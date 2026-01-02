X!

Paet ei välista Reformierakonna esimeheks ja presidendiks kandideerimist

Urmas Paet Euroopa Parlamendi aatriumis Strasbourgis Prantsusmaal.
Urmas Paet Euroopa Parlamendi aatriumis Strasbourgis Prantsusmaal. Autor/allikas: Arp Müller/ERR
Reformierakonna Euroopa Parlamendi saadik Urmas Paet ei välista kandideerimist erakonna esimeheks ning ka vabariigi presidendiks, selgub tema Eesti Päevalehe nädalalõpulisale LP antud intervjuust.

"Olen Reformierakonda kuulunud 26 aastat. Mina ei kujuta ette tahtmist iga hinna eest direktor või ülemus olla. Aga kui tullakse, siis olen valmis seda arutama," rääkis Paet pikemas intervjuus.

"Eri inimestel on Reformierakonnas erinevad lootused. Osa kindlasti loodab seda, mida te kirjeldasite. Vale on teha enda tuleviku asjus panuseid sellele, et äkki keegi teine ebaõnnestub. Aga kui ei ebaõnnestu? Mis siis sinu plaan on?" ütles Paet vastuseks ajakirjaniku küsimusele, kas suure osa toetusest kaotanud Reformierakond loodab, et Isamaa paneb ennast Tallinnas koos Keskerakonnaga põlema.

Varem Tallinnas palju hääli saanud Paet märkis, et jälgis enne kohalikke valimisi Tallinnas toimunut üllatusega: " Seda, et Urmas Sõõrumaa on Tallinna linnapeakandidaat, lugesin ajalehest. /.../ On teatud asjad, mida peaks ette nägema, rääkimata sellest, et mõne asja peale ei peaks üldse tulema. Ja isegi kui tullakse, siis võiks neid arutada inimestega, kellel on ajalooline mälu. Otsuseid teinud Tallinna inimestel seda ei ole. Osale tuli üllatusena, et Sõõrumaa on varem Tallinnas kandideerinud. Paljud pidasid teda puhtaks leheks, kelle kaudu saavad tulla ainult plusspunktid."

Suve lõpus ees seisvatel Eesti presidendi valimistel osalemist Paet ei välista.

"Neid on Eestis mitu, kellel oleks potentsiaali [presidendina] kasutada ära oma senist kogemust. Jah, mul on see kogemus olemas, mille pealt võiksin selles positsioonis kasulik olla. Aga siit kaugemale ma kindlasti ei lähe. Selles asjas ei ole kellelgi endal öelda, et ta tahab," ütles Paet.

Paet kritiseeris intervjuus teravalt USA valitsuse tegevust president Donald Trumpi juhtimisel, kuid arvustas samas Euroopa Komisjoni, öeldes, et seal ei ole mingit poliitilist julgust või juhtimist.

Allikas: LP, Delfi

