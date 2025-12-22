X!

USA ja Ukraina: Miami kõnelused olid konstruktiivsed

USA eriesindaja Steve Witkoff
USA eriesindaja Steve Witkoff Autor/allikas: SCANPIX/dpa/picture-alliance/Michael Kappeler
USA ja Ukraina esindajad tegid pühapäeval ühisavalduse, milles kirjeldasid kolm päeva kestnud kohtumisi Venemaa sõja lõpetamiseks Ukrainas viljakate ja konstruktiivsetena.

"Ukraina delegatsioon pidas rea viljakaid ja konstruktiivseid kohtumisi Ameerika ja Euroopa partneritega," seisis avalduses, mida jagasid Ukraina esindaja Rustem Umerov ja Ühendriike esindav Steve Witkoff.

Hoolimata viimaste nädalate tihedatest kõrgetasemelistest kohtumistest ei ole selgeid märke, et peamistes takistustes ligi neli aastat kestnud sõja lõpetamisel oleks peatne lahendus saabumas.

Diplomaatiline aktiivsus järgnes sellele, kui Washington esitles eelmisel kuul 28-punktilise sõja lahendamise plaani, mida peeti laialdaselt Kremli nõudmisi kajastavaks. Pärast Ukraina ja Euroopa kaasamist on see ümber töötatud, kuigi selle sisu pole avalikustatud.

Witkoff ja Umerov märkisid, et USA ja Ukraina kahepoolsel kohtumisel keskenduti seisukohtade väljatöötamisele ja ühtlustamisele nelja võtmedokumendi osas.

Avaldustes lisati, et aruteludega liitusid ka Kiievi Euroopa liitlaste riiklikud julgeolekunõunikud, et leppida kokku Ukraina, Ühendriikide ja Euroopa ühises strateegilises lähenemisviisis.

Lõuna-Floridas viibis ka Vene saadik Kirill Dmitrijev, kes arvatavalt kohtus USA delegatsiooniga, kuhu kuulusid miljardärist kinnisvaraarendaja Witkoff ja Trumpi väimees Jared Kushner.

Vene riigimeedias näidatud video kujutas Dmitrijevit saabumas autokolonnis Witkoffi luksuslikku Shell Bay golfiklubisse. Kreml teatas samas pühapäeval, et hiljuti pakutud muudatused sõja lõpetamise plaanis on vastuvõetamatud.

"Dmitrijev peab saama infot selle kohta, mida ameeriklased ja eurooplased on välja töötanud ja sellest hiljem Moskvale ette kandma," ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov riigitelevisioonile.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS/AFP/STT

