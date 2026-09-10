FT: USA paneb juhtläbirääkijaks Venemaa ja Ukrainaga CIA direktori

USA Luure Keskagentuuri (CIA) direktor John Ratcliffe valmistub võtma aktiivsemat rolli USA vahendatud läbirääkimistel Venemaa ja Ukrainaga, teatasid Washingtoni ametnikud oma Euroopa kolleegidele, edastas neljapäeval väljaanne Financial Times (FT).

FT allikate sõnul tunnistas Valge Maja, et vähendab USA presidendi erisaadiku Steve Witkoffi ja Donald Trumpi väimehe Jared Kushneri osalust kõnelustel. Just nemad juhtisid veel äsja Venemaa ja Ukraina vahelise sõja lahendamise teemalisi läbirääkimisi.

Allikate andmetel säilitab Witkoff tõenäoliselt erisaadiku ametikoha ning võib jätkata osalemist Venemaa ja Ukraina vahelistel rahukõnelustel paralleelselt CIA juhiga. Praegu käib mõlema ametniku vahel võitlus selle üle, kes ja millistes küsimustes juhtrolli mängib.

Samal ajal on Kushner sõpradele öelnud, et plaanib lülituda Vene-Ukraina sõjalt ümber Gaza sektori sõja lõpetamisele ning USA ja Iisraeli sõjale Iraani vastu.

Trump ei ole veel lõplikku otsust teinud. CIA keeldus kommentaaridest.

Ratcliffe pälvis hiljuti laiemat tähelepanu, kui käis 25. augustil Moskvas kohtumas Venemaa tippametnikega, kuid tema vestluste sisu on jäänud senini avalikkusele varjatuks.