Ringkonnakohus saatis Nursipalu laiendamise vaidluse tagasi halduskohtusse

Tallinna ringkonnakohus tühistas Tallinna halduskohtu varasema otsuse Nursipalu harjutusvälja laiendamise asjas ja saatis vaidluse halduskohtule uueks läbivaatamiseks. Ringkonnakohus rõhutas otsuses, et tegemist on riigi julgeolekut puudutava küsimusega.

Vaidlus puudutab valitsuse korraldusi, millega otsustati Nursipalu harjutusvälja laiendamine relvaseaduse erandi alusel ja jäeti planeerimismenetlus ehk riigi eriplaneering läbi viimata. Tallinna halduskohus oli varasemalt seisukohal, et valitsus ei saanud sellele erandile tugineda, sest normi kõik eeldused ei olnud täidetud.

Halduskohtu hinnangul ei olnud eeskätt piisavalt põhjendatud, et planeerimismenetluse läbiviimine oleks kaasa toonud sellise viivituse, mis suurendaks ohtu riigikaitsele. Ringkonnakohus halduskohtu järeldusega ei nõustunud.

Ringkonnakohus rõhutas, et tegemist on riigi julgeolekut puudutava küsimusega, kus kaalul on väga olulised õigushüved (riigi suveräänsus ja iseseisvus, territooriumi terviklikkus ning põhiseaduslik kord). Ringkonnakohus nõustus, et riigikaitse kahjustamise tõenäosus ehk oht esines, ning leidis, et valitsuse korraldustes oli piisavalt kirjeldatud, milles seisnes ajavõit, kui planeerimismenetlust ei läbita.

Ringkonnakohus ei lahendanud vaidlust lõplikult, vaid saatis asja tagasi halduskohtule. Ringkonnakohus leidis, et halduskohus kontrollis oma otsuses sisuliselt üksnes seda, kas valitsuse korraldused vastasid relvaseadusele, kuid jättis hindamata mitmed kaebajate teised olulised väited ja küsimused.

Ringkonnakohus märkis, et praeguses etapis oleks ennatlik asuda põhiseaduslikkuse küsimusi lahendama enne, kui on selgelt hinnatud kaebajate õiguste riive ja ülejäänud vaidlusalused väited. Samuti ei pidanud ringkonnakohus õigeks hakata neid küsimusi ise esimesena sisuliselt läbi vaatama, et tagada kolmeastmelise kohtusüsteemi toimimine ning menetlusosalistele edasikaebeõiguse täielik kasutamine. Seetõttu saadeti asi uueks arutamiseks tagasi halduskohtule.

Otsus on jõustumata ning selle peale võib esitada kassatsioonkaebuse riigikohtule.