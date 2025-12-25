X!

Järvamaa muuseumi jõudis Kuno Arengu heliplaadikogu

Kuno Arengu plaadikogu.
Kuno Arengu plaadikogu. Autor/allikas: ERR
2025. aastal jõudsid Järvamaa muuseumi kogusse mitmed maakonnaga seotud tuntud inimeste maalid. Kuid suurima üllatusena anti muuseumile üle Järvamaal sündinud koorijuhi ja muusikapedagoogi Kuno Arengu heliplaadikogu, milles mõnigi plaat on varustatud pühenduse või autogrammiga.

Järvamaa muuseum peab oma tähtsaimaks ülesandeks koguda, säilitada ja uurida Järvamaaga seotud pärandit. 2025. aastal koguti kunsti, kultuuri ja muusikaga seotud esemeid.

Muuseumi teadusjuht Ründo Mülts ütles, et kogude täienemise mõttes võib aastat pidada lausa rikkalikuks. 

"Näiteks Ants Viidalepp, Paidest pärit kunstnik, kellelt telliti 2000-ndate alguses maavalitsuse poolt maalid Järvamaa vapimärgi kavaleridest. Need maalid on jõudnud Järvamaa muuseumi kogusse," lausus Mülts.

"Lisaks on siis dokumentaalseid materjale. Kõikvõimalikke raamatuid, käsikirju, samas ka üks väga vahva tuletõrjekiiver Koeru kandist. Ning täiesti ootamatu leiuna muuseumikogu on täienenud Järvamaalt pärit koorijuhi ja muusikapedagoogi Kuno Arengu plaadikogu võrra, mille üle on meil väga hea meel," lisas ta.

Heliplaate on  mitusada, ütles Mülts.

"Muuseumi valdusse jõudis see kogu tänu võrgustikule. Meie muuseumi juures on väga tugev muuseumisõprade selts, sealtkaudu jõudis meieni info, et on selline väärtuslik plaadikogu võimalik muuseumikogu täiendamiseks saada. On plaate, mis meie kultuuriloos on huvitava tähtsusega, millel on pühendused juures. Ka see on tore näide ühest terviklikust plaadikogust, mis peegeldab meie muusikakultuuri arengut," rääkis Mülts.

Toimetaja: Marko Tooming

Järvamaa muuseumi jõudis Kuno Arengu heliplaadikogu

