michal läks Vikerraadio saatesse ja ütles, et riigikaitsekulusid tõstetakse viis protsenti. Seda tehti olukorras, kus keegi ei olnud enne täpselt arvutanud ega plaani paika pannud ning see raha sadas lihtsalt kaitseministeeriumisse," sõnas Läänemets.

Sotsiaaldemokraat lisas, et Pevkur hakkas raha jagama, kuid keegi veel ei tea, millise loogika alusel ja kuidas see on läinud.

"Ma saan aru, et see, millest meedias on kirjutatud ja millest avalikkus on kuulnud, ei ole veel kõige selle lõpp. Seega isikute ring, kes sel ajal seda kõike teostas, tundub Reformierakonna juhatuse viimaste otsuste valguses mõnes mõttes tagasi tulevat. On aus küsida, kas see kõik näeb õiglane välja ja kas uus kaitseminister saab hakkama olukorraga, kus on vaja pöörduda prokuratuuri poole ja öelda, et siin olid jamad, millega olid seotud minu lähedased tuttavad ja võib-olla ka teised inimesed sellest ajast, kui mina ametis olin," lausus Läänemets.

Isamaa esimehe Urmas Reinsalu hinnangul on mainekahju riigikaitsele väga suur ning heausksed kodanikud on nukrad korralageduse üle.

"Me peame aru saama kahest asjast. Esiteks ei tea me siiamaani tegelikke asjaolusid nendest tehingutest. Meil on üle aasta, ligi kaks aastat valetatud, vassitud ja mätsitud. Ka parlamenti on tahtlikult eksitatud ja küsimus on, kes tegelikkuses selle eest vastutab? Teine asi, mis peab avalikkuse jaoks olema väga oluline, on see, et me peame saama selles asjas selguse," ütles Reinsalu.

Isamaalase hinnangul saabub selgus ühel või teisel moel, kuid oluline on, et valitsus teeks venitusteta korda korralageduse kaitsevaldkonnas, mille riigikontroll on välja toonud.

"Siin ei ole mingisugust vabandust. Tuleb kahjuks tõdeda, et Reformierakond on Eesti riigikaitse juhtimisel läbi kukkunud ja see on aus, kiretu diagnoos. Seda on minu hinnangul väljendanud mitme kriitilise sõnavõtuga varem ka kindral Herem. Mõneti näitabki see Reformierakonna pankrotti, et praegu ei julgenud ükski Reformierakonna poliitik selles segaduses vastutust võtta ja toodi kindral Herem, kes selgelt distantseerib ennast moel või teisel Reformierakonnast," lausus Reinsalu.

Eesti 200 ja riigikaitse komisjoni liige Peeter Tali sõnas, et Eesti 200 ühines Pevkuri kriitikutega, kuna kaitseministeeriumi kantsler Kaimo Kuusk lubas probleemid lahendada, kuid seda ei tehtud.

"Inimlikult on mul temast (Kaimo Kuusest - toim) isegi pisut kahju. Nüüd hiljem selgub, et see asi ei ole korda tehtud ja siis veel kogu see olematu mürsutehing. Nähtamatute, poolnähtamatute mürskudega indialased – see on lihtsalt nii kurb ja halenaljakas. See ongi asjaolu, mis murdiski põhimõtteliselt poliitilise selgroo," ütles Tali.

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart nõuab aga endiselt lisaks Pevkuri tagasiastumisele ka peaministri ametist lahkumist. Kõlvarti hinnangul ei olnud Pevkuri poolt poliitilise vastutuse võtmine sisuline.

"Lahkuda sõnumiga, et vastutab keegi teine, aga mina olen riigimehelik ja valmis vastutuse võtma – sellest ei piisa. Poliitiline vastutus tähendab, et poliitikud suudavad luua ka vastava süsteemi, et enda strateegiat realiseerida. Meile kuulutati välja, et riigi peamine prioriteet – mis on ka adekvaatne – on kaitsevaldkond, kuhu kogu ühiskond peab panustama, ja ühiskond panustabki igapäevaselt. Tuleb aga välja, et lugupeetud peaminister, kes loosungiga välja tuli, sellega ka piirdus, sest loosungi teenindamiseks ei olnud süsteem valmis," sõnas Kõlvart.

Keskerakondlasele on arusaamatu, kuidas on võimalik, et avalikus sektoris puudub elementaarne arvepidamine.

"Me näeme, et ei ole välja töötatud hankesüsteemi, dokumentide pidamise süsteemi ega ladustamise süsteemi – see on kõik see, mida riigikontroll on välja toonud. Tekib küsimus: kui süsteemi ei ole loodud ja ette valmistatud, kes selle eest vastutab? Valitsus ja peaminister. Täna on neil erakordne võimalus seda tegudega näidata," lausus Kõlvart.

EKRE esimehe Martin Helme hinnangul ei ole peale Pevkuri tagasiastumist endiselt rahu majas, kuna need, kes usalduse rikkusid, on endiselt juhirollis.

"Enne Kristo Enn Vaga siin ütles, et hakkame usaldust taastama – ta ju justkui libiseb sellest kuidagi üle, aga kes siis selle usalduse ära lõhkus? Kes selle riigikaitse usalduse jalge alla trampis? Aus vastus on see, et Pevkur on olnud tänases valitsuses üks pikemaid ministreid, kes läks 2022. aastal kaitseministriks. Ta on olnud ka teistes ametites minister ning tema sõprus Elmar Vaheriga on ju ajast, mil ta oli siseminister ja kaotas härra Kohveri üle piiri ära. Selle usalduse hävitas reformierakondlik juhtimine ja nüüd tahetakse meile tuua inimene, kellega koos seda usaldust hävitati ja skeeme loodi – Herem," lausus Helme.

Helme hinnangul on Heremi toomine ministriks paaniline katse panna pukki inimesed, kes usalduse lõhkusid.

"Siin on väga õigesti öeldud, et Eesti rahvas on riigikaitse tugevdamise nimel ilma nurinata pingutanud, olnud nõus maksutõusudega, kärbetega ja sellega, et piiratakse mingeid kodanikuvabadusi. Mida ta siis vastu on saanud? Võimekusi vastu ei ole saanud, lihtsalt sajad miljonid on läinud kuhugi musta auku. Räägime sellest skeemist ikkagi kohe otse. Riik tegigi skeemi, Heremi ajal alustati seda, Pevkuriga alustati, tehti skeem, kus otsiti üles olematu ajalooga riiulifirmad, kellel puudub vara ja enamasti ka varasem selleteemaline kogemus, ning hakati nende abil mürske ostma. Nüüd me oleme nendega kohtus. Me oleme viie erineva firmaga kohtus ja kahega valmistatakse kohut ette, et raha tagasi nõuda," ütles Helme, lisades, et nendelt riiulifirmadelt ja tankistidelt raha tagasi ei saada.

"See kogu vastutus on valitsusel! Arvata, et vahetame ühe skeemitegija teise vastu välja ja asi läheb korda – ei ole võimalik, ei ole võimalik!" ütles Helme.

Reformierakonda esindanud Kristo Enn Vaga tabas saate esimeses pooles terviserike, mistõttu ta ei suutnud enam saates jätkata.

Juuresolevast videost on toimetuse otsusel eemaldatud Vaga terviserikkega kaasnenud olukord.