Suri Brigitte Bardot

Oktoobris teatati, et Bardot taastub haiglas operatsioonist. Toulonis asuva ajalehe Var-matin andmetel oli operatsioon seotud raske haigusega.

Alles tänavu detsembri alguses lükkas näitlejanna tagasi kuuldused oma surmast.

Bardot' näitlejakarjäär algas 1956. aastal filmiga ... ja "Jumal lõi naise". Ta on tuntud ka omaaegse laulja ja modellina ning teda peeti 1960ndate seksisümboliks.

Bardot'l õnnestus oma näitlejakarjääri jooksul osaleda ligi 50 filmis. Ta on elanud Vahemere rannikul Saint-Tropez's alates 1970. aastatest ja vältinud avalikkust.

Bardot on kirglik loomaõiguste aktivist. 1986. aastal asutas ta loomaõiguste fondi Fondation Brigitte Bardot.