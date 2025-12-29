X!

Tallinna linnavalitsus kaalub järgmisel aastal ise jõuluturu korraldamist

Foto: Siim Lõvi /ERR
Tallinna uus linnavalitsus haub mõtet järgmisel aastal Raekoja jõuluturgu ise korraldada. Samuti ei peaks turgu kohe pärast jõule sulgema. Praegu kandis jõuluturu korraldaja kõik kulud, rendiraha eest toimub tasuta kultuuriprogramm. Seetõttu pole majanduslikult kasulik turgu pärast jõule lahti hoida, kui külastajate arv väheneb.

Töömehed vedasid jõuluturu kioskidetaile, plotski hambus. Hispaania keelt kõnelevad turistid tegid sellest ülesvõtteid. Järgmisel aastal võib-olla saaksid turistid samal ajal jõuluturult meeneid osta, sest uuel linnavalitsusel on mõte jõuluturu lahtiolekut pikendada.

"Ma arvan, et see võiks olla pikem. Umbes 6. või 7. jaanuarini välja. Turistid on endiselt linnas olemas - nii siseturistid kui ka välisturistid. Ma arvan, et 28. detsember on natuke vara jõuluturu lõpetamiseks," ütles Tallinna kesklinna vanem Nikita Groznov.

"Ei ole välistatud see, et järgmisel aastal linn korraldab jõuluturu ise. Aga hetkel on kõik veel lahtine," lisas ta.

Korraldaja kannab kõik kulud - programmi, elektri ja prügiveo. Jõuluturgu 17 aastat ohjanud perenaine Maive Nahksepp ütleb, et äriliselt on pärast jõule keeruline - Põhjamaade turiste on tunduvalt vähem. Raha tuleb vähem - rent on ikka.

"Kuskilt tuleb leida ka see eelarve, mille eest ehitada see jõuluturg. Kõik see ilu ja need, mida inimesed saavad nautida - jõuluvana maja, tasuta programm. See raha ju kuskilt tuleb leida. See tuleb kauplejatelt. Rendi näol," sõnas Nahksepp.

Kohalike jaoks on hind soolane. Seetõttu on tekkinud jõuluturu piknikulised - lõbus rahvas, kes hõõgveini lähikonna kaubahallidest või restoranidest papptorbikuga kaasa võtavad. Mõnel on isegi kapsas, kartul ja viin kodunt ühes.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

Viimased teleuudised

