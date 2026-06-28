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Ratas: presidendikandidaat võiks olla pigem apoliitiline

Eesti
Jüri Ratas.
Jüri Ratas. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Algaval nädalal arutavad riigikogu erakonnad võimalusi leida ühine kandidaat, et valida president riigikogus. Eestist valitud Euroopa Parlamendi liikmed arvavad, et üksmeele leidmine on võimalik.

Jüri Ratas Isamaast ütles, et sobilikest presidendikandidaatidest Eestis puudust ei ole. Tema arvates võiks presidendikandidaat olla pigem apoliitiline.

"Poliitikud, kes on saanud presidendiks – nii Lennart Meri, Arnold Rüütel kui ka Toomas Hendrik Ilves – on olnud head presidendid. Selline presidendikandidaat, kes pälviks riigikogu enamuse toetuse, on olemas ühiskonnas. Ma arvan, et ta ei ole poliitik ja ta töötab riigisüsteemis," lausus Ratas.

Riigikogu poliitikud on viimastel päevadel rääkinud samuti apoliitilisest kandidaadist, kes võiks ühiskandidaadina sõelale jääda.

"Me kõik teame, et räägitakse Ülle Madisest, kelle suur intervjuu ilmus juhuslikult samal ajal kui president Karis teatas oma otsusest mitte kandideerida. Mis puudutab sõelale jäämist – see oleneb ju sõela aukude suurusest. Me ju ei tea, kui läbi see sõel torgatakse ja kes alla pudeneb," ütles Jana Toom Keskerakonnast.

"Kas Ülle Madise on hea ja tõsiseltvõetav kandidaat – loomulikult on. Tunneb riigisüsteemi. Aga minu meelest on oluline, et me leiame inimese, kelle on ühiskonna suur toetus. Nii et ta on üks väga tugev kandidaat," märkis Ratas.

Urmas Paet Reformierakonnast ütles, et otsima ei peaks ilmtingimata apoliitilist kandidaati.

"Riigipea ametikoht on selgelt poliitiline, sest tema kolleegid rahvusvahelisel tasandil on kõik pikaajalise kogemusega poliitikud. Selleks et Eesti sisse töötada, selleks sa pead tunnetama oma ühiskonda," lausus Paet.

Ka sotsiaaldemokraat Sven Mikser ütleb, et presidendi ametikoht on poliitiline ning ta peab tundma nii välis- kui ka sisepoliitikat.

"Mina ei kiirustaks otsima poliitikakauget inimest. Küll aga on arusaadav parlamendierakondade soov leida inimest, kes ei oleks tänasel päeval ühe või teise erakonnaga väga intiimselt seotud," lausus Mikser.

Võimalike presidendikandidaatide reas on meedias nimetatud Euroopa Parlamendi saadikuid.

"Ma ei hakka spekuleerima sellisel kaunil suvepäeval selliste asjade üle," ütles selle peale Paet.

"Ei!" vastas küsimusele Ratas.

"Ma ei pea väga tõenäoliseks, et järgmine president tuleks Euroopa Parlamendist," nentis Mikser.

Toimetaja: Marko Tooming

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