Malaisia politsei pidas kinni ühe suurematest uimastikogustest riigi ajaloos
Malaisia politsei purustas kuritegeliku sündikaadi ja konfiskeeris 375 miljoni dollari väärtuses kokaiini, ketamiini ning teisi uimasteid. Tegu on riigi ajaloo ühe suuremaks saagiga.
Kuala Lumpuri ümbruses toimunud nelja haarangu käigus saadi kätte üle nelja tonni kokaiini ja 14 tonni ketamiini, lisaks sünteetilist uimastit MDMA-d ning uimastite valmistamiseks vajalikke seadmeid, teatas sealne politsei laupäeval.
Teisipäeval aset leidnud haarangute käigus pidas politsei kinni kuus kahtlusalust: kolm kohalikku meest ja kolm välismaalast. Lisaks konfiskeeriti autosid, tõstukeid ja üks veoauto.
Narkokuritegude uurimisosakonna juht Hussein Omar Khan ütles pressikonverentsil ajakirjanikele, et tegemist on ühe suurima uimastikoguse konfiskeerimisega Malaisia ajaloos.
"Sellest uimastikogusest oleks piisanud 68,5 miljonile tarbijale," vahendas kohalik meedia tema sõnu.
Uurimise andmetel tegutses üks Malaisia mees laohoidja ja keemiku abina ning kaks teist kohalikku olid tema abilised. Nende järelevalve all muudeti elu- ja ärihooneid ebaseaduslikeks uimastilaboriteks, sõnas Hussein.
Arvatakse, et sündikaat tegutses alates aprillist ja varustas rahvusvahelist turgu.
"Meie uurimine näitas, et sündikaat oli enne haaranguid teinud mitmeid saadetisi välismaale," lisas Hussein.
Kuus kahtlusalust on teisipäevani vahi alla võetud.
Malaisiat kasutatakse sageli transiitmaana salakaubavedajatele, kes transpordivad eri kaupu alates ohustatud loomadest kuni uimastiteni.
2019. aastal konfiskeeris Malaisia politsei riigi põhjaosas Penangi osariigis 12 tonni kokaiini, mille väärtus oli hinnanguliselt 573 miljonit dollarit.
Toimetaja: Karin Koppel
Allikas: AFP-BNS