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USA-s algab esmaspäeval esimene kohtuprotsess Tiktoki üle

Välismaa
Sotsiaalmeediaplatvormi Tiktok
Sotsiaalmeediaplatvormi Tiktok Autor/allikas: SCANPIX/AP
Välismaa

USA-s Alabama osariigis algab esmaspäeval kohtuprotsess sotsiaalmeediaplatvormi Tiktok üle, mida süüdistatakse vanemate eksitamises meedete osas, mis peaksid kaitsma lapsi kahjuliku sisu eest.

Tegemist on esimese platvormi vastu esitatud hagiga, mis Ühendriikides vandekohtu ette jõuab.

Montgomerys asuvas osariigikohtus toimuv protsess, mis peaks kestma kaks kuni kolm nädalat, leiab aset ajal, mil sotsiaalmeediafirmad seisavad USA-s silmitsi kohtuasjade lainega, mis on seotud väidetava kahjuga noortele kasutajatele.

Seni on Tiktok lahendanud firma vastu esitatud hagid kohtuväliste kokkulepetega.

Meta on seevastu oma õnne kohtus proovile pannud ja seda valusate tulemustega.

Märtsis mõistis New Mexico vandekohus Facebooki ja Instagrami emafirmalt välja 375 miljonit dollarit, leides, et ettevõte oli avalikkust oma platvormide ohutuse osas lastele eksitanud.

Samal kuul leidis Los Angelese vandekohus, et Meta ja Google'ile kuuluv YouTube olid süüdi hooletuses 20-aastase naise juhtumis, kes enda sõnul jäi lapsena sotsiaalmeediast sõltuvusse. Naisele mõisteti välja kuus miljonit dollarit.

Augustis nõustus Meta maksma 18 miljardit dollarit, et lahendada USA osariikide esitatud laiaulatuslik hagi, milles süüdistati ettevõtet Instagrami ja Facebooki kujundamises viisil, mis tekitab lastes sõltuvust.

Kohtusse minek võib tuua Tiktokile kaasa enneolematu avaliku tähelepanu seoses sellega, kuidas ettevõte ohutusküsimustega tegeleb, kuna ettevõtte sisedokumendid ja juhtide tunnistused võidakse kohtuistungil avalikustada.

Alabama kaebas Tiktoki ja selle Hiina emafirma ByteDance'i algselt kohtusse 2025. aasta aprillis, väites, et rakendus on loodud noortes kasutajates sõltuvust tekitama.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP

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