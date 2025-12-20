X!

Malaisia politsei pidas kinni ühe suurematest uimastikogustest riigi ajaloos

Välismaa
Malaisia politseinikud Kuala Lumpuris pressikonverentsil konfiskeeritud narkootikumide ja nende valmistamise vahendite taustal.
Malaisia politseinikud Kuala Lumpuris pressikonverentsil konfiskeeritud narkootikumide ja nende valmistamise vahendite taustal. Autor/allikas: Photo by AFP/Scanpix
Välismaa

Malaisia politsei purustas kuritegeliku sündikaadi ja konfiskeeris 375 miljoni dollari väärtuses kokaiini, ketamiini ning teisi uimasteid. Tegu on riigi ajaloo ühe suuremaks saagiga.

Kuala Lumpuri ümbruses toimunud nelja haarangu käigus saadi kätte üle nelja tonni kokaiini ja 14 tonni ketamiini, lisaks sünteetilist uimastit MDMA-d ning uimastite valmistamiseks vajalikke seadmeid, teatas sealne politsei laupäeval.

Teisipäeval aset leidnud haarangute käigus pidas politsei kinni kuus kahtlusalust: kolm kohalikku meest ja kolm välismaalast. Lisaks konfiskeeriti autosid, tõstukeid ja üks veoauto.

Narkokuritegude uurimisosakonna juht Hussein Omar Khan ütles pressikonverentsil ajakirjanikele, et tegemist on ühe suurima uimastikoguse konfiskeerimisega Malaisia ajaloos.

"Sellest uimastikogusest oleks piisanud 68,5 miljonile tarbijale," vahendas kohalik meedia tema sõnu.

Uurimise andmetel tegutses üks Malaisia mees laohoidja ja keemiku abina ning kaks teist kohalikku olid tema abilised. Nende järelevalve all muudeti elu- ja ärihooneid ebaseaduslikeks uimastilaboriteks, sõnas Hussein.

Arvatakse, et sündikaat tegutses alates aprillist ja varustas rahvusvahelist turgu.

"Meie uurimine näitas, et sündikaat oli enne haaranguid teinud mitmeid saadetisi välismaale," lisas Hussein.

Kuus kahtlusalust on teisipäevani vahi alla võetud.

Malaisiat kasutatakse sageli transiitmaana salakaubavedajatele, kes transpordivad eri kaupu alates ohustatud loomadest kuni uimastiteni.

2019. aastal konfiskeeris Malaisia politsei riigi põhjaosas Penangi osariigis 12 tonni kokaiini, mille väärtus oli hinnanguliselt 573 miljonit dollarit.

Toimetaja: Karin Koppel

Allikas: AFP-BNS

JÕULUTUNNEL

HÄÄLETUS KÄIB!

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:48

Aasta naine Merike Kasemets: see tiitel ei ole ainult mulle

14:45

Avalikud isikukoodid aitavad kaasa kelmide tegevusele

14:26

Hütter avas võiduarve, Vonn taas pjedestaalil

14:23

Andersalu-Targo: jõuludel tasub mõelda, kelle ootuseid me täidame

13:58

Venemaa rünnakus Odessa oblastile hukkus seitse inimest Uuendatud

13:53

Jeanmonnot saavutas hooaja teise võidu, Ermits 29. Uuendatud

13:50

USA ründas Süürias Islamiriigi enam kui 70 sihtmärki Uuendatud

13:31

Ken Kallaste lõpetas mängijakarjääri ja liitus Levadia treeneritetiimiga

13:08

Malaisia politsei pidas kinni ühe suurematest uimastikogustest riigi ajaloos

12:48

Võimsa lõpu teinud Panthers napsas Hurricanesilt võidu

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

19.12

Putin välistas kompromissi Ukrainaga

19.12

Sõja 1395. päev: Ukraina ründas Vene varilaevastiku tankerit Vahemerel Uuendatud

19.12

Pettusehirmus inimesed eiravad kullerite ja politsei telefonikõnesid

06:12

Eestis jõuab üha enam kasutusele 8-ga algavaid telefoninumbreid

19.12

Kallas lükkas sotsiaalmeedias ümber oma kunagised väited Vooglaiu kohta

19.12

Ministeerium: relvaseaduse reform suurendaks elanike valmisolekut kriisideks

19.12

Meedia: restoraniärimees kavatseb Tallinnalt nõuda kohtus pool miljonit eurot

08:07

Tõnis Niinemets: mõni hea nali jääb praegu ilmselt tegemata, sest on hirm

10:53

Pangaliit kaalub pettuste tõkestamiseks ülekannetele "rahunemispausi"

19.12

Siimer tegi Prantsusmaal sprindis ühe karjääri parima sõidu Uuendatud

ilmateade

loe: sport

14:26

Hütter avas võiduarve, Vonn taas pjedestaalil

13:53

Jeanmonnot saavutas hooaja teise võidu, Ermits 29. Uuendatud

13:31

Ken Kallaste lõpetas mängijakarjääri ja liitus Levadia treeneritetiimiga

12:48

Võimsa lõpu teinud Panthers napsas Hurricanesilt võidu

loe: kultuur

12:08

Ilmar Raag: inimkond ei õpi midagi

08:51

Aasta parimad albumid 2025. Isiklikud edetabelid

08:50

Edetabel. Aasta parimad albumid 2025

19.12

Tänavu laekus enim autoritasusid suurkontsertidelt

loe: eeter

14:48

Aasta naine Merike Kasemets: see tiitel ei ole ainult mulle

14:23

Andersalu-Targo: jõuludel tasub mõelda, kelle ootuseid me täidame

12:08

Ilmar Raag: inimkond ei õpi midagi

19.12

Kriisinõustaja: sõjahirmu aitab leevendada lähedaste inimeste toetus

Raadiouudised

19.12

Päevakaja (19.12.2025 18:00:00)

19.12

Isikukoodide varjamine võiks kelmusi vähendada

19.12

Riigikohus jättis Dijevi kaebuse rahuldamata

19.12

Politsei saatis tänavu välja 880 musta jõulukaarti

19.12

Raadiouudised (19.12.2025 15:00:00)

19.12

Eesti Panga prognoos: majanduse elavnemine tuleb suurema riigivõla hinnaga

19.12

Kunnase hinnangul jääb Eesti kaitsemajanduses naabritest maha

19.12

Laupäeval sajab mitmel pool vihma

19.12

Raadiouudised (19.12.2025 12:00:00)

19.12

Siseminister näeb vägivallatsejatega tegelemisel suuremat rolli ennetusel

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo