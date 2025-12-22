Tööstustoodangu tootjahinnaindeks tõusis kolmandat kuud järjest

Tööstustoodangu tootjahinnaindeks, mis iseloomustab Eestis koduturule ja ka ekspordiks valmistatud tööstustoodete hindade muutust, tõusis novembris võrreldes oktoobriga 0,2 protsenti ja võrreldes 2024. aasta novembriga 1,1 protsenti.

Statistikaameti tootjahindade statistika tiimi juhtivanalüütik Germo Valgenberg tõi välja, et tootjahinnaindeks tõusis aastases võrdluses kolmandat kuu järjest.

"Novembri tõus oli natukene suurem kui oktoobris ja septembris," rääkis Valgenberg.

Võrreldes möödunud aasta novembriga mõjutas indeksit enim hinnatõus elektri- ja soojusenergiaga varustamises, puidutöötlemises, puittoodete, turbatoodete ja killustiku tootmises. Vastupidist mõju avaldas kütteõlide, tekstiili- ja metallitootmise hinnalangus.

Töötleva tööstuse tegevusaladel oli aastases võrdluses hinnatõus kokku 0,2 protsenti, toiduainete tootmises tõusid hinnad sealjuures 1,5 protsenti.

Võrreldes oktoobriga mõjutas novembris tootjahinnaindeksit eelkõige hinnatõus elektrienergiaga varustamises. Samuti mõjutas indeksit puittoodete, piimatoodete ja ehitusmaterjalide tootmise hinnalangus.

Ekspordihinnaindeks langes novembris võrreldes oktoobriga 0,1 protsenti. Kõige rohkem langesid hinnad kummi- ja plasttoodetel, nahktoodetel ja jalanõudel, põllumajandussaadustel ning kemikaalidel ja keemiatoodetel. Enim tõusid elektrienergia, naftasaaduste ning farmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide hinnad. Võrreldes 2024. aasta novembriga tõusis ekspordihinnaindeks 1,9 protsenti.

Impordihinnaindeks tõusis novembris võrreldes oktoobriga 0,5 protsenti. Enim tõusid elektrienergia, metalli ja jookide hinnad. Kõige rohkem langesid hinnad nahktoodetel ja jalanõudel, puittoodetel, paberil ja pabertoodetel ning mäetööstuses. Võrreldes eelmise aasta novembriga tõusis impordihinnaindeks 1 protsenti.