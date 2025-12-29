Maksu- ja tolliameti hinnangul aeglustab Narvas piiriületust keelatud kaup

Maksu- ja tolliamet palub Narva piiripunktis piiriületuse kiirendamiseks keelatud kaupa Venemaale mitte viia. Narva piirijärjekorras seisjad sooviksid aga piiripunkti tööaja pikendamist ning kaitset lume ja vihma eest.

Piiriületaja vaatest on Narva piiri suurimaks mureks ettearvamatu ooteaeg. Kui enne pühi seisti sabas üle kümne tunni, siis esmaspäeval pääsesid inimesed piirile paari tunniga. Mõnikord on järjekord leplik ja lastega pered lubatakse ettepoole.

"Me seisame lume ja vihma käes, lastega on see eriti raske. Siin võiks olla vähemalt mingisugune varjualune, mille alla saaksid inimesed halva ilmaga varjuda. Oleks tore, kui piiripunkt töötaks öösiti, see aitaks väga kurnavat järjekorras seismist vältida," ütles Helsingi elanik Veronika.

Narva piiripunkt töötab vaid 16 tundi ööpäevas. Lisaks aeglustab ülepiiriliiklust täielik tollikontroll. Iga piiriületaja kontrollimisele kulub kuni viis minutit, kuid keelatud kauba avastamisel võib tolliprotseduur kesta kuni paar tundi. Sanktsioonikaupu, mida Venemaale viia ei tohi, on tuhatkond.

"Meil on kaasas šokolaad ja kommid, ei midagi sellist. Arvan, et see on lubatud.

Kuusetulesid ei tohi vist üle piiri viia," ütles veel Veronika.

Kõige rohkem rikkumisi on seotud siiski sularahaga. Tänavu on toll tõkestanud ligi 200 000 euro viimise Venemaale. Lisaks püüavad inimesed sugulastele pühadeks kalleid kinke viia.

"Kõige populaarsemad on ikkagi veinid, mille maksumus on üle 300 euro. Elektroonika või luksuskaupade alla käivad mobiiltelefonid, nutitelefonid. Kui nende hinnast sõltuvalt on see keelatud, siis sellega üle minna ei tohi," ütles Narva tollipunkti juhataja Ants Kutti.

Tolliamet palub sanktsioonikaupade piirile sattumist vältida, sest nõnda kulgeb piirijärjekord kiiremini. Päevas pääseb Narva piiripunktist Venemaale kuni 1100 inimest.