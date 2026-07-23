Presidendivalimised: osa erakondi ootab debatti, teised Madise jah-sõna

Kui Isamaa on võtnud nõuks kohtuda kõigi presidendiks pürgijatega, siis debati tekkimist ootaval Keskerakonnal oma lemmikut veel pole. Reformierakond, sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200 on valmis toetama Ülle Madise kandidatuuri, kuid õigukantsler pole ka neljapäeva seisuga valmis oma otsust välja ütlema.

Estonia klaverivabriku juht, presidendiks sooviv Indrek Laul ütles, et tema jaoks on olulised teemad rahva heaolu, julgeolek ja kestlikkus.

"Presidendil võiks olla visioon, nägemus ja sõnastus, mis on meie praeguse aja väljakutsed ja kuidas saaks rahvast ühendada ja kuidas saaks neid eesmärke – erinevad maailmavaated, erinevad inimesed – üheskoos ellu viia," märkis Laul.

Isamaa otsustas hakata kohtuma kõigi võimalike presidendikandidaatidega. Potentsiaalsete kandidaatidena pakutud Ülle Madise ja Jonatan Vseviov ei olnud kohtumisest huvitatud, kuid Lauluga sai Isamaa esimees Urmas Reinsalu neljapäeval vestelda.

"Nii Riho Ühtegi eile kui ka Laul täna kõnelesid väga pikalt oma unistuste Eestist ja sellest, mis nende hinnangul on Eesti inimeste südamel ja mis võiksid olla võimalused Eestile," ütles Reinsalu. "Ma arvan, et see eestikeskne arutelu riigipea otsingul on kõige suurem väärtus."

Laulu nimi oli võimalike presidendikandidaatide hulgas nii 2021. kui ka 2016. aasta valimistel. Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart tõdes, et erinevad kandidaadid toovad uusi ideid. Tema sõnul võiks kandidaatide debatt hoogsamalt käima minna.

"Erakonnad peaksid tegema valiku, kes on ühe või teise erakonna võimalik kandidaat, selleks, et kandidaatide vahel tekiks debatt, ja iga samm selles suunas on minu arvates asjakohane," sõnas Kõlvart.

Keskerakonnal oma meeliskandidaati veel ei ole ja Kõlvarti sõnul arutelud käivad.

Reformierakond, sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200 on valmis toetama Madise kandidatuuri. Madise, kes viibib puhkusel, ei andnud ka neljapäeval "Aktuaalsele kaamerale" vastust, kas on kandideerimisest huvitatud.

"Kui Madise otsustab kandideerida presidendiks, siis meie toetus on talle ja tema toetuseks me oleme valmis kõigi teistega koostööd tegema, et seda laiapõhjalist toetust talle leida," ütles Reformierakonna fraktsiooni esimees Õnne Pillak.

SDE esimees Lauri Läänemets ütles, et ka sotsiaaldemokraadid otsivad Madisele parlamendis suuremat toetust. Isamaa algatatud presidendikandidaatide otsinguid ta kuigivõrd tõsiseltvõetavaks ei pea.

"Erakonnad, kellel on siht, kellel on kandidaat, kelle nimel tegutseda, ei saa teha sellist šõud, et kohtuvad kõigiga, arutavad kõike ja lubavad lõpuks kõiki ka toetada," tõdes Läänemets.

Mirko Ojakivi: Laulu ei tõtta erakonnad toetama

Ajakirjanik Mirko Ojakivi ütles, et Laulu nime välja toonud ühiskonnategelased presidendikandidaati üles seada ei saa: selleks oleks vaja esmalt 21 riigikogu liikme allkirja. "Laulu ei tõtta ükski fraktsioon toetama," sõnas Ojakivi.

"Eks kuuleme mõnda nime veel. Kuuleme veel Jüri Luige või Mati Maasika nime. Ei saa välistada, kui Madise peaks ütlema selge "ei", siis minnakse uuesti nende juurde," lausus Ojakivi.

Eesmärgid ja huvid erakondadel on presidendivalimiste teemal on Ojakivi sõnul erinevad. "Reformierakonna huvi on ohutult viia protsess sadamasse, opositsioonis on aga huvi protsesse venitada pikaks, et näidata, et peaminister ei saa millegagi hakkama," lausus Ojakivi.