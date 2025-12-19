Anton Dijev riigikohtust õigust ei saanud

Dijev kandideeris Keskerakonna ridades 13.–19. oktoobrini toimunud kohalikel valimistel Kohtla-Järve linnavolikokku, sai 209 häält ja osutus valituks. Hääletamise ajal ehk 16. oktoobril jõustus kohtuotsus, millega teda karistati altkäemaksu võtmise eest rahalise karistusega.

Linna valimiskomisjon määras 1. detsembril Dijevile asendusliikme, tuginedes seadusesättele, mille järgi lõpevad tahtlikus kuriteos süüdi mõistetud volikogu liikme volitused ennetähtaegselt kohtuotsuse jõustumisel. Dijev vaidlustas selle otsuse Vabariigi Valimiskomisjonis ja hiljem ka riigikohtus, kuid tema kaebus jäeti rahuldamata.

Riigikohtu hinnangul oli Dijevile asendusliikme määramine põhjendatud. Seaduse mõtte kohaselt ei tohi volikokku kuuluda inimesed, kes mõisteti süüdi küll enne volikogu liikme volituste tekkimist, kuid kelle valijatel polnud hääle andmise ajal võimalik arvesse võtta, et neid hakkab esindama kurjategija.

Enne 16. oktoobrit valiku teinud inimesed andsid hääle kandidaadile, kes polnud veel süüdi mõistetud, sest kohtuotsus ei olnud jõustunud. Varem valimisjaoskonnas hääletanud ei saanud ka oma valikut muuta, sest hiljem on võimalik muuta üksnes e-häält.

17.–19. oktoobrini Dijevi poolt hääletanutel polnud samuti piisavalt tõhusat võimalust teada saada, et nad valivad volikokku süüdimõistetu. Nimelt avaldati ajakirjanduses teave Dijevi kohtuotsuse kohta alles 27. oktoobril ehk pärast valimisi.

Riigikohus arvestas otsuses ka asjaolu, et Dijev ei teatanud enda süüdimõistmisest Kohtla-Järve linnasekretärile, kuigi eelmise volikogu koosseisu liikmena oleks ta pidanud seda tegema. Selle kohustuse täitmata jätmine võis vähemalt kaudselt aidata kaasa sellele, et osa Dijevi valijaid ei saanud tema kriminaalkaristusest teada enne hääle andmist.

Õigusselguse huvides pidas riigikohus siiski soovitatavaks, et seadus reguleeriks selgemalt, kas ja millistel tingimustel välistab hääletusperioodil jõustunud süüdimõistev otsus inimese registreerimise volikogu liikmeks või lõpetab tema volitused.

Riigikohtu otsuse ja kohtunik Juhan Sarve eriarvamusega saab tutvuda siin.