Ameerika sõdurid harjutasid keskpolügoonil lahinglaskmisi

USA sõdurid tegid keskpolügoonil lahinglaskmisi. Lahingutankidega Abrams M1A2 relvastatud Tapal paiknev sihtüksus Dakota alustas oma teenistust Eestis septembri lõpus. Ameerika sõdurite tegevusel on praegu suurem poliitiline kui taktikaline jalajälg, sest USA sõjaline fookus kandub Euroopast eemale.

Ameeriklastel on Eestis 14 tanki. Neljapäevane laskeharjutus oli kvalifikatsioonieksam sügisel saabunud üksuse väljaõppes. Keskpolügooni lahinglaskmiste ala on soomusväelase ideaalmaastik, mitte Eesti metsa ja soomaastik. Milline on ameeriklaste jaoks Ukraina kogemus? Vägede liigutamine, ütles ameerika kindral.

"Me oleme palju õppinud. Vaadates tänast õppust, siis ikkagi on tähtis soomusüksuste manööver. See on osa tänasest harjutusest, et me oleks võimelised neid relvasüsteeme õigesti kasutama," lausus 5. korpuse ülema asetäitja ja brigaadikindral John Mountford.

Ameerika tankide poliitiline tähendus on praegu olulisem kui manöövrivõime. USA on Washington Posti andmetel kujundamas ümber oma sõjalisi prioriteete. Tähelepanu nihkub Euroopalt ning Aafrikalt Hiinale. Kuidas see tulevikus NATO Euroopa liitlaste jaoks välja nägema hakkab, on seni ebaselge.

"Eile (kolmapäeval - toim) USA Kongress võttis vastu otsuse, et ilma Kongressi loata Euroopas vägede arv - terves Euroopas - ei tohi langeda ameeriklastel madalamale kui 76 000 võitlejat. See on väga tugev sõnum. Samuti kinnitati ära Balti julgeolekuabi, mis on Balti riikide peale järgmisel aastal 175 miljonit dollarit," sõnas kaitseminister Hanno Pevkur.