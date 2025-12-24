Viimase hetke kingiostjaid leidub igal aastal

Jõululaupäeval leidub alati neid, kel viimasel hetkel vaja kinke varuda. Nii olid ka sel korral kaubanduskeskused rahvaga täidetud ja tühjade kätega keegi lahkuma ei pidanud.

Kui enamikus Eesti kodudes olid jõulukingid juba ammu varutud, siis viimased julged marssisid, pea püsti, poodi alles jõululaupäeva pärastlõunal. Mõni kogemata, mõni juba harjumusest.

"Kõik olid väga toredad, kõik soovisid häid jõule, sain ka koriandrit. Kõiki kinke (ei soovita viimasele päevale jätta), kindlasti mitte, aga kui jäi, siis pole hullu," ütles Ralf.

Põhjuseid, mis inimesi jõululaupäeval poodi toob, leidub seinast-seina.

"Meil on peres RS-viirus, nii et just natuke hakkavad taastuma, nii et ma olin tükk aega kodus kinni," lausus Tanel.

Kauplejate jaoks seekordne jõululaupäev üllatusi ei toonud, tuleb välja, et sarnane muster kordub igal aastal. Kõige populaarsemad päevad ostude tegemiseks ongi 23. ja 24. detsember.

"Täna on konkreetse ostu päev, et tuleb see, kellel on kindlasti midagi puudu. Enam ei ole kõhklejaid, vaid otse kingi pakki panijad," lausus müüja Holger.

"Mõned jooksevad ja on marukiire ja siis nad tahavad hoo pealt midagi ära osta, aga jäävad valima ja kuulama," ütles müüja Andrus.

Kui aga kingitus kotis, sai igaüks lõpuks natuke hinge tõmmata ja jõululaupäeva üle mõtiskleda.