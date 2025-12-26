X!

Kultuuriministeerium tellib 275 000 euro eest lõimumiskampaania

Eesti
Kultuuriministeerium
Kultuuriministeerium Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti

Kultuuriministeerium tegi hanke leidmaks lõimumise suhtes positiivseid hoiakuid tugevdava sotsiaalkampaania korraldaja. Hanke eeldatav maksumus on 275 000 eurot.

Kultuuriministeerium tegi riigihanke, millega otsib korraldajat 2026. aastal toimuvale sotsiaalmeediakampaaniale.

Hanke kirjelduses seisab, et kampaania eesmärk on toetada Eesti elanike arusaama kohanemisest ja lõimumisest kui pikaajalistest protsessidest, mis mõjutavad kogu ühiskonda.

Eesmärkidena on veel välja toodud: Eesti ühiskonna kultuurilise mitmekesisuse ning Eesti elanike erineva rändetausta esile toomine; elanike positiivsete hoiakute tugevdamine lõimumise suhtes, sh kohanemise suhtes (sõltumata nende endi taustast ja lõimitusest) ning tihedamate kontaktide soodustamine erineva kultuuri- ja rändetaustaga kogukondade ja inimeste vahel.

Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik Julia Amor selgitas, et Eesti riiklikus Sidusa Eesti arengukavas on üheks eesmärgiks seatud sidus ja ühtehoidev ühiskond. "Teame, et meie ühine inforuum vajab tugevdamist ning kontaktid erineva kultuuritaustaga kogukondades võiksid olla tihedamad," märkis ta.

Hankega tellitav sotsiaalkampaania on Amori sõnul mõeldud selleks, et pöörata just nendele teemadele tähelepanu ning kutsuda üles märkama olemasolevat mitmekesisust enda sees ja ümber.

"Kampaania on erinevate info- ja meediamaterjalide komplekt, mis aitab toetada Eesti elanike arusaama kohanemisest ja lõimumisest kui pikaajalistest protsessidest, mis mõjutavad kogu ühiskonda. Samuti soovime tugevdada Eesti elanike positiivseid hoiakuid lõimumise, sh kohanemise suhtes – seda sõltumata nende endi taustast ja lõimitusest," sõnas Amor.

Täpsema kampaania sisu ja ülesehituse, seal hulgas materjalide formaadid ja sõnastused töötab ministeerium välja koostöös hankepartneriga.

Kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik märkis, et kampaania on suunatud laiemale avalikkusele ehk siis kõigile Eesti elanikele, nii eestlastele kui ka teise kultuuritaustaga inimestele, nii püsielanikele kui ka sisserändajatele.  

Tellitav kampaania on osaks laiemast tööst sidusa ühiskonna toetamisel ning jätk 2024. aasta Kultuuririkkuse teema-aasta (www.kultuuririkkus.ee) raames toimunud sotsiaalkampaaniatele, mis tõid esile Eesti ühiskonna kultuurilist mitmekesisust.

Küsimusele, kui tõhus on taoline kampaania võrreldes näiteks keelekursustega, vastas Amor, et Eesti ühiskonna sidusust toetavad tegevused ei võistle omavahel, vaid on sama suure pildi olulised osad, mis üksteist täiendavad. "Suurt rolli mängivad nii teise keele- ja kultuuritaustaga inimestele suunatud tegevused kui ka kogu ühiskonnale suunatud tegevused ja sõnumid," sõnas ta.

Ta lisas, et kultuuririkkuse teema-aasta raames toimunud kampaaniate lõppedes viidi läbi uuring, mis kinnitas selliste algatuste olulisust. "Üle 70 protsendi vastajatest hindas selliseid kampaaniad vajalikuks, toodi välja, et need toetavad inimestevahelist mõistmist ja aktsepteerimist, samuti vastastikust austust. Ligi pooled nendest, kes olid kampaania raames avaldatud materjale näinud, tegid selle mõjul midagi teistmoodi, sh hakati Eesti kultuurilist mitmekesisust rohkem märkama ja sel teemal ka teistega rääkima."

Toimetaja: Valner Väino

JÕULUTUNNEL

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

09:05

Ukraina kasutas Venemaa naftatehase ründamiseks Storm Shadow' rakette Uuendatud

08:56

New York Times: Eesti esindaja Kapitooliumil võlub oma sarmiga USA seadusandjaid

08:47

Geeniteadlane: teaduslünk juhatab naised suunamudijate rüppe

06:27

Trump: USA korraldas Nigeerias Islamiriigi vastu võimsad rünnakud

06:11

Kultuuriministeerium tellib 275 000 euro eest lõimumiskampaania

25.12

Videod: "Jõulutunnelis" esines "Klassikatähtede" võitja Havryil Sydroyk

25.12

Aktuaalne kaamera kell 21:00

25.12

Eestlane käib kirikus pigem jõuluõhtul kui esimesel jõulupühal

25.12

Nädalavahetusel jõuavad Eestisse tormituuled

25.12

Haide Männamäe: oleme oma elukutse armastuse ohvrid

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

25.12

Sõja 1401 päev: Bloombergi teatel taotleb Venemaa rahuplaani viimase versiooni muutmist Uuendatud

24.12

Oleg Gross: Eestis ei ole turumajandust

25.12

Islandil mõõdeti jõululaupäeval pea 20 kraadi sooja

25.12

Suri Mart Niklus

24.12

Norra laskesuusataja kandis surres kõrgmäestikumaski

25.12

Mõttekoda Praxis otsib uut juhti

25.12

Selgusid aasta meessportlase nominendid

25.12

USA ja Euroopa tüli EL-i digiteenuste määruse pärast kogub hoogu

25.12

Ekspertide sõnul kolmeeurone lisatasu Hiina odavkaupade tellimist ei vähenda

24.12

Läti valitsus tahab, et raudtee ehitataks Riia lennujaama ja Imanta vahele

ilmateade

loe: sport

25.12

Alžeeria valinud Luca Zidane: saan vanaisale austust avaldada

25.12

FIS lisas neutraalsete sportlaste nimekirja viis Venemaa suusatajat

25.12

Alcarazi treener koostöö lõppemisest: mul on praegu väga valus

25.12

Bogdan Vaštšuk naaseb Sloveeniast kodumaale

loe: kultuur

25.12

Katrin Ruusi novell. Big chill

25.12

Karol Ansip. Kiisk kui praktik ja läbirääkija – teekond "Hullumeelsuseni"

25.12

Aasta viimase "Plekktrummi" külaline on Neeme Järvi

24.12

"Avatar: tuli ja tuhk" kogus avanädalavahetusel üle 25 000 külastuse

loe: eeter

25.12

Videod: "Jõulutunnelis" esines "Klassikatähtede" võitja Havryil Sydroyk

25.12

Haide Männamäe: oleme oma elukutse armastuse ohvrid

25.12

Lastefondi juhatuse liige: püüame harvikhaiguste ravimid saada kätte otse tootjalt

25.12

Kasvu pärssiva geenirikkega Sander-Lucase isa: loodan, et tänu ravimile kasvab ta minust pikemaks

Raadiouudised

25.12

Tallinna Lennujaam soovib riigilt regionaalsete lennujaamade arengu visiooni

25.12

PPA Lõuna prefektuur käivitas Tartus abipolitseinike droonigrupi

25.12

Tartu Ülikooli teaduskool 60

25.12

Päevakaja (25.12.2025 18:00:00)

25.12

Ilm on muutlik ja tuuline

24.12

Päevakaja (24.12.2025 18:00:00)

24.12

Eesti perede jaoks on kuuse tuppa toomine oluline osa jõuludest

24.12

ÜRO Julgeolekunõukogu arutas USA ja Venezuela suhteid

23.12

Päevakaja (23.12.2025 18:00:00)

23.12

E-Piim: Hiina tollid mõjutavad nii otse kui ka kaudselt

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo