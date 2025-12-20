X!

Tiktoki omanik allkirjastas USA keelu vältimiseks tehingu

Välismaa
Tiktoki USA haru peakontor
Tiktoki USA haru peakontor Autor/allikas: SCANPIX/Robyn Beck/AFP
Välismaa

Sotsiaalmeediaplatvormi Tiktok juht Shou Zi Chew teatas sel nädalal töötajatele, et platvormi Hiina omanikfirma Bytedance allkirjastas siduvad lepingud USA ja globaalsete investoritega, et jätkata äritegevust Ameerika Ühendriikides.

Platvormi tegevjuhi saadetud memo kohaselt hakkab pool loodavast ühisettevõttest kuuluma investorite grupile, kuhu kuuluvad Oracle, Silver Lake ja Araabia Ühendemiraatide investeerimisfirma MGX.

Tehing, mis viiakse lõpule 22. jaanuaril, teeks lõpu Washingtoni aastaid kestnud katsetele sundida Bytedance'i riikliku julgeoleku kaalutlustel oma USA haru müüma.

See on kooskõlas septembris avalikustatud kokkuleppega, mil USA president Donald Trump lükkas edasi seaduse jõustamise, mis oleks rakenduse keelustanud, kui seda maha ei müüda.

Tiktok märkis memos, et tehing võimaldab "enam kui 170 miljonil ameeriklasel elujõulise ülemaailmse kogukonna liikmena jätkata lõputute võimaluste maailma avastamist".

Lepingu kohaselt säilitab Bytedance 19,9 protsenti ettevõttest, samas kui Oracle, Silver Lake ja Abu Dhabis baseeruv MGX omandavad igaüks 15 protsenti. Memo järgi kuulub ülejäänud 30,1 protsenti Bytedance'i praeguste investoritega seotud osapooltele.

Valge Maja on varem öelnud, et tehingu osana litsentsib Tiktoki soovitusalgoritmi Oracle, mille kaasasutaja on Trumpi toetaja Larry Ellison.

Tehinguni jõuti pärast mitmeid viivitusi.

aasta aprillis, president Joe Bideni ametiajal, võttis USA kongress riikliku julgeoleku kaalutlustel vastu seaduse rakenduse keelustamiseks, juhul kui seda ei müüda.
Seadus pidi jõustuma 2025. aasta 20. jaanuaril, kuid Trump lükkas tähtaega korduvalt edasi, samal ajal kui tema administratsioon töötas omanikuvahetuse tehingu nimel.

Trump ütles septembris, et vestles telefoni teel Hiina presidendi Xi Jinpingiga, kes andis tema sõnul tehingule heakskiidu. Pärast liidrite silmast silma kohtumist oktoobris jäi platvormi tulevik aga ebaselgeks.

Rakenduse saatust varjutasid kahe riigi vahelised pinged muudes küsimustes, sealhulgas kaubanduses.

"Tiktokist on saanud USA ja Hiina laiemates suhetes kauplemisobjekt," ütles Massachusettsi Tehnoloogiainstituudi lektor Alvin Graylin. "Arvestades pingete hiljutist leevenemist, ei paista Pekingi nõusolek struktuuri muutmise ja algoritmi litsentsimisega enam niivõrd alistumisena, kuivõrd kaalutletud pingelõdvendusena, mis võimaldab mõlemal pealinnal kodus võitu kuulutada."

Tehing pälvis Oregoni demokraadist senaatori Ron Wydeni kriitika, kelle sõnul ei aita see "kuidagi kaitsta Ameerika kasutaja privaatsust".

Tingimuste kohaselt treenitakse Tiktoki soovitusalgoritm USA kasutajaandmete põhjal ümber, tagamaks, et infovood oleksid vabad välisest manipulatsioonist.

"On ebaselge, kas see üldse usaldab Tiktoki algoritmi kindlamatesse kätesse," ütles Wyden.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: BBC

