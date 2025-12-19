Kallas lükkas sotsiaalmeedias ümber oma kunagised väited Vooglaiu kohta

Endine Eesti peaminister, Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas kirjutas reede õhtul oma sotsiaalmeedia kontol, et ta oli kolm aastat tagasi avaldanud Varro Vooglaiu kohta valeväiteid. Kallast kohustas väiteid avalikult ümber lükkama ringkonnakohtu otsus.

"Mina, Kaja Kallas, avaldasin 17.02.2022 tehtud postituses ebaõigeid faktiväiteid, nagu oleks Varro Vooglaiu ning SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks korraldatud meeleavaldusel Toompeal rünnatud Eesti politseid ning nagu Varro Vooglaid ja EKRE oleksid korraldanud 23.10.2021 meeleavalduse Vabaduse Väljakul. Nimetatud väited ei vasta tõele," kirjutas Kallas oma Facebooki kontol.

Riigikohus ei võtnud teisipäeval Kallase ja Vooglaiu ning Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) kaebust menetlusse ja seega jõustus ringkonnakohtu otsus, mille kohaselt peab endine peaminister oma sotsiaalmeedia kontol ümber lükkama väited, nagu oleks Vooglaiu ja SAPTK-i korraldatud meeleavaldusel rünnatud politseid.

Samas jäid suur osa kohtukulusid Vooglaiu ja SAPTK-i kanda.

Toonane peaminister Kallas tegi 2022. aasta 17. veebruaril sotsiaalmeedias postituse, kus ütles, et "traditsioonide eest seisja" ründab Eesti iseseisvust.

"Mäletame nende korraldatud meeleavaldust Toompeal, kus rünnati Eesti politseid. Mäletame Varro Vooglaiu ja EKRE 23. oktoobril korraldatud meeleavaldust Vabaduse väljakul, kus nad ründasid Eesti arste, teadlasi ja meditsiinitöötajaid. Kahjuks on Varro ja teda tugevalt toetavad EKRE poliitilise retoorika üheks osaks saanud Eesti riigi kui vaenlase kujutamine. Nüüdne viide, et pole vahet, mis lipp tornis lehvib, on lihtsalt üks element pikas reas," kirjutas Kallas.

Kallase postitus ei meeldinud riigikogu liikmele Varro Vooglaiule, kes pöördus oma õiguste kaitseks kohtusse.