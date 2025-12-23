Venemaa on jõulude eel hoogustanud Ukraina energiataristu pommitamist, jättes suured alad elektri ja soojata. Öistes rünnakutes sai surma kolm inimest, sealhulgas üks laps. Peaminister Julia Svõrõdenko sõnul on tegu seni energiataristut kõige enam kahjustanud rünnakutega.

Ukraina õigeusu kirik läks juba kahe aasta eest üle gregoriuse kalendrile ehk peab pühi samal ajal läänekristlastega. Venemaa, kas ükskõiksusest või aga koguni kiusust pommitab Ukrainat eriti agaralt just Lääne jõulupühade eel ja ajal.

Elektrita jäi ka pealinn Kiiev. Sealsed elanikud aga on juba harjunud oma elu ka elektrivabalt elama, muuhulgas ei jäänud elektrikatkestuse tõttu ära kuulsa Lvivi koori Homin kontsert.

"Ma ootasin seda kontserti juba pea kaks kuud. Kahe kuu eest ostsin ma piletid. See on mulle väga tähtis," ütles kontserdikülastaja Kiievis Anna.

"Neil pimedatel aegadel, täiesti objektiivselt pimedatel, kui neil ei ole elektrit ja nad peavad hakkama saama õhuhäiretega, sireenidega, unepuudusega, igasuguse stressiga igal pool, tulevad nad meie kontserdile, et tunda rahu," ütles Homini laulja Andri Fiktaš.

Elektrit annavad Ukraina pealinnas praegu generaatorid ning muidugi teevad kõik asjaomased teenistused tööd, et elektrivõrgu toimimine võimalikult kiiresti taastada. Samuti selgitatakse alles välja, kui suurt kahju energiataristule täpselt tekitati ning mida selle taastamiseks vaja on. Igatahes sai taristu pihta tõsisemalt, kui kunagi varem sõja algusest peale. Kahju ei piirdunud ainult energiataristuga. Näiteks jäi kodutuks kolmelapseline perekond.

"Meil on kolm last: 13-aastane, 11-aastane ja kolmeaastane sülelaps. Ma ei tea, mida edasi teha. Ma ei saa veel mitte millestki aru," ütles koduta jäänud laste isa Andri Stets.

Žõtomõri linnas aga sai pihta eramu, kus viibis pere oma nelja-aastase lapsega, kelle elupäevad drooni otsetabamus paraku lõpetas.