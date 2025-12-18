X!

Ameerika sõdurid harjutasid keskpolügoonil lahinglaskmisi

Eesti
USA Abramsid Tapal.
USA Abramsid Tapal. Autor/allikas: Oliver Kaur/EKJ
Eesti

USA sõdurid tegid keskpolügoonil lahinglaskmisi. Lahingutankidega Abrams M1A2 relvastatud Tapal paiknev sihtüksus Dakota alustas oma teenistust Eestis septembri lõpus. Ameerika sõdurite tegevusel on praegu suurem poliitiline kui taktikaline jalajälg, sest USA sõjaline fookus kandub Euroopast eemale.

Ameeriklastel on Eestis 14 tanki. Neljapäevane laskeharjutus oli kvalifikatsioonieksam sügisel saabunud üksuse väljaõppes. Keskpolügooni lahinglaskmiste ala on soomusväelase ideaalmaastik, mitte Eesti metsa ja soomaastik. Milline on ameeriklaste jaoks Ukraina kogemus? Vägede liigutamine, ütles ameerika kindral.

"Me oleme palju õppinud. Vaadates tänast õppust, siis ikkagi on tähtis soomusüksuste manööver. See on osa tänasest harjutusest, et me oleks võimelised neid relvasüsteeme õigesti kasutama," lausus 5. korpuse ülema asetäitja ja brigaadikindral John Mountford.

Ameerika tankide poliitiline tähendus on praegu olulisem kui manöövrivõime. USA on Washington Posti andmetel kujundamas ümber oma sõjalisi prioriteete. Tähelepanu nihkub Euroopalt ning Aafrikalt Hiinale. Kuidas see tulevikus NATO Euroopa liitlaste jaoks välja nägema hakkab, on seni ebaselge.

"Eile (kolmapäeval - toim) USA Kongress võttis vastu otsuse, et ilma Kongressi loata Euroopas vägede arv - terves Euroopas - ei tohi langeda ameeriklastel madalamale kui 76 000 võitlejat. See on väga tugev sõnum. Samuti kinnitati ära Balti julgeolekuabi, mis on Balti riikide peale järgmisel aastal 175 miljonit dollarit," sõnas kaitseminister Hanno Pevkur.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

HÄÄLETUS KÄIB!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

18:43

Galerii: "OP" võõrustab retrostuudios endiseid saatejuhte

18:41

Valitsus kiitis heaks energiamahukatele ettevõtetele taastuvenergia tasu vähendamise

18:41

Regina Ermits tegi MK-sarjas jälle hea etteaste Uuendatud

18:40

Päevakaja (18.12.2025 18:00:00)

18:39

Ameerika sõdurid harjutasid keskpolügoonil lahinglaskmisi

18:17

Leedu president: rahvusringhäälingu juhtkond peaks tagasi astuma Uuendatud

18:09

Laura Maasik võitis Malaga poolmaratoni

18:06

Ilves tegi Ramsaus proovivõistlusel korraliku hüppe Uuendatud

17:43

Piiriesindajate kohtumisel jäid osapooled eriarvamusele

17:37

Psühholoog Anu Realo: õnnetunne tuleb sellest, kui teeme midagi südamest

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

17.12

Vene piirivalvurid ületasid kolmapäeval Vasknarvas Eesti-Vene kontrolljoone Uuendatud

14:55

Ukraina droonid tabasid Vene tankerit Uuendatud

17.12

Suurbritanniat kattis kolmapäeval haruldane roosa udu

17.12

Soome peaminister palus rassismiskandaali pärast Aasia riikidelt vabandust

07:50

Riigikontroll: riigieelarvest jäi mullu kasutamata 2,15 miljardit Uuendatud

12:43

Valitsus kiitis heaks korrigeeritud liiklusohutusprogrammi Uuendatud

17.12

Sotside sõnul jooksis Reformierakond Tallinnas Kõlvarti rüppe

18:41

Regina Ermits tegi MK-sarjas jälle hea etteaste Uuendatud

17.12

Lugeja küsib: miks õhtud juba praegu pealtnäha valgemaks lähevad?

17.12

Eesti ringlusest ära korjatud ühe- ja kahesendised saadetakse Lätti

ilmateade

loe: sport

18:41

Regina Ermits tegi MK-sarjas jälle hea etteaste Uuendatud

18:09

Laura Maasik võitis Malaga poolmaratoni

18:06

Ilves tegi Ramsaus proovivõistlusel korraliku hüppe Uuendatud

17:12

Marco Odermatt küündis Alberto Tomba saavutuseni

loe: kultuur

18:43

Galerii: "OP" võõrustab retrostuudios endiseid saatejuhte

17:37

Psühholoog Anu Realo: õnnetunne tuleb sellest, kui teeme midagi südamest

17:10

Eesootaval suvel toimub teist korda Tallinn Rock Festival

16:08

Tabloited avaldas seitsmenda stuudioalbumi "Naljanumber"

loe: eeter

18:43

Galerii: "OP" võõrustab retrostuudios endiseid saatejuhte

17:37

Psühholoog Anu Realo: õnnetunne tuleb sellest, kui teeme midagi südamest

15:28

"Jõulutunneli" annetusnumbrid on avatud

15:21

Tribuntsovi kullale aitas kaasa ka sportvõimlemisega tegelemine

Raadiouudised

15:20

Raadiouudised (18.12.2025 15:00:00)

12:40

Ilm püsib sompus ja sajune

12:25

Tegevusterapeudid on ilma ligipääsust vajalikele digilahendustele

12:25

Uue õpikohustusega seotud määrused tekitavad koolides segadust

12:25

Raadiouudised (18.12.2025 12:00:00)

09:55

Ilm on täna peamiselt pilves aga sajuta

09:35

Raadiouudised (18.12.2025 09:00:00)

09:35

Euroopa ülemkogu otsustab Venemaa külmutatud vara kasutamise

09:35

Ida-Viru rannakalurid muretsevad räime püügikvoodi karmistamise pärast

17.12

Päevakaja (17.12.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo