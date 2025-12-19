X!

Kallas lükkas sotsiaalmeedias ümber oma kunagised väited Vooglaiu kohta

Eesti
Kaja Kallas.
Kaja Kallas. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Endine Eesti peaminister, Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas kirjutas reede õhtul oma sotsiaalmeedia kontol, et ta oli kolm aastat tagasi avaldanud Varro Vooglaiu kohta valeväiteid. Kallast kohustas väiteid avalikult ümber lükkama ringkonnakohtu otsus.

"Mina, Kaja Kallas, avaldasin 17.02.2022 tehtud postituses ebaõigeid faktiväiteid, nagu oleks Varro Vooglaiu ning SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks korraldatud meeleavaldusel Toompeal rünnatud Eesti politseid ning nagu Varro Vooglaid ja EKRE oleksid korraldanud 23.10.2021 meeleavalduse Vabaduse Väljakul. Nimetatud väited ei vasta tõele," kirjutas Kallas oma Facebooki kontol.

Riigikohus ei võtnud teisipäeval Kallase ja Vooglaiu ning Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) kaebust menetlusse ja seega jõustus ringkonnakohtu otsus, mille kohaselt peab endine peaminister oma sotsiaalmeedia kontol ümber lükkama väited, nagu oleks Vooglaiu ja SAPTK-i korraldatud meeleavaldusel rünnatud politseid.

Samas jäid suur osa kohtukulusid Vooglaiu ja SAPTK-i kanda.

Toonane peaminister Kallas tegi 2022. aasta 17. veebruaril sotsiaalmeedias postituse, kus ütles, et "traditsioonide eest seisja" ründab Eesti iseseisvust.

"Mäletame nende korraldatud meeleavaldust Toompeal, kus rünnati Eesti politseid. Mäletame Varro Vooglaiu ja EKRE 23. oktoobril korraldatud meeleavaldust Vabaduse väljakul, kus nad ründasid Eesti arste, teadlasi ja meditsiinitöötajaid. Kahjuks on Varro ja teda tugevalt toetavad EKRE poliitilise retoorika üheks osaks saanud Eesti riigi kui vaenlase kujutamine. Nüüdne viide, et pole vahet, mis lipp tornis lehvib, on lihtsalt üks element pikas reas," kirjutas Kallas.

Kallase postitus ei meeldinud riigikogu liikmele Varro Vooglaiule, kes pöördus oma õiguste kaitseks kohtusse.

Toimetaja: Mari Peegel

Samal teemal

JÕULUTUNNEL

HÄÄLETUS KÄIB!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19.12

Eesti golfar võitis Hispaanias profiturniiri

19.12

Kallas lükkas sotsiaalmeedias ümber oma kunagised väited Vooglaiu kohta

19.12

Žalgiris rõõmustas kodupublikut rekordilise võiduga

19.12

ETV spordisaade, 19. detsember

19.12

Kontaveit võitis koduse padeliturniiri: tennises on väljakul murdjam olek Uuendatud

19.12

Zaitsev alustas EMV-d kahe kullaga: lootsin natuke paremat minekut

19.12

Viimsi pikendas tugeva neljanda perioodi toel Keila Coolbeti nukrat seeriat

19.12

Ettevõtted leiavad paindlikke viise jõulupidusid pidada

19.12

Viipekeelsed uudised

19.12

ERR USA-s: konservatiivid kogunesid tähistama Kirki pärandit

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

19.12

Ukraina teatas Vene varilaevastiku tankeri ründamisest Vahemerel Uuendatud

19.12

Putin välistas kompromissi Ukrainaga

19.12

Lepet Vene külmutatud varade osas ei tulnud, kuid EL eraldab Kiievile 90 miljardit Uuendatud

19.12

USA politsei leidis Browni ülikooli tulistamises kahtlustatava surnuna

19.12

Liiklusõnnetus seiskas tundideks edelasuuna rongiliikluse Uuendatud

19.12

Tuleval aastal tõuseb paljude inimeste maamaks

19.12

Siimer tegi Prantsusmaal sprindis ühe karjääri parima sõidu Uuendatud

19.12

Müller: alusleping ei luba Euroopa Keskpangal Ukraina laenu garanteerida Uuendatud

19.12

Politsei saatis tänavu välja 880 musta jõulukaarti

19.12

Trump peatas Browni ülikooli tulistamise tõttu rohelise kaardi loterii

ilmateade

loe: sport

19.12

Eesti golfar võitis Hispaanias profiturniiri

19.12

Žalgiris rõõmustas kodupublikut rekordilise võiduga

19.12

ETV spordisaade, 19. detsember

19.12

Kontaveit võitis koduse padeliturniiri: tennises on väljakul murdjam olek Uuendatud

loe: kultuur

19.12

Tänavu laekus enim autoritasusid suurkontsertidelt

19.12

Galerist Siim Raie: kunstiturg on august välja tulnud

19.12

Võrumaa muuseumis tähistatakse näitusega Valdur Ohaka 100. sünniaastapäeva

19.12

Galerii: Mall Nukke uus näitus ammutab ainest Eesti filmiklassikast

loe: eeter

19.12

Kriisinõustaja: sõjahirmu aitab leevendada lähedaste inimeste toetus

19.12

Üle 200 raamatu lugenud Paul Patrick: lugemine paneb fantaasia tööle

19.12

Evelin Võigemast: mu jõulud on alati seotud lugemisrõõmuga

19.12

Rasvane pühadetoit võib viia koera nädalaks kliinikusse valuravile

Raadiouudised

19.12

Päevakaja (19.12.2025 18:00:00)

19.12

Isikukoodide varjamine võiks kelmusi vähendada

19.12

Riigikohus jättis Dijevi kaebuse rahuldamata

19.12

Politsei saatis tänavu välja 880 musta jõulukaarti

19.12

Raadiouudised (19.12.2025 15:00:00)

19.12

Eesti Panga prognoos: majanduse elavnemine tuleb suurema riigivõla hinnaga

19.12

Kunnase hinnangul jääb Eesti kaitsemajanduses naabritest maha

19.12

Laupäeval sajab mitmel pool vihma

19.12

Raadiouudised (19.12.2025 12:00:00)

19.12

Siseminister näeb vägivallatsejatega tegelemisel suuremat rolli ennetusel

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo