Pettusehirmus inimesed eiravad kullerite ja politsei telefonikõnesid

Petukõnede laine on tekitanud olukorra, kus mitmete asutuste töö on häiritud, sest inimesed kas ei võta tundmatult numbrilt kõnesid vastu või elavad oma pahameele helistajal välja. Näiteks Elektrilevi on jäänud hätta kiirete töödega, sest neil ei õnnestu inimestega ühendust saada.

Igal nädalal petetakse Eesti inimestelt välja sadu tuhandeid eurosid ja see on teinud inimesed väga ettevaatlikuks. Nii on paljud ettevõtted viimasel ajal hädas, et kõne katkestatakse kohe ära või öeldakse helistajale välja kõik, mis sülg suhu toob.

"Viimasel ajal on see väga sagedaseks probleemiks saanud, et inimesed ei julge suvalisi võõraid numbreid vastu võtta. Eriti suur probleem on see saadetistega, mis jõuavad saajani ootamatult ehk on kingitused. Nende saadetiste üleandmine on väga keeruliseks muutunud," rääkis Jet Expressi tegevjuht Andreas Suviste.

Kullerfirma on pidanud oma töö ümberkorraldama ja nüüd palutakse paki saatjal endal inimesele helistada ja öelda kullerfirma telefon, kuid ka sellest pole alati abi.

"Üldiselt teeme kaks-kolm katset ja kui pakki endiselt ei ole õnnestunud saajale viia, siis tagastame selle kauba saatjale," sõnas Suviste.

Sügisest on klientidega ühenduse saamisel hädas Elektrilevi: 20 protsenti juhtudest ollakse inimestega ühenduse saamisel hädas. Üks asi on pahameelepuhang, mida klienditeenindajatel tuleb vastu võtta, aga Elektrilevil on ka märksa suurem probleem.

"Kiireloomuliste tööde, mis vajavad kas homme või ülehomme tegemist, tegemise ajakulu on kasvanud, aga need tööd on olulised, et võrk töötaks korralikult," ütles Elektrilevi teenindusüksuse juht Helje Sisask.

Politsei sõnul tehaksegi kõige enam petukõnesid kas Elektrilevi või Eesti Energia ning eri kullerfirmade nime alt, aga hädas on ka politsei ise.

"Kui helistame telefoni teel inimestele, soovime midagi küsida, täpsustada, siis ei ole harvad juhud, kus ka toru visatakse ära või meie ametnikud saavad sõna otseses mõttes sõimata kuni selleni välja, et erariietes politseinikke on tulnud vormis politseinikud tuvastama," sõnas Põhja prefektuuri raskete kuritegude talituse juht Elari Haugas.

Haugas soovitas kõne vastu võtta, aga vähimagi kahtluse korral see lõpetada, otsida üles ettevõtte ametlik klienditeeninduse number ning sellele tagasi helistada.

"Kui nüüd helistab Elektrilevi nimel keegi teile koju, siis kindlasti küsige, kes ta on ja miks ta tuleb, mis tööd ta tahab teha, sest meie tehnikud teavad, miks nad tulevad teie juurde tööd tegema ja meie tehnikud ei küsi kunagi PIN-koodi," lausus Sisask.

"Paki vastuvõtmiseks ei ole teil kunagi vaja Smart-ID-d, isikukoodi mitte midagi jagada, piisab sellest, kui te küsite, kes on kauba saatja," lisas Suviste.

Novembris õnnestus kelmidel Eesti inimestelt välja petta rekordiline summa 4,4 miljonit eurot.