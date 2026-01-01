Bulgaaria võttis kasutusele euro ja sai euroala 21. liikmeks

Neljapäeval uude aastasse astudes sai Bulgaariast 21. riik, mis on läinud üle eurole. See on verstapost, mida tervitati nii rõõmuhõisete, aga ka hirmudega.

1. jaanuarist hakkas Bulgaarias kehtima euro. Varasemalt olid riigis kasutuses leevid.

Üleminek toimus lootuses, et see elavdab Euroopa Liidu vaeseima liikmesriigi majandust ja tugevdab sidemeid läänega, kuid samas kardetakse, et see võib kaasa tuua hinnatõusu.

Möödunud aastal tekkis isegi protestikampaania Bulgaaria leevi säilitamiseks, mis mängis avalikkuse hirmudele hinnatõusu ees ning suure osa elanikkonna üldiselt negatiivsele suhtumisele eurosse.

Kuid järjestikused valitsused on püüdnud euroalaga liituda ning toetajad väidavad, et see turgutab majandust, tugevdab sidemeid Läänega ja kaitseb Venemaa mõju eest.

Ühisraha võeti esmakordselt kasutusele 12 riigis 1. jaanuaril 2002. aastal ning sellest ajast alates on selle mõju pidevalt laienenud. Viimase riigina liitus 2023. aastal Horvaatia.

Bulgaaria seisab samas silmitsi ainulaadsete väljakutsetega, mille hulgas on ka korruptsioonivastased protestid, mis hiljuti kukutasid konservatiivide juhitud valitsuse, jättes riigi viie aasta jooksul kaheksandate valimiste lävele.