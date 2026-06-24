Inimesed ei taha tänavusel puugirohkel suvel nende vastu vaktsineerida

Tänavune suvi on erakordselt puugirohke. Samas on puukentsefaliidi vastu vaktsineerimine vähenenud. Arstid tuletavad meelde, et puugi eemaldamiseks ei ole enamasti vaja arsti juurde minna.

Eestis on puugid aktiivsed aprillist oktoobrini. Tänavune paks lumekiht ja niiske kevad on loonud neile eriti soodsad tingimused ning seetõttu tuleb eriti ettevaatlik olla. Puukide rohkusele vaatamata on huvi vaktsineerimise vastu vähenenud.

"Me näeme langust võrreldes eelmise aastaga. Kahe kvartaliga on vaktsineeritud umbes kaks korda vähem inimesi. Aga samas revaktsineerimisstatistika püsib sama kõrgel tasemel," ütles terviseameti nakkushaiguste epidemioloogia osakonna peaspetsialist Maria Vikentjeva.

Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) erakorralise meditsiini osakonna Marit Märk ütles, et inimesed on muutunud liigselt tervishoiuteenutest sõltuvaks ning käivad puuke eemaldamas spetsialisti juures.

"Puugihammustusega ei pea pöörduma erakorralise meditsiini osakonda. Puugi saab iseseisvalt eemaldada kodus, selleks ei ole midagi väga keerulist. On vaja terava otsaga pintsette või osta apteegist spetsiaalne puugieemaldusvahend," sõnas Märk.

Regionaalhaigla erakorralise meditsiini osakonda (EMO) on eelmisel aastal pöördutud puugihammustuse tõttu 200 korral.

Perearsti poole tuleks pöörduda alles siis, kui peale eemaldamist on märgata ümber hammustuse laiku ja kaasnevad ka sümptomid. Kui väike osa puugist jääb veel naha sisse, siis see ei ole ohtlik.

"Kindlasti tuleb perearsti juurde pöörduda, kui on väga selge iseloomulik laik tekkinud hammustuspiirkonda, mis ajas kasvab," ütles perearst Jelizaveta Kaledina.