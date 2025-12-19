X!

Pettusehirmus inimesed eiravad kullerite ja politsei telefonikõnesid

Eesti
Foto: Ken Mürk/ERR
Eesti

Petukõnede laine on tekitanud olukorra, kus mitmete asutuste töö on häiritud, sest inimesed kas ei võta tundmatult numbrilt kõnesid vastu või elavad oma pahameele helistajal välja. Näiteks Elektrilevi on jäänud hätta kiirete töödega, sest neil ei õnnestu inimestega ühendust saada.

Igal nädalal petetakse Eesti inimestelt välja sadu tuhandeid eurosid ja see on teinud inimesed väga ettevaatlikuks. Nii on paljud ettevõtted viimasel ajal hädas, et kõne katkestatakse kohe ära või öeldakse helistajale välja kõik, mis sülg suhu toob.

"Viimasel ajal on see väga sagedaseks probleemiks saanud, et inimesed ei julge suvalisi võõraid numbreid vastu võtta. Eriti suur probleem on see saadetistega, mis jõuavad saajani ootamatult ehk on kingitused. Nende saadetiste üleandmine on väga keeruliseks muutunud," rääkis Jet Expressi tegevjuht Andreas Suviste.

Kullerfirma on pidanud oma töö ümberkorraldama ja nüüd palutakse paki saatjal endal inimesele helistada ja öelda kullerfirma telefon, kuid ka sellest pole alati abi.

"Üldiselt teeme kaks-kolm katset ja kui pakki endiselt ei ole õnnestunud saajale viia, siis tagastame selle kauba saatjale," sõnas Suviste.

Sügisest on klientidega ühenduse saamisel hädas Elektrilevi: 20 protsenti juhtudest ollakse inimestega ühenduse saamisel hädas. Üks asi on pahameelepuhang, mida klienditeenindajatel tuleb vastu võtta, aga Elektrilevil on ka märksa suurem probleem.

"Kiireloomuliste tööde, mis vajavad kas homme või ülehomme tegemist, tegemise ajakulu on kasvanud, aga need tööd on olulised, et võrk töötaks korralikult," ütles Elektrilevi teenindusüksuse juht Helje Sisask.

Politsei sõnul tehaksegi kõige enam petukõnesid kas Elektrilevi või Eesti Energia ning eri kullerfirmade nime alt, aga hädas on ka politsei ise.

"Kui helistame telefoni teel inimestele, soovime midagi küsida, täpsustada, siis ei ole harvad juhud, kus ka toru visatakse ära või meie ametnikud saavad sõna otseses mõttes sõimata kuni selleni välja, et erariietes politseinikke on tulnud vormis politseinikud tuvastama," sõnas Põhja prefektuuri raskete kuritegude talituse juht Elari Haugas.

Haugas soovitas kõne vastu võtta, aga vähimagi kahtluse korral see lõpetada, otsida üles ettevõtte ametlik klienditeeninduse number ning sellele tagasi helistada.

"Kui nüüd helistab Elektrilevi nimel keegi teile koju, siis kindlasti küsige, kes ta on ja miks ta tuleb, mis tööd ta tahab teha, sest meie tehnikud teavad, miks nad tulevad teie juurde tööd tegema ja meie tehnikud ei küsi kunagi PIN-koodi," lausus Sisask.

"Paki vastuvõtmiseks ei ole teil kunagi vaja Smart-ID-d, isikukoodi mitte midagi jagada, piisab sellest, kui te küsite, kes on kauba saatja," lisas Suviste.

Novembris õnnestus kelmidel Eesti inimestelt välja petta rekordiline summa 4,4 miljonit eurot.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Aktuaalne Kaamera

Samal teemal

JÕULUTUNNEL

HÄÄLETUS KÄIB!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:19

ETV spordisaade, 19. detsember

21:54

Kontaveit võitis koduse padeliturniiri: tennises on väljakul murdjam olek Uuendatud

21:52

Zaitsev alustas EMV-d kahe kullaga: lootsin natuke paremat minekut

21:37

Viimsi pikendas tugeva neljanda perioodi toel Keila Coolbeti nukrat seeriat

21:24

Ettevõtted leiavad paindlikke viise jõulupidusid pidada

21:12

Viipekeelsed uudised

21:09

ERR USA-s: konservatiivid kogunesid tähistama Kirki pärandit

21:08

Euroopa laen aitaks Ukrainal Venemaale vastu panna paar aastat

21:08

Pettusehirmus inimesed eiravad kullerite ja politsei telefonikõnesid

20:58

Wawrinka lõpetab järgmisel aastal 24 hooaega kestnud profikarjääri

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

20:56

Ukraina teatas Vene varilaevastiku tankeri ründamisest Vahemerel Uuendatud

14:48

Putin välistas kompromissi Ukrainaga

06:39

Lepet Vene külmutatud varade osas ei tulnud, kuid EL eraldab Kiievile 90 miljardit Uuendatud

07:35

USA politsei leidis Browni ülikooli tulistamises kahtlustatava surnuna

04:33

Tuleval aastal tõuseb paljude inimeste maamaks

17:33

Liiklusõnnetus seiskas tundideks edelasuuna rongiliikluse Uuendatud

18.12

Sõja 1394. päev: Ukraina droonid tabasid Vene tankerit Uuendatud

18:43

Müller: alusleping ei luba Euroopa Keskpangal Ukraina laenu garanteerida Uuendatud

16:37

Siimer tegi Prantsusmaal sprindis ühe karjääri parima sõidu Uuendatud

08:15

Trump peatas Browni ülikooli tulistamise tõttu rohelise kaardi loterii

ilmateade

loe: sport

22:19

ETV spordisaade, 19. detsember

21:54

Kontaveit võitis koduse padeliturniiri: tennises on väljakul murdjam olek Uuendatud

21:52

Zaitsev alustas EMV-d kahe kullaga: lootsin natuke paremat minekut

21:37

Viimsi pikendas tugeva neljanda perioodi toel Keila Coolbeti nukrat seeriat

loe: kultuur

19:03

Tänavu laekus enim autoritasusid suurkontsertidelt

18:57

Galerist Siim Raie: kunstiturg on august välja tulnud

18:55

Võrumaa muuseumis tähistatakse näitusega Valdur Ohaka 100. sünniaastapäeva

18:53

Galerii: Mall Nukke uus näitus ammutab ainest Eesti filmiklassikast

loe: eeter

16:38

Kriisinõustaja: sõjahirmu aitab leevendada lähedaste inimeste toetus

12:46

Üle 200 raamatu lugenud Paul Patrick: lugemine paneb fantaasia tööle

12:04

Evelin Võigemast: mu jõulud on alati seotud lugemisrõõmuga

11:28

Rasvane pühadetoit võib viia koera nädalaks kliinikusse valuravile

Raadiouudised

18:40

Päevakaja (19.12.2025 18:00:00)

17:50

Isikukoodide varjamine võiks kelmusi vähendada

17:35

Riigikohus jättis Dijevi kaebuse rahuldamata

15:35

Politsei saatis tänavu välja 880 musta jõulukaarti

15:20

Raadiouudised (19.12.2025 15:00:00)

12:30

Eesti Panga prognoos: majanduse elavnemine tuleb suurema riigivõla hinnaga

12:30

Kunnase hinnangul jääb Eesti kaitsemajanduses naabritest maha

12:25

Laupäeval sajab mitmel pool vihma

12:25

Raadiouudised (19.12.2025 12:00:00)

09:50

Siseminister näeb vägivallatsejatega tegelemisel suuremat rolli ennetusel

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo