X!

Suri Brigitte Bardot

uudised
Brigitte Bardot 196. aasta filmis Le Mépris (Põlgus).
Brigitte Bardot 196. aasta filmis Le Mépris (Põlgus). Autor/allikas: SCANPIX / Capital Pictures
uudised

Prantsuse näitlejanna Brigitte Bardot suri pühapäeval 91-aastaselt, teatasid Prantsuse uudistekanalid ja Briti väljaanne The Guardian.

Oktoobris teatati, et Bardot taastub haiglas operatsioonist. Toulonis asuva ajalehe Var-matin andmetel oli operatsioon seotud raske haigusega.

Alles tänavu detsembri alguses lükkas näitlejanna tagasi kuuldused oma surmast.

Bardot' näitlejakarjäär algas 1956. aastal filmiga ... ja "Jumal lõi naise". Ta on tuntud ka omaaegse laulja ja modellina ning teda peeti 1960ndate seksisümboliks.

Bardot'l õnnestus oma näitlejakarjääri jooksul osaleda ligi 50 filmis. Ta on elanud Vahemere rannikul Saint-Tropez's alates 1970. aastatest ja vältinud avalikkust.

Bardot on kirglik loomaõiguste aktivist. 1986. aastal asutas ta loomaõiguste fondi Fondation Brigitte Bardot.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: AFP, The Guardian, France24

PARIMAD SPORDIS

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

12:11

Suri Brigitte Bardot

11:55

Laupäevane torm tekitas Soome elektrivõrgule kümne aasta suurima kahju

11:42

Nigeeria pääses kontinendi suurturniiril alagrupist edasi

11:39

Annika Laats: teisele pelgupaigaks olemine aitab meil endil kogeda igavikku

11:23

Läti hokinoored pakkusid Kanadale taas raske õhtu

11:02

Dartsi noore valitseja MM-turniir jätkub ülikindlalt

10:39

Päästeamet sai tormi tõttu ligi 400 väljakutset Uuendatud

10:32

Selgusid aasta võistkonna nominendid

10:21

Esta Tamm: lõputud kriisid metsas ja merel

10:13

Raieste klubi võiduseeria pikenes tänu heale viimasele veerandile

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

27.12

Tugev tuul võib põhjustada nädalavahetusel ulatuslikke elektrikatkestusi Uuendatud

27.12

Suri koorijuht ja muusikapedagoog Ants Soots

27.12

Mõttekoda ECFR: Venemaa ei suudaks lähiajal Eestit rünnates edu saavutada

27.12

Šveitsi armee ülem: me ei suuda end täiemahulise rünnaku eest kaitsta

10:39

Päästeamet sai tormi tõttu ligi 400 väljakutset Uuendatud

06:51

Ukraina ründas Vene naftakäitist Samaara oblastis

27.12

Sõja 1403. päev: Trumpi sõnul on Ukraina-Vene rahu sõlmimiseks head võimalused Uuendatud

27.12

Eestis on leetrite vastu vaktsineerimise tase langenud 83 protsendini

27.12

Norralased võistlevad pühapäeval Bakkeni auks: ta oleks seda tahtnud

27.12

Kagu-Eesti muuseumid peavad külastajate arvu languse tõttu lisaraha otsima

ilmateade

loe: sport

11:42

Nigeeria pääses kontinendi suurturniiril alagrupist edasi

11:23

Läti hokinoored pakkusid Kanadale taas raske õhtu

11:02

Dartsi noore valitseja MM-turniir jätkub ülikindlalt

10:32

Selgusid aasta võistkonna nominendid

loe: kultuur

09:00

Ülevaade. Teatriaasta 2025

08:04

Kristiina Alliksaar: kui kultuuri raha juurde ei tule, peaks vähematele rohkem andma

27.12

Suri koorijuht ja muusikapedagoog Ants Soots

27.12

Maarja Vaino: mööduv aasta on ennekõike olnud eesti naiskirjanike aasta

loe: eeter

11:39

Annika Laats: teisele pelgupaigaks olemine aitab meil endil kogeda igavikku

10:00

Mari Kalkun: tähtis on hoida juured maas, et ladvad saaksid laiali sirutuda

08:55

Lastefondi juhatuse liige: harvikhaigustega laste ravi ei katke

27.12

Galerii: "Jõulutunnel" kogus laste harvikhaiguste raviks ligi 400 000 eurot

Raadiouudised

27.12

Päevakaja (27.12.2025 18:00:00)

27.12

Saarte praamipileti soodustus kehtib püsielanikele 31.detsembri seisuga

27.12

Tartu on hädas jalgrattavarastega

27.12

Muuseumid muudavad külastajate vähesuse tõttu lahtiolekuaegu

26.12

Euroopa elektrivõrkude keskne planeerimine tekitab küsimusi

26.12

Päevakaja (26.12.2025 18:00:00)

26.12

Politseil on tulnud sel nädalal tegeleda 159 korral perevägivallaga

26.12

Esimene põhjalik käsitlus Valdur Ohaka elust sai kaante vahele

25.12

Tallinna Lennujaam soovib riigilt regionaalsete lennujaamade arengu visiooni

25.12

PPA Lõuna prefektuur käivitas Tartus abipolitseinike droonigrupi

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo