Uuest aastast tõuseb alkoholi- ja tubakaaktsiis

Alates 1. jaanuarist 2026 tõusevad Eestis tubakatoodete ja alkoholi aktsiisimäärad 10 protsenti ning aktsiisitõus kandub tavaliselt edasi ka hindadesse.

Olgugi, et nii tubaka- kui ka alkoholi aktsiisimäärad olid tänavu kõrgemad kui eelmisel aastal, on tubakaaktsiisi 10 kuuga laekunud 1,7 miljonit eurot enam kui möödunud aastal. Alkoholiaktsiisi on 10 kuuga laekunud vähem kui mullu, aga seda mõjutas ka kauba varumine ladudesse möödunud aasta lõpus.

Maksu- ja tolliameti (MTA) aktsiiside osakonna juhataja Jekaterina Nikitina ütles, et eelkõige osteti lattu kanget alkoholi, aga just sellelt laekub suurem osa aktsiisist. Tarbimisse läinud kogused aastases võrdluses vähenenud pole.

"Tegelikult me lähtume sellest, mida prognoosib rahandusministeerium, kes ka aasta jooksul oma prognoosi korrigeerib. Käesoleva aasta prognoosidest laekus tubakaaktsiisi ootuspäraselt, alkoholiaktsiisi küll hetkel veel oodatust vähem, aga seda just varumise tõttu."

Maksumäära tõus loob alati riski, et kasvab ka nende inimeste arv, kes tahavad või üritavad leida soodsamaid või suisa illegaalseid alternatiive.

"Tarbija peab arvestama, et kuna tubakatooted ja alkohol on tervist kahjustavad tooted, siis vähemalt seaduslikult toodetud aktsiisikaupade puhul kehtivad ikkagi nõuded, mida tootjad jälgivad. Mustal turul levivad ebaseaduslikud tubakatooted ja alkohol on kontrollimata, mis tähendab, et illegaalsete toodete tarbimise puhul on ka terviseriskid oluliselt suuremad."

Tubakartoodete tarbimiskultuuris on näha väiksemaid muutusi.

"Kuigi tavasigaret oli ja hetkel ka jääb kõige populaarsemaks tubakatooteks, näeme, et alternatiivsete tubakatoodete tarbimine on kasvamas. See võib tähendada, et tarbijad tingimata ei lähe üle mustale turule otsima soodsamat ja kontrollimata kaupa, vaid nad otsivad ka legaalseid odavamaid alternatiive."

Mis puudutab musta turu olukorda, siis MTA teeb kontrolle igal pool: kontrollitakse ladusid ja tootjaid, külastatakse poode, kontrollitakse sõidukeid ja postipakke.

Maksu alla lähevad ka needsamad sigarettide alternatiivid.

"Alternatiivsete tubakatoodete all mõtleme näiteks elektroonseid sigarette, nikotiinipatju, tubaka tahket ainet, kuumutatavaid tubakatooteid – nii et neid alternatiive tavasigarettidele on turul juba olemas. Aastast aastasse nende populaarsus kasvab. Seda näitab ka meie hiljutine varimajanduse uuring, kus tarbijad on öelnud, et noorem tarbija – ütleme nii 18 kuni 50 – eelistab juba pigem alternatiivseid tubakatooteid, samas kui vanem tarbija on juba harjunud tavasigaretiga."

Läti tõstab alkoholi aktsiisi tuleva aasta märtsist, suurem tõus on ees 2028.aastal. Tubakaaktsiisi järkjärguline tõus on planeeritud järgmisesse ja ülejärgmisesse aastasse. Kui võrrelda Eesti ja Läti aktsiisimäärasid toodete kategooriate lõikes, siis teatud kategooriad on Eestis maksustatud vähem kui Lätis.

Jekaterina Nikitina ütles, et sõltuvalt tarbijate eelistustest ei pruugi tubakatoodete või alkoholitoodete soetus Lätist olla odavam.

"Me analüüsime nii Eesti piiriäärsete poodide käibeandmeid ja alkoholi müügimahtusid kui ka Läti piiriäärsete poodide andmeid. Oleme võrrelnud ka 2024. ja 2025. aasta andmeid ning tegelikult ei ole täheldanud 2025. aasta puhul piiriülese müügi suurenemist võrreldes varasemate perioodidega. Muidugi see võib muutuda, me jälgime olukorda ka tulevikus, aga peab arvestama, et Lätis jõustusid 1. augustist ka rangemad müügipiirangud, mis võivad mõjutada piirikaubandust."

Oktoobri andmete pealt on näha, et ladudesse on tasapisi varutud just kangemat alkoholi, nii nagu varasematelgi aastatel. Need varud paistakse müüki uue aasta esimestel kuudel. See mõjutab omakorda oluliselt alkoholimaksu laekumist, tõdes Nikitina. Tubakavaldkonnas sellist trendi ei ole ja selle põhjuseks on müügipiirang.

"See tähendab, et kui samaaegselt jõustub aktsiisimäära tõus ja muudetakse maksumärgi kujundust, on selliseid tooteid lubatud müüa kolme kuu jooksul. Ehk kui jaanuarist tõuseb määr ja tuleb uus kujundus, siis on kuni märtsi lõpuni lubatud müüa vana maksumärgi ja vana aktsiisimääraga tarbimisse lubatud tooteid. Seejärel on vaja need tooted turult eemaldada, vahetada välja maksumärk ja tasuda juba kõrgem aktsiisimäär. See meede ongi rakendatud selleks, et tagada maksulaekumine riigieelarvesse," sõnas Nikitina.