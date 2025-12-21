X!

Autotööstuse hiid kritiseeris Brüsselit: uued reeglid ei taga sektoris kasvu

Autotööstuse hiid Stellantis hoiatas, et Euroopa Liidu värske plaan leevendada vastuolulist sisepõlemismootorite keeldu on ebapiisav ega paku selget teekaarti kasvuks, muutes täiendavate investeeringute tegemise Euroopas keeruliseks.

Fiati, Jeepi ja Peugeot brände haldava Stellantise tegevjuht Antonio Filosa kritiseeris uusi ettepanekuid Brüsseli kliimapoliitika strateegias.

"See pakett ei täida oma eesmärki. Puuduvad kiireloomulised meetmed, mis on vajalikud Euroopa autosektori kasvule pööramiseks," ütles tänavu juunis ametisse asunud Filosa intervjuus Financial Timesile.

Vaid mõni päev tagasi teatas Euroopa Komisjon plaanist loobuda seadusest, mis sundinuks autotootjaid viima heitkogused 2035. aastaks täielikult nulli.

Uute sisepõlemismootoriga autode keelu asemel seatakse eesmärgiks uute autode heidet vähendada 100 protsendi asemel 90 protsenti.

"See tähendab paindlikkust tuua turule näiteks pistikhübriide, läbisõidumaa pikendajatega autosid või ka tavalise sisepõlemismootoriga autosid," ütles Euroopa Komisjoni jätkusuutliku transpordi volinik Apostolos Tzitzikostas.

Veel novembris vihjas Filosa, et kontsern mitmekordistaks investeeringuid Euroopas, kui Brüssel leevendaks 2035. aasta bensiinimootorite keeldu.

"Ilma kasvuta on väga raske mõelda investeeringute suurendamisele," nentis Filosa. "Ilma lisainvesteeringuteta on aga keeruline luua vastupidavat tarneahelat, mis on eluliselt tähtis Euroopa töökohtade, heaolu ja julgeoleku tagamiseks."

Kuigi Komisjoni uus plaan lubab tootjatel jätkata teatud bensiini- ja hübriidmootorite müüki, on tööstus mures lisatingimuste pärast. Nimelt nõuab Komisjon heitmete kompenseerimist vähese süsinikujäljega terase ja säästvate kütuste kasutamisega.

Filosa sõnul on need meetmed suurtootjate jaoks liiga kulukad ega pruugi olla tarbijatele taskukohased. Samuti heitis ta ette, et plaan ei paku kohest leevendust kaubikute ja tarbesõidukite elektrifitseerimisel ning uute reeglite teostatavus on ebaselge.

Euroopa autotööstus on Euroopa Komisjoni sammu osas sügavalt lõhenenud.

Prantsusmaa autotootja Renault tervitas paketti, leides, et see tegeleb autotootjate ees seisvate peamiste väljakutsetega. Seevastu Saksamaa autotööstuse liidu (VDA) president Hildegard Müller nimetas muudatusi katastroofilisteks, viidates liigsetele takistustele nende rakendamisel.

Euroopa Komisjoni ametnikud ja tööstusvolinik Stéphane Séjourné kaitsevad plaani, väites, et see päästab tööstuse nn surmasuust, seadmata samas ohtu Euroopa kliimaeesmärke. Nende sõnul aitab nõue keskkonnasõbraliku terase ja kütuse järele luua uutele tehnoloogiatele turgu.

Olukord Euroopas erineb drastiliselt USA-st, kus president Donald Trump on asunud jõuliselt tühistama elektriautode toetusi ja leevendama heitgaaside regulatsioone. Kuigi see on toonud kaasa suuri kaotusi Fordile ja GM-ile elektriautode sektoris, on see ühtlasi vallandanud uue investeerimislaine hübriididesse ja bensiinimootoritesse. Stellantis on lubanud investeerida USA-sse järgmise nelja aasta jooksul rekordilised 13 miljardit dollarit.

UBS-i analüütik Patrick Hummel märkis, et vaatamata EL-i reeglite kohendamisele on Brüsseli selge soov endiselt see, et 2035. aastaks oleks valdav osa uutest autodest täiselektrilised, mistõttu ei pruugi tootjad oma pikaajalisi strateegiaid oluliselt muuta.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Financial Times

