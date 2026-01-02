Google laseb Gmaili kasutajatel aadressi muuta

Ajaleht The Telegraph kirjutab, et USA tehnoloogiafirma Google laseb peagi kasutajatel oma gmail lõpuga e-posti aadressi muuta.

Ajaleht kirjutab, et paljud inimesed lõid oma meilikonto juba aastaid tagasi, kui nad olid veel teismelised. Kui noorena võis valitud e-posti aadress tunduda lahedana, siis täiskasvanuikka jõudes muutus see aasta-aastalt piinlikumaks, kuna meilikonto sai tööotsingu ja eluaseme taotlemise juures ülioluliseks.

Google pakub nüüd väljapääsu, võimaldades kasutajatel oma e-posti aadressi muuta. Peagi saavad kasutajad võimaluse valida uus aadress, millelt nad saavad sõnumeid saata. Muudetud aadressiga kontoomanikud saavad vanale aadressile tulnud kirju edasi.

Mitmed Gmaili kasutajad tervitasid tehnoloogiafirma kavandatavat sammu.

"Kuna olen alati olnud kinni e-posti aadressis, mille lõin 13-aastaselt, oleks see kindlasti teretulnud muutus," ütles üks kasutaja.

Google'i teatel on firma e-posti teenusel ligi 2,5 miljardit kasutajat. Esialgu ei ole aadressi vahetamise teenus veel kõigile kättesaadav, kuid järk-järgult peaksid sellele võimalusele ligi pääsema kõik kasutajad.