Tööandjate suhtumine töötajate osalemisse riigikaitses üha paraneb

Töötajate osalemist kaitseväe või Kaitseliidu õppekogunemistel toetas eelmisel aastal 54 protsenti küsitletud tööandjatest, mida on märksa enam kui 2024. aasta 37 protsenti, näitas kaitseministeeriumi tellimusel korraldatud küsitlusest, mille viis läbi LevelLab OÜ.

"Ühiskonnas on üha selgem arusaam, et riigikaitse pole ainult riigi või kaitseväe ülesanne, vaid see on meie ühine pingutus, millesse peavad panustama ka tööandjad," ütles ülevaate kaitseministeeriumi kaitsetahte ja inimvarapoliitika osakonna juhataja Markus Rosin uuringu tutvustamiseks korraldatud pressikonverentsil. "Uuringu tulemused annavad selge signaali, et kuigi õppekogunemiste arv on viimastel aastatel oluliselt kasvanud, on kasvanud ka tööandjate toetus," lisas ta.

Uuring peegeldab tema sõnul ka tööandjate kõrget sotsiaalset vastutustunnet ning näitab kokkuvõttes, et tegutsekse ühiselt ning Eesti reservarmee põhimõte töötab.

Küsitlusest selgus siiski, et mõningane erinevus on avaliku ja erasektori tööandjate vahel: kui riigisektori juhtidest toetas oma töötajate osalust 60 protsenti, siis erasektoris 53 protsenti.

Tugevalt on kasvanud nende ettevõtete hulk, mille juhid ütlesid, et ei ole kogenud probleeme, kui nende töötajad riigikaitselistes tegevustes osalesid. Kui 2023. aastal ütles 51 protsenti, et ei kogenud olulisi probleeme; 41 probleemi, et tal oli mõningaid probleeme ja kaheksa protsenti, et seisis silmitsi suurte probleemidega, siis aasta-aastalt on need näitajad muutunud positiivsemaks. 2024. aastal ei kogenud mingeid probleeme 71 ja mullu juba isegi 78 protsenti vastanutest. Mõningaid probleeme tajus üle-eelmisel aastal 24 ja mullu 19 protsenti, suuri probleeme 2024. aastal viis ja eelmisel aastal kolm protsenti.

Avalikus sektoris ei kogenud eelmisel aastal probleeme 91 ja erasektoris 77 protsenti vastanud tööandjatest.

Samuti on kasvanud nende tööandjate hulk, kes on valmis kompenseerima oma töötajate osalemise riigikaitselistes tegevustes, näiteks jätkates töötajale ka õppuste ajal palga maksmist või andes talle õppuste ajaks tasustatud lisapuhkust.

Eelmisel aastal ütles 30 protsenti tööandjatest, et teeb seda kindlasti ning 51 protsenti, et teeb seda tõenäoliselt, 14 protsenti ütles, et tõenäoliselt mitte ja kuus protsenti kindlasti mitte.

2024. aastal oli kindlasti ja tõenäoliselt kompensatsiooni maksjaid vastavalt 29 ja 41 protsenti, veel aasta varem 24 ja 47 protsenti.

Küsitluse tulemusi tutvustanud uuringufirma LevelLab esindaja Tauno Õunapuu juhtis tähelepanu ka sellele, kuidas on kasvanud tööandjate silmis tunnetatav kasu, sellest, kui tema töötajad on osalenud kaitseväe tegevustes.

Kui 2023. aastal vastas ainult kaheksa protsenti küsimusele, kas ajateenistusest saadud kogemused võiksid olla kasulikud Teie asutuses/ettevõttes edukaks töötamiseks, kindlalt jah ning 31 protsenti, et tõenäoliselt jah, siis 2024. aastal oli samade vastuste osakaal juba 24 ja 39 protsenti ning eelmisel aastal 23 ja 53 protsenti. "Kindlasti mitte" vastas samale küsimusele 2023. aastal 21 protsenti, aga mullu ainult kolm protsenti.

Ajateenistusest omandatud oskuste ja kogemuste kasulikkuse suhtes on samuti tööandjate hinnangutes toimunud üldine kasv. Kui 2024. aastal nägi selles kasu meeskonnatööle 69 protsenti, siis eelmisel aastal juba 80 protsenti; head mõju töötajate distsipliinile nägi üle-eelmisel aastal 69 protsenti, mullu 75 protsenti. Positiivset mõju töötajate tehnilistele oskustele nagu meditsiin, autojuhtimine või relva käsitsemine nägi mõlemal aastal umbes pool vastanutest. Üle kolmandiku hindas ka töötajate kasvanud stressitaluvust ja ligi kuuendik juhtimisoskuse arenemist.

Uuringufirma LevelLab läbiviidud küsitlusele vastas 587 tööandjate esindajat, kusjuures tulemusi kaaluti töötajate arvu, sektori, tegevusvaldkonna ja piirkonna järgi. Tulemuste esitlemisel jäeti välja "Ei oska öelda" vastused.

LevelLabi esindaja Tauno Õunapuu ütles pressikonverentsil, et tööandjad vastasid küsitlusele üsna innukalt, mis tema sõnul näitab samuti nende positiivset hoiakut riigikaitseliste tegevuste suhtes.