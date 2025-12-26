Pühad möödusid nii päästjatele kui ka politseinikele töiselt

Päästeameti peadirektori asetäitja Viktor Saaremets ning politsei- ja piirivalve vastutav ametnik Taavi Kirss kinnitasid, et pühad on olnud päästjate jaoks töised ning enim probleeme on seotud suitsetamise ning alkoholiga. Kirss tõi ka välja, et 159 korral on politsei reageerinud perevägivallajuhtumitele.

"Üldiselt võib öelda, et pühade aeg on möödunud päästjatele üsnagi töiselt ja mõnevõrra ka traagiliselt. Pühade ajal tänase (26. detsember - toim) hommikuse seisuga on meil olnud 164 väljakutset erinevatele päästesündmustele. Võrreldes aasta varasemaga on neid paarikümne võrra rohkem. Hoonete tulekahjusid oli kokku 21 ja kahjuks nendes tulekahjudes hukkus üks inimene. Ka evakueerida tuli meil hoonetulekahjudes 17 inimest ja vigastada said ka päris mitmed inimesed. Raskemad tulekahjud juhtusid ida ja Lääne-Viru maakonnas," lausus päästeameti peadirektori asetäitja Viktor Saaremets.

24. detsembri õhtul kell 17.45 teatati häirekeskusele tulekahjust Kohtla-Järve linnas Järve linnaosas Järveküla tee kortermajas. Päästjad tõid suitsu täis põlevast korterist välja viga saanud naisterahva, kes anti üle kiirabile. Tulekahju võis alguse saada hooletust suitsetamisest. Korteris puudus suitsuandur.

Sama päeva õhtul kell 18.55 teatati häirekeskusele tulekahjust Tamsalu linnas Sääse tänava kortermajas. Päästjad tõid suitsu täis trepikojast välja ühe kannatanu, kes anti üle kiirabile, kes teel haiglasse suri. Lisaks said suitsukahjustusi veel kolm inimest.

"Suitsetamine ning ka alkohol ja hooletus on need, mis ikkagi pühade ajal ka õnnetusi põhjustavad. Jäetakse lahtine tuli või suitsukonid järelevalveta ja sealt on tulekahjud kiired tekkima ning kuna pühadeperiood ikkagi jätkuvalt veel kestab ja vabu päevi on veel tulemas, siis tuletame veelkord inimestele meelde, et suitsetamine toas ei ole kindlasti mõistlik. Seda tuleks teha õues ja konid kustutada veega täidetud purki. Samamoodi kõik lahtise tule allikad – ahju või pliidile pandud toidud, et ärge jätke tuld järelevalveta," rõhutas Saaremets.

Samuti tuletas päästeameti peadirektori asetäitja meelde, et kasutades pürotehnikat tuleb jälgida pakile kantud juhiseid.

"Need juhised, mis sinna pakkide peale on kirjutatud, on täitmiseks ja mitte lihtsalt nii-öelda ilu pärast sinna pandud ja neid tasub väga tõsiselt võtta. Kui ongi aastavahetusel ilutulestikku lastud, siis tuleb jälgida ka seda, et see pakk oleks kustunud. Kõikvõimalike tulevahendite ja lahtise tulega tasub olla äärmiselt ettevaatlik. Mitte ainult pühade ajal, vaid kogu aeg, aga pühade ajal kipuvad need mõtted võib-olla rändama ka teistel radadel ja see tähelepanematus on kergem tekkima," sõnas Saaremets.

Üksjagu tööd andis päästjatele 25. detsembril ka kõva tuul – teele murdunud puid tuli käia eemaldamas 27 korral. 12 korral käisid päästjad abiks liiklusõnnetustel.

"Võib oletada, et see tormine ilm on neid väljakutseid juurde andnud. Teame, et ka eesolevaks nädalavahetuseks lubatakse tugevat tuult ehk eks ka sellel nädalavahetusel neid sündmusi jälle juurde tuleb. Ka tulekahjude arv on üsna märkimisväärne olnud siin viimastel päevadel ehk palume inimestel võtta asju mõistusega ja hoolitseda ise selle eest nii palju kui võimalik, et neid õnnetusi ei juhtuks," lausus Saaremets.

Kirss: pühad on PPA jaoks kirjeldatavad märksõnadega "alkoholi tarvitamine"

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) vastutav ametnik Taavi Kirss tõi välja, et politseile on pühad samuti töiselt möödunud. Väljakutsete arv olnud küll väiksem võrreldes eelmise aastaga, aga ohtlikke väljakutseid, kus inimese elu või tervis on ohus, on olnud rohkem.

"Meie peamised väljakutsed on olnud perevägivallaga seotud juhtumid. Alates esmaspäevast kuni tänase päevani oleme reageerinud 159 perevägivallajuhtumile ja nendes juhtumites on 70 korral olnud lapsed need, kes näevad neid sündmusi pealt. 13 korral on politsei pidanud kehtestama viibimiskeelu vägivallatseja suhtes," lausus Kirss.

Ametniku sõnul on pühad PPA jaoks kirjeldatavad märksõnadega "alkoholi tarvitamine". Inimeste vahel tärkavad ühise alkoholi tarvitamise käigus vanad konfliktid ja omavahelised lahendamata probleemid. Alkohol mõjutab samuti inimese käitumist, mistõttu on Kirsi sõnul ka lähisuhtevägivalda ja üleüldist agressiivsust rohkem.

"Lähisuhtevägivallaga seotud juhtumite arv on võrreldes eelmise aastaga tegelikult samasugune, aga mida rohkem on neid vabu päevi ja mida rohkem ühiselt alkoholi tarvitatakse, seda rohkem erinevaid probleeme tärkab ja vägivald selle võrra kasvab," sõnas Kirss.

Liikluses on PPA nädala algusest alates teinud 16 252 joobekontrolli ja tuvastanud 37 joobes juhti. Liiklusõnnetusi on Kirsi sõnul suhteliselt vähe olnud, kuid siiski seitse inimest on liiklusõnnetustes vigastada saanud ja üks nendest joobes juhi süül. Üks joobes juht sõitis Võrus 23. detsembril autoga teelt välja ja sai ise vigastada.

"Politsei jaoks ongi kõige raskemad ja keerulisemad juhtumid need, mis leiavad aset koduseinte vahel. Tooksin välja ühe sündmuse, et mis oli Manija saarel, kus 52-aastane mees pani põlema ühe kõrvalhoone ja ähvardas oma perekonda relvaga. Politsei jaoks oli see äärmiselt ärev sündmus, kuna tegemist on kinnise saarega. Reageerisime suuremate jõududega ja kiirreageerijad pidasid saarel mehe kinni, kelle juurest leiti ka tulirelv. Pääste kustutas kõrvalhooneid ja ka eluhoonet. Kõrvalhoone põles kahjuks maha. Isiku osas tehakse viiakse nüüd läbi kriminaalmenetlustoiminguid. Ta on sellest perest nüüd eraldatud," lausus Kirss.

Lisaks on politsei suurendanud eelmise nädala Ülemiste keskuse pommiplahvatuse tõttu oma patrulle. Praeguse seisuga on 87 patrulli rohkem tänavatel võrreldes varasemaga ning kontrollitakse erinevaid avalikke üritusi ja kogunemiskohti, sealhulgas bussijaamad, sadamad ja lennujaam.

"593 korral oleme teinud kontrolle ja patrullid on näidanud enda kohalolekut, suhelnud poetöötajate ja turvatöötajatega ning proovinud ka tähele panna, kas on erinevaid objekti turvalisust puudutavaid ohukohti, mida siis ettevõtetega koos lahendada," ütles Kirss.