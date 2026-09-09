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Narva jõe ääres valmib uus teelõik

Eesti
Narva jõgi.
Narva jõgi. Autor/allikas: Jenny Va / ERR
Eesti

Idapiiri paremaks valvamiseks on politsei- ja piirivalveametil Narva jõe ääres valmimas uus teelõik.

Kaht kordonit ühendav tee on mõeldud eelkõige piiri valvamiseks, kuid see jääb avatuks ka jalgsi- ja rattamatkajatele. Aasta lõpus valmiva rajatise üheks osaks on üle Gorodenka oja rajatud betoonujukitest patrulltee.

Kokku läheb selles Narva jõe piirilõigus taristu väljaehitamine maksma 12,8 miljonit eurot.

"See tee, mida me sinna praegu rajame Kuningakülast kuni karjäärini välja, ühendab Punamäe kordonit Narva kordoniga. Seda teed on meil vaja selleks, et tagada piiri turvalisust ning tagada võimalikult hea ja kiire liikumine kordonite patrullmeeskondadele ja ka piirivalvelised tegevused. Selle lõigu pikkus on umbes kaheksa kilomeetrit ja see hõlmab endas patrullteed. Sinna juurde käib ka kõik muu taristu ehk tegemist on selgelt piiritaristu teega," sõnas PPA idapiiri väljaehituse projektijuht Merle Tikk.

"Kõige suurem eelis on muidugi see, et seal on nüüd uus sild ning parem ühendus Narva kordoni ja Punamäe vahel. Vanasti ei olnud võimalik autoga reageerida, kuna see oli hästi soine ala. Kui patrullis käidi, siis tavaliselt oli inimestel vesi põlvini ja ei olnud võimalik jätkata patrullimist, vaid pidi vahetama riideid. Nüüd on võimalik seal kuivema jalaga liikuda ja ka autoga sõita," lausus Narva kordoni piirivalvur Sten Denissov.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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