Opositsioon nõuab Dijevile antud häälte tühistamist

Kohtla-Järve volikogu opositsiooniliider Jaanek Pahka.
Kohtla-Järve volikogu opositsiooniliider Jaanek Pahka. Autor/allikas: Julia Sevastjanova
Kohtla-Järve volikogu opositsioonisaadik Jaanek Pahka saatis esmaspäeval linna valimiskomisjonile kirja, et tühistataks Keskerakonnale antud 209 häält, mis anti kriminaalkorras karistatud Anton Dijevile, kellelt võeti saadikoht.

Kuigi kohtade arv volikogus ei muutuks, oleks Pahka sõnul Keskerakonnalt häälte äravõtmine õiglane.

Oma kirjas linnasekretärile viitas Jaanek Pahka sellele, et nii Kohtla-Järve linna valimiskomisjon, vabariigi valimiskomisjon kui ka Riigikohus on oma otsustes läbivalt rõhutanud asjaolu, et valijad ei teadnud Anton Dijevi karistusest.

Anton Dijevi kohtuotsus kuulutati välja 30. septembril ja see jõustus 16. oktoobril, kuid ka eelmisesse volikogu koosseisu kuulunud Dijev jättis sellest linnasekretäri teavitamata, kuigi seadus seda nõuab.

Nii sai avalikkus Dijevi kohtuotsusest teada alles pärast 19. oktoobril toimunud valimisi, kui 27. oktoobril kirjutati sellest ajakirjanduses.

Seadus lubab kehtivat kriminaalkaristust omaval, vabaduses viibival isikul kandideerida ja ka volikogu liige olla. Anton Dijevi kaebust arutanud institutsioonid leidisid, et Dijevi puhul ei teadnud valijad valiku tegemisel tema süüdimõistmisest, kuna Dijev jättis sellest nõuetekohaselt teavitamata.

37-aastane Anton Dijev on üks kolmest isikust, kes on 2022. aastal puhkenud Kohtla-Järve korruptsiooniskandaalis ärimees Nikolai Ossipenkolt altkäemaksu võtmise eest süüdi mõistetud.

Keskerakonna Kohtla-Järve piirkonna esimees ja Kohtla-Järve volikogu esimees Sergei Lopin ütles, et nemad opositsiooni käike ei karda. "Oleme Anton Dijeviga suhelnud, ta on oma eksimustest aru saanud ja oleme kokku leppinud, et ka järgmistel kohalikel omavalitsuste valimistel kandideerib ta Keskerakonna eest," ütles Lopin.

Kohtla-Järve linnavolikogu esimees Sergei Lopin. Autor/allikas: Julia Sevstjanova

Kohtla-Järve linnasekretär Anna Generalova viibib 5. jaanuarini puhkusel.

Anton Dijevi 209 hääle mahavõtmisel jääks valimised võitnud Keskerakonnale praeguse 4623 hääle asemel 4414 häält. Samas ei muudaks see kohtade jaotust volikogus. Endiselt oleks Keskerakonnal volikogus 14, valimisliidul Restart Kohtla-Järve 7, KOOS-il 3 ja Sotsiaaldemokraatlikul Erakonnal 1 koht.

Anton Dijev oli Keskerakonna ridades aastatel 2008-2022. Ta heideti Keskerakonnast välja pärast seda, kui ta hääletas volikogus Keskerakonna vastu. Hoolimata sellest kandideeris Dijev ka sel sügisel just Keskerakonna ridades Kohtla-Järve volikokku. Ta sai 209 häält, mis oli erakonnas paremuselt kuues tulemus ja kogu linnas paremuselt kümnes tulemus.

Dijevile olid need viiendad valimised, ka eelmised neli korda osutus ta valituks. Oma debüüdil aastal 2009 sai ta 269 häält. Siis olid Keskerakondlased valimisliidus Usaldus, kusjuures enim hääli kogunud Jevgeni Solovjov (1152) ja paremuselt kolmanda häältesaagi saanud Vladimir Evve (777) on tänaseks mõlemad kriminaalkorras karistada saanud. Endise linnapea Solovjovi kohtuotsus jõustus 2016. ja endise volikogu liikme Evve oma 2025. aastal.

Järgmistel valimistel on Keskerakond olnud Kohtla-Järvel juba oma nimekirjaga väljas ning 2013. aastal sai Dijev 340, 2017. aastal 273 ja 2021. aastal 206 häält.

