X!

Eestis on leetrite vastu vaktsineerimise tase langenud 83 protsendini

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Terviseameti andmetel on sel aastal leetritesse haigestunud üheksa inimest. Alanud on juba ka leetrite kohalik levik, kuna vaktsineerimise vähesuse tõttu pole karjaimmuunsus Eestis enam tagatud.

Tabasalu perearstikeskus tegeles hiljuti lapsega, kes soovis pärast leetrihaigega kokkupuutumist süstida vaktsiini, mis leevendab võimaliku haiguse kulgu. Arvestades viiruse kõrget nakkusohtlikkust tuli töötajatel välja mõelda kogu arstikeskuse logistika, et ühe lapse vaktsineerima tulek ei seaks ohtu kõigi teiste patsientide tervist.

"Kui see leetri nakkusohtlik laps aevastab meil perearstikeskuses ühe korra, on ta kogu meie koridori saastanud ja leetriviirus püsib õhus kaks tundi. Meie perearstikeskuses käivad vaktsineerimas ja mõõtmas-kaalumas täiesti terved väiksed beebid, keda veel ei tohigi leetrite vastu vaktsineerida. Meil oli tükk tegemist, et välja nuputada, kuidas korraldada see vaktsineerimine nii, et me ei ohustaks kõiki oma teisi väikseid patsiente," ütles perearst Piret Rospu.

Laps haigestus ikka ning seejärel tuli arstikeskusest saata pereõde koju analüüse võtma, et need siis kullerautoga terviseameti laborisse saata.

See on vaid üksik näide, sest leetrid pole Eestis veel massiliselt leviv viirus, kuid vaktsineerituse languse tõttu pole me sellest enam ka vabad. Eestis on leetrite vastu vaktsineerimise tase langenud 83 protsendini.

"WHO soovituste järgi on kaitsev tase on 95 protsenti. See tähendab, et meil on rohkem ja rohkem haigestumisi. Meil võib tekkida hospitaliseerimisi ja raskeid juhtumeid. Juba praegu me näeme, et meil on juba alanud leetrite kohalik levik. See ei ole väga intensiivne, aga ikka on olemas. Kui varem me nägime ainult sissetoodud juhtumeid, siis praegu on juba kohalikud juhtumid ja see on tõesti hoiatusmärk," lausus terviseameti peaspetsialist Olga Sadikova.

Perearsti sõnul hakkas vaktsineerituse tase aastaid tagasi vähenema toona levinud ja nüüdseks teaduslikult ümber lükatud väärinfo tõttu leetrivaktsiini ohtlikkusest.

"Pigem on rohkem minu arust viimasel ajal üleüldist umbusaldust vaktsiinide suhtes või ärevust kogu selle vaktsineerimise teemaga seoses," sõnas Rospu.

Nii leetrite läbipõdemine kui vaktsineerimine annavad kogu eluks haiguse vastu kaitse.

"Tasuks meeles pidada, et alati tuleks täpsustada, kas olete ikkagi saanud leetrite vastu vaktsiini ja kas see on olnud sellisel ajal, kus see vaktsiin on olnud tõhus. 1980. ja 1990. aastate algusel sündinud inimesed võiksid täpsustada, millist vaktsiini nad said ja vajadusel teha endale tõhususdoos ära," ütles perearst Jelizaveta Kaledina.

Leetriviirusel on pikk peiteaeg. Samuti on see on väga agressiivne ning äärmiselt nakkav.

"Leetrid on ülinakkav haigus. Kui nakkusohtlik inimene korra aevastab, siis see viirus püsib õhus kaks tundi nakkusohtlikuna. Ehk see inimene, kes enda teadmata võis olla juba nakkusohtlik ja kui tulevad sinna samasse ruumi mitu tundi hiljem vastuvõtlikud inimesed, siis see nakkus võib niimoodi õhu kaudu levida. See peiteaeg võib ulatuda kuni kolme nädalani. Nakkusohtlikkus võib alata enne haigusnähtude teket," lausus Rospu.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

PARIMAD SPORDIS

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

19:31

Tartu juhtis enamiku ajast, kuid karika poolfinaali sai Sillamäe/Jõhvi

19:29

Tugev tuul võib põhjustada nädalavahetusel ulatuslikke elektrikatkestusi Uuendatud

19:11

Suri koorijuht ja muusikapedagoog Ants Soots

19:02

Arsenal säilitas tulikuuma City ees esikoha, Liverpool sai võidulisa Uuendatud

19:00

Aktuaalne kaamera kell 18:30

18:52

Keila klubid pidid Eesti-Läti liigas kaotusega leppima

18:44

Kaljulaid: rahu sõlmimiseks peavad Ukraina ja Venemaa omavahel suhtlema

18:37

Eestis on leetrite vastu vaktsineerimise tase langenud 83 protsendini

18:30

Päevakaja (27.12.2025 18:00:00)

18:25

Saarte praamipileti soodustus kehtib püsielanikele 31.detsembri seisuga

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

10:41

Mõttekoda ECFR: Venemaa ei suudaks lähiajal Eestit rünnates edu saavutada

26.12

Sõja 1402. päev: Ukraina kasutas Venemaa naftatehase ründamiseks Storm Shadow' rakette Uuendatud

15:09

Leht: Trumpi sõnul on Ukraina-Vene rahu sõlmimiseks head võimalused Uuendatud

13:39

Šveitsi armee ülem: me ei suuda end täiemahulise rünnaku eest kaitsta

26.12

Nädalavahetusel on oodata tormi

26.12

New York Times: Eesti esindaja Kapitooliumil võlub oma sarmiga USA seadusandjaid

08:11

Iisrael tunnustas esimese riigina Somaalimaa iseseisvust

19:29

Tugev tuul võib põhjustada nädalavahetusel ulatuslikke elektrikatkestusi Uuendatud

26.12

Norra olümpiakeskus soovitas kõrgmäestikumaskide kandmise lõpetada

08:42

Tartus kasvab rattavarguste arv

ilmateade

loe: sport

19:31

Tartu juhtis enamiku ajast, kuid karika poolfinaali sai Sillamäe/Jõhvi

19:02

Arsenal säilitas tulikuuma City ees esikoha, Liverpool sai võidulisa Uuendatud

18:52

Keila klubid pidid Eesti-Läti liigas kaotusega leppima

18:21

Katsuta palus Tänakul rallidel käia: jään teda igatsema

loe: kultuur

19:11

Suri koorijuht ja muusikapedagoog Ants Soots

15:15

Maarja Vaino: mööduv aasta on ennekõike olnud eesti naiskirjanike aasta

10:53

Dramaturg Paul Piik: nalja ei tohi teha kaitsetute inimeste üle

26.12

Esimene põhjalik käsitlus Valdur Ohaka elust sai kaante vahele

loe: eeter

14:41

Koit Toome: tänavune aasta tõi mulle üle pikkade aastate uue hingamise

11:11

Raadio- ja telesaated võtavad erisaadetega kokku 2025. aasta

10:53

Dramaturg Paul Piik: nalja ei tohi teha kaitsetute inimeste üle

10:02

Andero Uusberg: pühade ajal murdub rutiin ja toob esile varjatud pinged

Raadiouudised

18:00

Muuseumid muudavad külastajate vähesuse tõttu lahtiolekuaegu

18:00

Tartu on hädas jalgrattavarastega

26.12

Euroopa elektrivõrkude keskne planeerimine tekitab küsimusi

26.12

Politseil on tulnud sel nädalal tegeleda 159 korral perevägivallaga

26.12

Päevakaja (26.12.2025 18:00:00)

26.12

Esimene põhjalik käsitlus Valdur Ohaka elust sai kaante vahele

25.12

Tallinna Lennujaam soovib riigilt regionaalsete lennujaamade arengu visiooni

25.12

PPA Lõuna prefektuur käivitas Tartus abipolitseinike droonigrupi

25.12

Tartu Ülikooli teaduskool 60

25.12

Päevakaja (25.12.2025 18:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo