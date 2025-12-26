Kultuuriministeerium tellib 275 000 euro eest lõimumiskampaania

Kultuuriministeerium tegi riigihanke, millega otsib korraldajat 2026. aastal toimuvale sotsiaalmeediakampaaniale.

Hanke kirjelduses seisab, et kampaania eesmärk on toetada Eesti elanike arusaama kohanemisest ja lõimumisest kui pikaajalistest protsessidest, mis mõjutavad kogu ühiskonda.

Eesmärkidena on veel välja toodud: Eesti ühiskonna kultuurilise mitmekesisuse ning Eesti elanike erineva rändetausta esile toomine; elanike positiivsete hoiakute tugevdamine lõimumise suhtes, sh kohanemise suhtes (sõltumata nende endi taustast ja lõimitusest) ning tihedamate kontaktide soodustamine erineva kultuuri- ja rändetaustaga kogukondade ja inimeste vahel.

Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik Julia Amor selgitas, et Eesti riiklikus Sidusa Eesti arengukavas on üheks eesmärgiks seatud sidus ja ühtehoidev ühiskond. "Teame, et meie ühine inforuum vajab tugevdamist ning kontaktid erineva kultuuritaustaga kogukondades võiksid olla tihedamad," märkis ta.

Hankega tellitav sotsiaalkampaania on Amori sõnul mõeldud selleks, et pöörata just nendele teemadele tähelepanu ning kutsuda üles märkama olemasolevat mitmekesisust enda sees ja ümber.

"Kampaania on erinevate info- ja meediamaterjalide komplekt, mis aitab toetada Eesti elanike arusaama kohanemisest ja lõimumisest kui pikaajalistest protsessidest, mis mõjutavad kogu ühiskonda. Samuti soovime tugevdada Eesti elanike positiivseid hoiakuid lõimumise, sh kohanemise suhtes – seda sõltumata nende endi taustast ja lõimitusest," sõnas Amor.

Täpsema kampaania sisu ja ülesehituse, seal hulgas materjalide formaadid ja sõnastused töötab ministeerium välja koostöös hankepartneriga.

Kultuurilise mitmekesisuse osakonna nõunik märkis, et kampaania on suunatud laiemale avalikkusele ehk siis kõigile Eesti elanikele, nii eestlastele kui ka teise kultuuritaustaga inimestele, nii püsielanikele kui ka sisserändajatele.

Tellitav kampaania on osaks laiemast tööst sidusa ühiskonna toetamisel ning jätk 2024. aasta Kultuuririkkuse teema-aasta (www.kultuuririkkus.ee) raames toimunud sotsiaalkampaaniatele, mis tõid esile Eesti ühiskonna kultuurilist mitmekesisust.

Küsimusele, kui tõhus on taoline kampaania võrreldes näiteks keelekursustega, vastas Amor, et Eesti ühiskonna sidusust toetavad tegevused ei võistle omavahel, vaid on sama suure pildi olulised osad, mis üksteist täiendavad. "Suurt rolli mängivad nii teise keele- ja kultuuritaustaga inimestele suunatud tegevused kui ka kogu ühiskonnale suunatud tegevused ja sõnumid," sõnas ta.

Ta lisas, et kultuuririkkuse teema-aasta raames toimunud kampaaniate lõppedes viidi läbi uuring, mis kinnitas selliste algatuste olulisust. "Üle 70 protsendi vastajatest hindas selliseid kampaaniad vajalikuks, toodi välja, et need toetavad inimestevahelist mõistmist ja aktsepteerimist, samuti vastastikust austust. Ligi pooled nendest, kes olid kampaania raames avaldatud materjale näinud, tegid selle mõjul midagi teistmoodi, sh hakati Eesti kultuurilist mitmekesisust rohkem märkama ja sel teemal ka teistega rääkima."