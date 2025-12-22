USA määras ametisse eriesindaja Gröönimaal

Jeff Landry teatas sotsiaalmeedias, et tal on au teenida president Donald Trumpi Gröönimaa liitmisel USA-ga. Taani kutsus juhtunuga seoses välja USA suursaadiku. Taani välisministri sõnul on USA käitumine täiesti vastuvõetamatu.

"Ma olen sügavalt nördinud uudise üle, et USA president on määranud erisaadiku ja eriti nördinud olen ning leian täiesti vastuvõetamatu olevat viisi, kuidas erisaadik nüüd kommenteerib, kujutades ette, et tal on mandaat muuta Gröönimaa USA osaks," lausus Taani välisminister Lars Lokke Rasmussen.

Euroopa Liit kinnitas esmaspäeval 27-liikmelise ühenduse täielikku solidaarsust Taaniga pärast seda, kui USA nimetas oma eriesindaja Gröönimaale, mis on Taani autonoomne territoorium.

"Territoriaalne terviklikkus ja suveräänsus on rahvusvahelise õiguse aluspõhimõtted," ütlesid Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ja Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja António Costa.

"Need põhimõtted on olulised mitte ainult Euroopa Liidule, vaid riikidele üle maailma. Me oleme täielikus solidaarsuses Taaniga ja Gröönimaa rahvaga," ütlesid nad.

Pärast ametisse astumist on USA president teinud avalikult ettepanekuid Gröönimaa, Panama kanali ja Kanada annekteerimiseks.

Trump levitas Gröönimaa ostmise mõtet ka oma esimesel ametiajal ning naasis selle juurde taas, kui uuesti ametisse astus.

Umbes 57 000 elanikuga saarel asub juba USA kosmosebaas. Seal on ka tohutul hulgal kasutamata nafta ja haruldaste muldmetallide maardlaid, mis on üliolulised, et toota akusid ja kõrgtehnoloogilisi seadmeid.