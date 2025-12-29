X!

Maksu- ja tolliameti hinnangul aeglustab Narvas piiriületust keelatud kaup

Eesti
Foto: ERR
Eesti

Maksu- ja tolliamet palub Narva piiripunktis piiriületuse kiirendamiseks keelatud kaupa Venemaale mitte viia. Narva piirijärjekorras seisjad sooviksid aga piiripunkti tööaja pikendamist ning kaitset lume ja vihma eest.

Piiriületaja vaatest on Narva piiri suurimaks mureks ettearvamatu ooteaeg. Kui enne pühi seisti sabas üle kümne tunni, siis esmaspäeval pääsesid inimesed piirile paari tunniga. Mõnikord on järjekord leplik ja lastega pered lubatakse ettepoole.

"Me seisame lume ja vihma käes, lastega on see eriti raske. Siin võiks olla vähemalt mingisugune varjualune, mille alla saaksid inimesed halva ilmaga varjuda. Oleks tore, kui piiripunkt töötaks öösiti, see aitaks väga kurnavat järjekorras seismist vältida," ütles Helsingi elanik Veronika.

Narva piiripunkt töötab vaid 16 tundi ööpäevas. Lisaks aeglustab ülepiiriliiklust täielik tollikontroll. Iga piiriületaja kontrollimisele kulub kuni viis minutit, kuid keelatud kauba avastamisel võib tolliprotseduur kesta kuni paar tundi. Sanktsioonikaupu, mida Venemaale viia ei tohi, on tuhatkond.

"Meil on kaasas šokolaad ja kommid, ei midagi sellist. Arvan, et see on lubatud.
Kuusetulesid ei tohi vist üle piiri viia," ütles veel Veronika.

Kõige rohkem rikkumisi on seotud siiski sularahaga. Tänavu on toll tõkestanud ligi 200 000 euro viimise Venemaale. Lisaks püüavad inimesed sugulastele pühadeks kalleid kinke viia.

"Kõige populaarsemad on ikkagi veinid, mille maksumus on üle 300 euro. Elektroonika või luksuskaupade alla käivad mobiiltelefonid, nutitelefonid. Kui nende hinnast sõltuvalt on see keelatud, siis sellega üle minna ei tohi," ütles Narva tollipunkti juhataja Ants Kutti.

Tolliamet palub sanktsioonikaupade piirile sattumist vältida, sest nõnda kulgeb piirijärjekord kiiremini. Päevas pääseb Narva piiripunktist Venemaale kuni 1100 inimest.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

22:33

Prevc näitas hüppeturnee avaetapil võimu, Aigro 26. Uuendatud

22:33

Stenshagen sai Kläbo ees karjääri esimese MK-võidu, Himma 40. Uuendatud

21:55

Teisipäeval on oodata tuisku ja rohket lumesadu

21:53

ETV spordisaade, 29. detsember

21:50

Aktuaalne kaamera kell 21:00

21:25

Tallinna linnavalitsus kaalub järgmisel aastal ise jõuluturu korraldamist

21:19

Maailma tippnooleviskaja: isegi mu 13-aastane poeg on saanud tunda netitrollide viha

21:18

Maksu- ja tolliameti hinnangul aeglustab Narvas piiriületust keelatud kaup

19:45

Viipekeelsed uudised

19:43

Lietkabelis kaotas hoolimata Kullamäe 18 punktist

otse uudistemajast

taustajutud

EESTI LAUL 2026

järjejutt

Loetumad uudised

19:07

Meedia: Venemaal Maikopi linna sõjaväelennuväljal toimusid plahvatused Uuendatud

12:44

Florida kõnelused: Trump teatas valmisolekust sõita Ukrainasse Uuendatud

06:40

Kaupo Rosin: Venemaal ei ole hetkel kavatsust rünnata mõnda Balti riiki

28.12

Regionaalhaigla EMO on hädas gripihaigete suure hulgaga

15:13

RIA peab Hiina tootjate droone reaalseks riskiks

28.12

Suri Brigitte Bardot Uuendatud

09:04

USA keelustas Hiina päritolu uued droonid

06:29

Transpordi Varahaldus ootab valitsuse otsust, kontod raha täis

04:38

Suur galerii: aasta 2025 läbi ERR-i fotograafide kaamerasilma

12:37

Bulgaaria liitub neljapäeval eurotsooniga

ilmateade

loe: sport

22:33

Prevc näitas hüppeturnee avaetapil võimu, Aigro 26. Uuendatud

22:33

Stenshagen sai Kläbo ees karjääri esimese MK-võidu, Himma 40. Uuendatud

21:53

ETV spordisaade, 29. detsember

21:19

Maailma tippnooleviskaja: isegi mu 13-aastane poeg on saanud tunda netitrollide viha

loe: kultuur

14:44

Läti Oscari-film ja kodumaine "Vari" jõuavad ETV ekraanile

14:25

Keelenupp. Nakkuslik sõnajärjekord levimas on

13:56

Korea: meil ei ole mitte mingit sundust toota hitti

09:13

Headreadi raamatuaasta blogi: Carl-Johan Vallgreni "Sinu aeg tuleb"

loe: eeter

18:55

Raadio 2 aastahitt 2025 tiitli võitis Säm looga "Kanuu"

17:01

ETV ja ETV2 aastavahetus möödub elamusterohkelt

16:10

Rita Rätsepp: aja- ja müratempo on teinud inimese olemise väga hapraks

14:51

Jaan Künnap: eluohtlik päästjatöö välistas mu jaoks idüllilise pereelu

Raadiouudised

18:35

Tolliamet: piiriületuse kiirendamiseks tuleks keelatud kaupa Venemaale mitte viia

18:35

Päevakaja (29.12.2025 18:00:00)

15:30

Kosovo peaministripartei jäi ainuvõimust ilma

15:25

Riigikogu otsustab kütusereformi saatuse järgmisel aastal

15:20

Raadiouudised (29.12.2025 15:00:00)

12:30

Keeleamet: kaebused taksojuhtide keeleoskuse kohta on kasvanud

12:30

Pärnu uus sild tõstis huvi kinnisvara vastu Räämas

12:20

Raadiouudised (29.12.2025 12:00:00)

09:50

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ja USA president Donald Trump kohtusid Floridas

09:50

Valitsus otsustab Transpordi Varahalduse saatuse järgmise aasta alguses

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo