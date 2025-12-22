X!

Saaremaal on ehitud mitmed ebatavalised jõulupuud

Saaremaa erijõulupuud
Igal aastal on jõuludeks ehitud ka mittetraditsioonilisi jõulupuid. Saaremaal on neid tänavu mitmeid Orissaare piirkonnas.

Ega üht raudposti otseses tähenduses jõulupuuks nimetada ei saa, aga sümboolselt küll. Omamoodi on ka väike jõuluime see, et kunagisest Väinatammi kõrgepingeliinist alles jäänud ainus liinimast, mis on juba poolteist aastat elektriga ühendamata, nüüd äkki jõulude säras on. Eelmisel aastal samal ajal ehtisid masti ainult värvilised pallid ja ka tänavu on neid 34. Seekord annavad ka 23 meetri kõrguselt alla rippuvad led-tulukesed raudmastile ka pimedas jõulupuu kuju, mis kõigile Saaremaale sõitjatele nähtav

"Mina arvan, et see on Eesti kõige kõrgem kui mitte Baltikumi või Skandinaavia, aga see on ainuke ja seda tänu sellele, et need õhuliinid, mis siin varem olid ja linnustikku ohustasid ja Saaremaa miljööd rikkusid, said eelmisel aastal tänu Eleringi ponnistustele demonteeritud. Ma loodan, et see saab siin nüüd kuni kolmekuningapäevani möödujaid rõõmustada," lausus Väinatammi jõulupuu ehtija Heiki Hanso.

Aga see pole ainus sealse piirkonna eriline jõulupuu. Ka Orissaare alevikus pole tänavu päris kuuske saadud ehituse tõttu ehtida, mistõttu tehti tänavu teistmoodi jõulupuu - tühjadest kanistritest.

"700-800 on kokku! Meil oli kogumiskorv teenuskeskuse ees, et kes need kõik tõid, ei tea. Kanistritega, kui me need kuuselt ära võtame, ei ole veel kõik! Nendest me teeme sellised kruvihoidjad ja muud. Ei ole nii, et me need kõik ära viskame," sõnas Orissaare teenuskeskuse juhataja Krista Riik.

Ka rehvidest on Orissaares tehtud kaunistatud jõulupuu. Ikka silmarõõmuks ja jõulutunde loomiseks.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

