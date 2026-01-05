X!

Taani peaminister: Trump mõtleb Gröönimaa ülevõtmist tõsiselt

Välismaa
Taani peaminister Mette Frederiksen.
Taani peaminister Mette Frederiksen. Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Taani peaminister Mette Frederiksen ütles esmaspäeval, et tema arvates kaalub USA president Donald Trump Gröönimaa ülevõtmist tõsiselt ning rõhutas samas, et nii Taani kui ka Gröönimaa on tema soovi selgelt tagasi lükanud.

"Kahjuks arvan, et Ameerika presidenti tuleks tõsiselt võtta, kui ta ütleb, et tahab Gröönimaad," ütles Frederiksen Taani avalik-õiguslikule ringhäälingule DR.

"Olen Taani Kuningriigi seisukoha väga selgelt välja öelnud ja Gröönimaa on korduvalt öelnud, et ta ei taha olla osa Ameerika Ühendriikidest," lisas ta.

"Kui Ameerika Ühendriigid ründavad mõnda teist NATO riiki, siis peatub kõik," tõdes Frederiksen.

Taani peaminister ütles pühapäeval, et USA kommentaarid Gröönimaa ülevõtmise vajaduse kohta on "absoluutselt mõttetud".

Gröönimaa juht annekteerimisjuttude kohta: aitab küll!

Gröönimaa juht kutsus lõpetama jutte saare annekteerimisest Ameerika Ühendriikide poolt.

"Ähvardustel, survel ja annekteerimisest rääkimisel pole sõprade vahel kohta," ütles Gröönimaa peaminister Jens-Frederik Nielsen pühapäeva hilisõhtul Facebookis. "Aitab küll. (...) Aitab juba annekteerimis-fantaasiatest."

Euroopa riigid toetavad Taanit

Taani liitlased Euroopas kinnitasid, et saare tuleviku peab otsustama selle rahvas, lükates tagasi USA presidendi Donald Trumpi uued märkused selle omandamise kohta.

"Gröönimaa ja Taani Kuningriik peavad määrama Gröönimaa ja mitte kellegi teise tuleviku," ütles Ühendkuningriigi peaminister Keir Starmer ajakirjanikele. Starmer on püüdnud Trumpiga häid suhteid hoida ja on avalikult vähem kriitilise hoiakuga kui enamik teisi Euroopa juhte.

Ka Saksamaa välisminister Johann Wadephul ütles esmaspäeval, et Gröönimaa kuulub Taanile ja pakkus, et NATO võiks vajadusel arutada selle kaitse tugevdamist.

Ka Prantsusmaa väljendas solidaarsust, öeldes, et Gröönimaa kuulub Gröönimaa rahvale, samas kui Euroopa Komisjoni pressiesindaja ütles, et Euroopa Liit jätkab riikliku suveräänsuse põhimõtte toetamist.

Toetus Taanile ja Gröönimaale saabus kiiresti ka kõigilt Põhjamaade ja Balti riikide juhtidelt.

Trump lubas Gröönimaa teema juurde peagi naasta

USA sõjaline operatsioon Venezuela presidendi Nicolás Maduro kinnivõtmiseks ja Trumpi kavatsus võtta naftarikka Ladina-Ameerika riigi valitsemine oma järelevalve alla, on taas sütitanud Taanis mure, et Gröönimaa, mis on autonoomne Taanile kuuluv territoorium, võib silmitsi seista sarnase stsenaariumiga.

Trump on korduvalt öelnud, et tahab Gröönimaa üle võtta, ambitsiooni, mida ta esmakordselt väljendas 2019. aastal oma esimese presidendiaja jooksul.

Pühapäeval ütles ta intervjuus ajakirjale The Atlantic: "Me vajame Gröönimaad, absoluutselt. Me vajame seda kaitseks."

Esmaspäeva varahommikul Air Force One'i pardal ajakirjanikega vesteldes lubas Trump, et pöördub teema juurde tagasi mõne nädala pärast.  

21. detsembril nimetas Trump Louisiana kuberneri Jeff Landry oma erisaadikuks Gröönimaal. Landry on avalikult avaldanud toetust Gröönimaa inkorporeerimisele Ameerika Ühendriikide koosseisu.

Gröönimaa strateegiline asukoht Euroopa ja Põhja-Ameerika vahel muudab selle USA ballistiliste rakettide kaitsesüsteemi jaoks kriitiliseks kohaks. Saare märkimisväärsed maavarad on kooskõlas ka Washingtoni ambitsiooniga vähendada sõltuvust Hiina ekspordist.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

