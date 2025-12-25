X!

Sel aastal alustas Tartus tööd abipolitseinike droonigrupp

Eesti
Abipolitseinikud
Abipolitseinikud Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti

Politsei- ja piirivalveameti Lõuna prefektuur käivitas koostöös Tartu linnaga abipolitseinike droonigrupi. Aasta jooksul on droonigrupi abil leitud metsast üles inimene ja tagatud korda. Abipolitseinike endi hinnangul annab droonigrupis osalemine uusi tahke ka abipolitseinike töösse.

Kuigi abipolitseinike droonigrupist on Tartus unistatud aastaid, alustas seesugune grupp tööd lõpuks käesoleval aastal, sõnas Tartu politseijaoskonna juht Andrus Reimaa.

"Täna mängivad droonid meie ümber olulist rolli nii turvalisuses kui ka ühiskonnas tervikuna. Saime kasutada võimalust, et Tartu linna kaasrahastusega soetasime drooni ja eeskätt ongi see suunatud Tartu linna avalike ürituste turvalisuse tagamiseks ja loomulikult ka inimeste otsimiseks," rääkis Reimaa.

Abipolitseinike droonigrupp koostöös koerajuhiga on drooni saanud edukalt juba kasutada inimese otsingul. Selle operatsiooni käigus õnnestus abivajaja metsast ka kiiresti üles leida, sõnas toona drooni juhtinud abipolitseinik Joosep Roosaar.

"Väga hea tunne oli, et päeva lõpuks saime inimese elusalt ja tervelt kätte. Droonigrupis tegutsemiseks on vaja elutervet suhtumist, natuke tehnilist taipu ja vastava kategooria lube," lausus Roosaar.

Inimese otsimisele on reageerinud teinegi droonigrupi liige, abipolitseinik Kaimo Kukk.

"Oli vaja sõita drooniga raudteel, sest oli väljakutse, et kusagil raudteel keegi kõnnib väljaspool linna. Kuna sinna autoga väga hästi ligi ei pääse, siis sõitsime mitu kilomeetrit eemal, kuid inimest õnneks raudteel ei olnud. Droon võib olla küll selline puldiga mänguasi, aga tegelikult tuleb teha omale ka drooniload," rääkis Kukk.

Abipolitseinike ridades aastaid töötanud ja erinevaid rolle täitnud Roosaar ja Kukk tõdevad, et drooni rakendamine korra tagamisel on lisanud uusi ja huvitavaid tahke ka abipolitseinike töösse. Praegu koosneb abipolitseinike droonigrupp Tartus mõnest liikmest. Reimaa sõnul on eesmärk droonigrupi meeskonda laiendada.

"Abipolitseinike droonipatrull ei ole päris nii, et tulevad abipolitseinikud tööle ja lasevad drooni lendu ja lendavad seal, kus vaja. PPA või patrull vastavalt ohuhinnangule ja hetkeolukorrale rakendab neid nii, nagu seadus lubab," rääkis Reimaa.

Toimetaja: Mari Peegel

