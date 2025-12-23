X!

Tallinna külastas tänavune viimane kruiisilaev

Eesti
Foto: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Tallinna külastas teisipäeval selle aasta viimane kruiisilaev. Kruiisilaevade ja turistide arv on hakanud taas tasapisi kasvama, kuid jääb kriisieelsest tasemest ikka veel kaugele maha. Eriti annab tunda Ameerika kruiisituristide äralangemine.

AIDAprima oli sel aastal Tallinna Sadamas 118. kruiisilaev, mis näitab aasta-aastalt taas külastuste kasvu.

"Eelmine aasta oli 100 külastust ehk stabiilne väike tõus. Esimest hüpet näeme broneeringute järgi aastal 2027. Järgmiseks aastaks on praegu broneeringuid 145 ja aastal 2027 on 198," ütles Tallinna Sadama reisijate äriosakonna juhataja Ingrid Berezin.

Kriisieelne tase 340 kruiisilaeva aastas jääb ikka veel kättesaamatusse kaugusse. Küll on hooaeg pikenenud.

"Sel aastal oli lausa viis talvekruiisi ja selle nimel me vaeva näeme, et kruiisiperiood pikeneks. Tavapäraselt on aprilli algusest oktoobri keskpaigani. Siis oleme rõõmsad iga külastuse üle väljaspool seda hooaega ja sel aastal on meil novembris-detsembris viis laevakülastust," rääkis Berezin.

Tavapäraselt veedavad kruiisituristid linnas paar tundi.

"Ma vaatan mõnesid kirikuid ja linna jõuluturgu. Arvan et oleme seal üks kuni kaks tundi ja tuleme siis laeva tagasi," ütles Saksamaalt tulnud kruiisiturist Janina.

"Kõike, mis oluline. Vanalinn ja igasugused kirikud ning Toompea. Poed, kohvikud ja jõuluturg. Jõuluturg ja muidugi glögi," ütlesid samuti sakslased Sabine ja Karsten.

Glögimüüjad võivad kruiisituristide üle rõõmustada, kuid laiemale turismisektorile neist kuigivõrd tulu ei tõuse, sest ööbivad ja söövad nad laevas. Erandiks on pikemad peatused, kui laev seisab öösel Tallinnas.

"Restoranide sektori jaoks potentsiaalikas ja õnneks ka kasvav trend on ööbimisega ja organiseeritud kruiisipaketid, mis tähendab et kruiisituristid jõuavad rohkem ka meie restoranidesse. Reisikorraldajad viivad ka neid ekskursioonidele ja restoranidesse ja seda ka väljaspool Tallinna," rääkis hotellide ja restoranide liidu tegevjuht Külli Kraner.

Pikisilmi ootavad kruiisikorraldajad ja sadamad Ameerika turistide tagasitulekut, kes kadusid koos Peterburi kustumisega sihtkohtade nimistust.

"Ameeriklased, kes ei ole väga tugevad geograafias, neile müüdigi turismiagentuuride poolt Peterburi ja Tallinnast ei teadnud Ameerika turistid tihti midagi. Kui nad siia saabusid, küsisid nad, kas see on Peterburi eeslinn või ma olen juba Peterburis. Sellest ongi ehk tulnud sügav lünk," ütles Ingrid Berezin.

Broneeringud lubavad loota ameeriklaste vaikset naasmist. Loodetavasti broneeringuid ei tühistata, ütleb Berezin.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

