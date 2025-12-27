Iisrael tunnustas esimese riigina Somaalimaa iseseisvust

Iisrael tunnustas reedel ametlikult Somaalimaad kui sõltumatut ja suveräänset riiki ning allkirjastas lepingu diplomaatiliste suhete sisseseadmiseks kahe riigi vahel, teatas peaminister Benjamin Netanyahu büroo.

Seega sai Iisraelist esimene riik, mis on Somaalimaa iseseisvust ametlikult tunnustanud. Otsus pälvis mitmete moslemiriikide pahameele.

"See deklaratsioon on Aabrahami lepete vaimus," teatas Netanyahu büroo, viidates mitmele Iisraeli ja araabia riikide vahelisele lepingule, mis sõlmiti USA presidendi Donald Trumpi esimese ametiaja jooksul tema vahendusel.

Somaalimaa kuulutas end 1991. aastal Somaaliast ühepoolselt iseseisvaks. Tegemist on ülejäänud Somaaliaga võrreldes stabiilse ja rahuliku piirkonnaga.

Somaalimaal on oma raha, pass ja relvajõud, kuid enne Iisraeli ei olnud ükski teine riik seda tunnustanud.

Netanyahu nimetas videokõnes Somaalimaa presidendi Abdirahman Mohamed Abdullahiga Iisraeli ja Somaalimaa sõprust murranguliseks ja ajalooliseks, vahendas uudistekanal al-Jazeera. Netanyahu kutsus Abdullahi ka Iisraeli visiidile.

Ka Soome kodakondsust omav Abdullahi kiitis samuti Iisraeli otsust ja nimetas seda ajalooliseks.

Somaalimaa on aastakümneid taotlenud rahvusvahelist tunnustust, mis on olnud Abdullahi peamine prioriteet alates tema ametisse astumisest eelmisel aastal.

Türgi mõistis Somaalimaa tunnustamise hukka

Somaalia lähedane liitlane Türgi kritiseeris reedel Iisraeli otsust tunnustada lahkulöönud Somaalimaa territooriumi iseseisva riigina, nimetades seda sekkumiseks Somaalia siseasjadesse.

"See Iisraeli algatus, mis on kooskõlas riigi ekspansionistliku poliitikaga ja püüdlustega teha kõik, et takistada Palestiina riigi tunnustamist, kujutab endast otsest sekkumist Somaalia siseasjadesse," seisis Türgi välisministeeriumi avalduses.

Egiptus taunis Iisraeli otsust tunnustada Somaalimaa iseseisvust

Egiptus ühines reedel Türgi, Somaalia ja Djiboutiga, mõistes hukka Iisraeli otsuse tunnustada Somaalimaad iseseisva riigina.

Egiptuse välisministeeriumi teatel vestlesid nende riikide välisministrid pärast Iisraeli teadaannet telefoni teel.

"Ministrid kinnitasid, et lükkavad täielikult tagasi ja mõistavad hukka Iisraeli otsuse tunnustada Somaalimaa piirkonda, ning rõhutasid oma täielikku toetust Somaalia ühtsusele, suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele," lisati avalduses.

Aafrika Liit ja Somaalia taunisid Iisraeli otsust tunnustada Somaalimaad

Aafrika Liit (AL) ja Somaalia taunisid reedel Iisraeli otsust tunnustada esimese riigina maailmas Somaalimaa iseseisvust.

AL nõudis ühenduse esimehe Mahamoud Ali Youssoufi edastatud avalduses riigipiiride austamist Aafrikas.

"Kõik katsed nõrgestada Somaalia ühtsust, suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust ähvardavad luua ohtliku pretsedendi, millel on kaugeleulatuvaid tagajärgi rahule ja stabiilsusele kogu mandril," ütles Aafrika Liidu esindaja.

AL lubas tõrjuda kõik sammud Somaalimaa iseseisvuse tunnustamiseks. Liidu sõnul on Somaalimaa endiselt osa Somaaliast, mis kuulub AL-i ridadesse.

Somaalia taunis Iisraeli otsust kui tahtlikku rünnakut Somaalia suveräänsuse vastu.

Riigi välisministeerium hoiatas avalduses, et Iisraeli otsus ohustab piirkondlikku stabiilsust ja julgeolekut ning suurendab poliitilisi pingeid.